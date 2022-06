Achter de schermen bij festival Best Kept Secret: ‘Eindelijk van de handrem af’

Op een avond, eind mei, zit festivaldirecteur Maurits Westerik met een glas bier op een terras. Hij is, uiteindelijk, optimistisch over de uitvoering van zijn muziekfestival Best Kept Secret. „Ik ben blij. Het wordt een mooi festival.”

De route voor het festival, dat van 10 tot en met 12 juni plaatsheeft in Beekse Bergen bij Tilburg, was hobbelig. In februari, de eerste keer dat we elkaar spraken, waren de vooruitzichten voor het festival onzeker. Nederland kwam langzaam uit de lockdown. De tweede keer, in maart, had Westerik zorgen over de oorlog in Oekraïne en personeelstekorten. In april sloeg de stemming om: hij bezocht Paaspop en de sfeer, zag hij, was er positief.

Nu, eind mei, staat het vast: Best Kept Secret gaat door. Vanaf volgende week worden de bierleidingen ingegraven en de podia opgebouwd. Op het festival treden zo’n 120 acts en dj’s op, waaronder The Strokes, Jamie XX, Nick Cave en Alt-J, en binnenlandse artiesten als Froukje, Nagasaki Swim en Pip Blom.

Westerik zal nog te maken krijgen met personeelsperikelen, dreigende afzeggingen wegens Covid en het in februari nog onvermoede probleem van stagnatie op Schiphol.

Anders dan Pinkpop, Lowlands en Down The Rabbit Hole, die (mede-)-opgericht zijn door Mojo (de grootste Nederlandse concertpromotor), is Best Kept Secret een initiatief van Friendly Fire. Het in 2009 opgerichte boekingskantoor organiseert festivals als Tuckerville, Indian Summer en, sinds 2013, Best Kept Secret.

Best Kept Secret was bedoeld als alternatief voor het steeds grotere Pinkpop en Lowlands. Het festival richtte zich goeddeels op nieuwe, verrassende muziek, gepresenteerd in een lommerrijke omgeving met nauwe paadjes en sfeervolle zitjes en uitzicht op een meer. Best Kept Secret, waar relatief veel gitaarbands speelden, leek zich te richten op de ‘oudere’ popliefhebber, van begin dertig. Het bezoekersaantal lag tussen de 20.000 en 25.000.

In 2019 zagen zij op een snikhete editie optredens van onder andere Christine & The Queens, Kraftwerk en Lizzo. Het was in dat weekend dat de benoeming van de nieuwe festivaldirecteur werd aangekondigd: Maurits Westerik (40), tot dan ‘promotions manager’ bij platenmaatschappij Beggars Banquet, en bekend als zanger/gitarist van de bands Gem en Bewilder. Vanaf september 2019 liep Westerik, voor wie het festivalbedrijf nieuw was, mee in het productieteam: programma’s opstellen, meedenken en plannen maken. „Ik leerde veel, bemoeide me overal mee. Ik zat vol plannen.”

In maart 2020 begon de pandemie. Twee edities zouden worden overgeslagen. Het festival van komend weekend is de achtste in plaats van de tiende. En Westeriks eerste. Hij lacht. „Drie jaar aan gewerkt.”

Februari

Friendly Fire is gevestigd in een voormalig klooster in Amsterdam-Noord. Aan lange houten tafels in hoge ruimtes wordt getelefoneerd en op schermen gekeken. Het is eind februari, er zijn nog veel plaatsen leeg. Mensen werken vanuit huis. Want Best Kept Secret verkeert in onzekerheid: zal het festival doorgaan in juni? „Of ik vertrouwen heb dat het gaat lukken?” Westerik kijkt gelaten. „Het kàn, maar dat hebben we vaker gehoord.”

Na zijn aanstelling was hij fanatiek begonnen. „En toen: pats, alles dicht.” Er volgde een ‘naïeve periode’, waarin men dacht dat het in twee maanden over zou zijn. Pas in mei hadden ze de organisatie stil gelegd.

Vanaf dat moment draaide zijn werk om crisismanagement, verzekeringen en juridische kwesties. Regels werden ter plekke bedacht. „De festivals overlegden onderling, hoe gaan we hier mee om? Zijn er richtlijnen? Nee, die waren er niet.”

