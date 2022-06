‘Directie van IT-bedrijf Centric stapt op na conflict met eigenaar Sanderink’

De gehele uitvoerende directie van IT-bedrijf Centric stapt op na een geschil met eigenaar Gerard Sanderink. Dat meldde het Financieele Dagblad dinsdagavond op basis van eigen bronnen. Sanderink probeerde via zijn bedrijf een miljoenenbeslag te leggen bij zijn ex-vriendin Brigitte van Egten, met wie hij al jarenlang een juridische strijd voert. Dat heeft onder meer geleid tot een vertrouwenscrisis binnen het bestuur van Centric. Het bedrijf was woensdagochtend voor NRC niet bereikbaar voor commentaar.

Een rechter bepaalde dat de directie van Centric zich met de beslaglegging schuldig heeft gemaakt aan „misbruik van recht”. De bestuursleden van Centric stapten vervolgens op, onder wie Centric-directeur Johan Taams. Het is nog niet bekend hoe de bedrijfsstructuur er nu uit komt te zien.

Al jaren voeren IT-miljonair Sanderink en zijn ex Van Egten tientallen rechtszaken tegen elkaar. Hij beschuldigde haar onder meer van fraude toen zij nog directeur was van DSS, een zonnepanelenbedrijf waarvan Sanderink ook eigenaar is. Ook zou Van Egten volgens hem deel uitmaken van een Afrikaanse moslimsekte die probeert om Centric en Sanderinks bouwbedrijf Strukton in te nemen. Die beschuldigingen moest hij van de rechtbank rectificeren.

Cybercharlatan

Van Egten eist onder meer een verbod op het verspreiden van de beschuldigingen over haar. Ze vermoedt dat de huidige vriendin van Sanderink, de omstreden cyberadviseur Rian van Rijbroek, daarin een belangrijke rol speelt. Van Rijbroek kwam in opspraak toen zij in het programma Nieuwsuur als ‘cyberexpert’ onjuiste informatie verspreidde over DDoS-aanvallen. Zij kreeg in de media hierna de bijnaam ‘cybercharlatan’. Haar boek over cybersecurity is vanwege plagiaat uit de handel gehaald.

Centric heeft zo’n vierduizend werknemers en bouwt onder meer IT-systemen voor gemeenten en andere Nederlandse overheidsinstellingen. Kamerleden zijn al langer ongerust over de betrouwbaarheid van het bedrijf door de invloed die Van Rijbroek lijkt te hebben op Sanderink. Sanderink raakte de afgelopen jaren vaker betrokken bij verschillende ruzies binnen zijn bedrijven. Diverse bestuurders van Sanderinks bedrijven verlieten hem al vanwege het langlopende conflict en zijn relatie met Van Rijbroek.