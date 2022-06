Dode en gewonden door personenauto die menigte inrijdt in Berlijn

Een bestuurder is woensdagochtend met een personenauto op een menigte ingereden in het centrum van de Duitse hoofdstad Berlijn. Daarbij is in ieder geval één persoon om het leven gekomen en zijn ten minste acht mensen gewond geraakt. Dat bevestigen de Berlijnse brandweer en politie aan NRC ter plekke. Van de gewonden verkeren er zeker vijf in levensbedreigende positie, zeker drie anderen zijn zwaargewond.

De man die vermoedelijk de auto bestuurde is opgepakt door de politie en wordt verhoord. Hij bestuurde een kleine zilveren personenauto. Of het gaat om een ongeluk of een opzettelijke daad is nog niet duidelijk, benadrukt de politie. De bestuurder reed op de mensenmenigte op de stoep in bij de Gedächtniskirche, aan de bekende winkelboulevard Kurfürstendamm. Een zijstraat verder kwam hij in de pui van een winkel tot stilstand. Er wordt op dit moment nazorg geleverd voor een onbepaald aantal lichtgewonden. Persbureau Reuters heeft het op basis van informatie van de Berlijnse brandweer over zo’n dertig gewonden.

Er zijn 130 agenten op de been rond de Gedächtniskirche, aldus de politie. Op de plek van het incident vond in december 2016 de aanslag plaats door de Tunesische terrorist Anis Amri, die een vrachtwagen kaapte en ermee op een kerstmarkt inreed. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven. Dat „speelt natuurlijk mee in onze hoofden van hoe we de situatie nu beoordelen”, zegt de politiewoordvoerder. „We willen op alle situaties voorbereid zijn.”

Met medewerking van Nynke van Verschuer.