Bezoekers die een kaart hadden voor 2020 werd verzocht geen geld terug te vragen maar hun ticket te houden tot de volgende editie, onder het motto ‘bewaar je ticket, geniet later’. Zo bleef de geldstroom op peil, het programma kon worden doorgeschoven naar 2021. „Het was een moeilijke tijd. Al die leveranciers en andere beroepsgroepen die in problemen kwamen.” Zelf kon hij de situatie aan. „Als muzikant heb je ook plotselinge teleurstellingen als ‘Verschijnt ons album niet op tijd voor Noorderslag?’, of afgezegde afspraken. Ik ben gewend aan frustratie.”

Maart

Het is half maart, week drie van de oorlog in Oekraïne. Westerik is teneergeslagen, hij vindt het een ingewikkelde situatie. „Wij krijgen onze vrijheid terug, maar kijk wat daar gebeurt.” De euforie over het einde van de lockdown was even weg. „Ik voel desoriëntatie. Je merkt het ook bij het publiek, er was een dip in de kaartverkoop.”

En er zijn concrete gevolgen: stijgende brandstofprijzen, duurdere materialen.

Maar de vooruitzichten voor de festivalzomer lijken gunstig. Toen in 2021 bleek dat ook de editie van dat jaar niet doorging, besloot Friendly Fire de bezoekers hun ticketgeld terug te betalen. „Dat gaf een opgeruimd gevoel, een schone lei. Ik dacht: dit is het moment om creatief te worden en nieuwe plannen te maken. Hopelijk voor 2022.”

Westerik was juist gevraagd als directeur van Best Kept Secret omdat hij kritisch was. „Ik vond de muziekwereld inmiddels ‘grenzeloos’ en eclectisch en dat zag ik niet genoeg terug als ik rondliep op het festival.”

Hij wilde een andere presentatie en indeling. En hij wilde een nachtprogramma. Zo kunnen grenzen vervagen: tussen muzikale genres en tussen dag en nacht. „,Dat is mijn streven: een doorgaande groove die je door de dag voert, weg van het spoorboekje. In plaats van ieder uur een andere ervaring.”

Ze maakten nieuwe banieren, nieuwe bospaadjes, een nieuwe indeling. En voor het eerst kan er tot vier uur ’s ochtends worden gedanst. „Dat miste ik tot nog toe op dit festival. Ik wil de zon kunnen zien opkomen.”

Ondertussen geldt: hoe groter de kans dat Best Kept Secret doorgaat, hoe meer zorgen er zijn. Over de financiën – de kosten zijn 30 tot 40 procent hoger dan geraamd – en over het materiaal: zijn er genoeg ‘vloertjes’ en bierpompen?

„De prijzen waren al gestegen, en door de oorlog is het nog toegenomen. Het geeft ook onrust over de toekomst. Die kosten van hout, staal, brandstof zakken niet zomaar.”

Personeel is moeilijk te vinden en bedrijven hebben langere levertijden. „Of ze hebben intussen hun profiel veranderd. De Eetfabriek, die altijd de crewcatering verzorgde, doet ineens geen festivals meer. Onze koffietent, Village Coffee, is naar Canada verhuisd. We moeten verder zoeken.”

April

Westerik bezocht in het Paasweekend drie festivals, hij voelt zich ‘blakend’. „Het was geweldig om op Paaspop, DGTL en Awakenings te zien dat het weer kan.” Het publiek was uitbundig. „Dan weet je waar je het voor doet, als festivaldirecteur.”

Hij ging ook naar het terrein van Best Kept Secret. Het bos was „groener dan ooit”. Hij lacht. „Het waren drie duurzame jaren.” Hij wil de natuur en de omgeving een rol geven bij het festival. „Artiesten drinken graag kruidenthee. Ik heb een wandeling door het bos gemaakt met theetelers, er waren wel tien soorten eetbare kruiden en onkruiden. We gaan dat gebruiken. Je kunt op het festival straks zelf kruiden plukken en de volgende dag je eigen thee drinken.” Hij kijkt tevreden. „Mijn motto: ’Het hele proces op één adres’.”

Na drie jaar zal de kennismaking met Best Kept Secret voor veel bezoekers nieuw zijn. „Mijn stagiaire heeft nog nooit een festival meegemaakt met een biertje in de hand. Ze is nu 19, ze werd achttien in coronatijd. Er komt een nieuwe generatie, ik ben benieuwd naar hun reacties.”

En ja, materiaal en brandstof zijn duurder dan verwacht, maar als organisatie zijn ze nu „van de handrem af”. „De gedachten aan de kosten en ‘break even-zorgen’ hebben we overboord gezet, de financiële balans komt later wel. We gaan nu voluit.”

Mei

Het is eind mei, een paar weken voordat de opbouw van het terrein zal beginnen. Productiemanager Marije van Kapel, verantwoordelijk voor de inrichting van de podia, het backstage-gebied en de infrastructuur, zegt: „Het was spannend, maar het is gelukt.” Ze regelde water, stroom, internet, hekken, tenten en schermen. Ook de benodigde 1600 man personeel zijn gevonden.

Muziekprogrammeur Roel Coppen, die de artiesten selecteert, had deze keer een andere werkwijze dan hij gewend was. „Er was de afgelopen jaren geen SXSW-festival, geen Eurosonic. We zagen geen concerten dus je wist niet hoe een band live klinkt. De selectie ging nu op basis van online-sessies, of door aanbevelingen van anderen.”

Er komen artiesten die zich voor de pandemie al bewezen hadden, en er zijn nieuwe acts ontstaan. „Zoals de Britse band Talk Show, die heb ik geboekt zonder ze live te zien. Dat is een gokje. Ik vertrouw op hun team en de mensen eromheen. Dat zij met Talk Show werken, is een goed teken.”

Op 9 mei werd bekend dat Jethro Lazenby, 31 jaar en de oudste zoon van Nick Cave is overleden, onder onbekende omstandigheden. Nick Cave verloor in 2015 zijn 15-jarige zoon Arthur door een val van een klif. Destijds nam hij vrij van verplichtingen om tijd door te brengen met familie. Nu staat over enkele weken zijn tournee met The Bad Seeds gepland.

De fans reageren geschokt en medelevend op het nieuws. Westerik kreeg veel telefoontjes van liefhebbers die speciaal een kaart kochten voor zondag om Nick Cave te zien. Het bericht over Jethro „deed hem veel”. Ook voor de organisatie heeft het consequenties. „Het geeft enige onrust in de programma-afdeling, ja. Nick Cave is tenslotte een van de hoofdacts”, zegt hij. „We kunnen niet anders dan afwachten.”

7 Juni

Het is het zover, de bierleidingen zijn ingegraven, de artiestencatering staat klaar. De voorverkoop loopt naar wens, er zijn dagkaarten en weekendkaarten te krijgen, maar niet veel meer.

Covid speelde vorige week nog op, toen een van de leden van een andere hoofdact, The Strokes, besmet bleek, en de groep optredens afzegde in Amerika en Barcelona. Westerik: „Maar het is bevestigd dat ze zaterdag toch naar Brabant komen.”

Ook Nick Cave komt. Volgens de recensies gaf hij afgelopen week een fantastisch concert. „Dat was een opluchting voor iedereen hier.”

Sinds kort is er de problematische situatie op Schiphol. Maakt hij zich zorgen? „Eerlijk gezegd wel. Veel artiesten reizen per bus, maar The Strokes bijvoorbeeld moeten vliegen. Ik mijd maar even het nieuws over gecancelde vluchten. Ook dat hoort bij festivals, er zijn altijd onverwachte ontwikkelingen.”

Marije van Kapel staat al ruim een week op het festivalterrein, ze „komt als eerste en gaat als laatste”. Ze heeft nieuwe schoenen met stalen neuzen gekocht om veilig op de bouwplaats te kunnen werken. „Eindelijk”, zegt ze, „we mogen weer naar buiten.”

Best Kept Secret: 10-12 juni, Hilvarenbeek (terrein Beekse Bergen). Info: bestkeptsecret.nl

