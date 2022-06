De EO-directeur die ooit zelf het bestel bestormde neemt het nu op voor Ongehoord Nederland

Toen Ad de Boer (75) deze week vanuit zijn woning in Nijkerk kennis nam van de uitspraak van NPO-ombudsman Margo Smit over Ongehoord Nederland (ON) gingen zijn gedachten terug in de tijd. Naar de jaren zeventig van de vorige eeuw om precies te zijn, toen hij chef actualiteiten radio en hoofd informatieve programma’s was van de toen piepjonge Evangelische Omroep (EO). Van 1993 tot 2006 was hij er directeur. „Hoe zou de ombudsman over ons geoordeeld hebben?”, zo vroeg hij zich af.

Op dat oordeel is hij niet gerust, vertelt hij aan de telefoon. „Als ik naar Ongehoord Nederland kijk, dan zie ik zeker parallellen met de EO in die tijd. Arnold Karskens wil met zijn omroep een correctie op de rest van de omroepen zijn. Nou, dat wilden wij ook. We zeiden altijd, verwijzend naar het journalistieke principe van hoor en wederhoor: voor ‘hoor’ moet je bij de VARA zijn en voor ‘wederhoor’ bij de EO. Wij waren er voor het andere geluid dat je verder nergens hoorde.”

Had de EO van toen dan niets met journalistieke principes?

„Zeker wel. Maar wat waarheid voor de één is, dat is niet-waarheid voor de ander. Ik hoop dan ook dat de uitspraak van de ombudsman niet voor zoete koek geslikt wordt.”

Maar is ON niet van een andere orde dan de EO van toen?

„Kijk, wat daar aan opinies wordt gedebiteerd staat haaks op mijn eigen overtuigingen. Er worden dingen gepresenteerd als feiten, over klimaat en migratie bijvoorbeeld, terwijl er zoveel onderzoeken zijn die dat tegenspreken. Alleen, mijn irritatie moet niet de maatstaf zijn waaraan ik anderen meet. Dan wordt het koekoek éénzang. Bovendien: als je aan alle informatieve programma’s bij de NPO die maatstaf oplegt, dan wordt het héél stil. Meningen en feiten worden zo vaak door elkaar geklutst. En wie, behalve Mariëlle Tweebeke (Nieuwsuur, red.), vraagt er nu écht scherp door?”

Is het dan niet juist toe te juichen dat de lat met deze uitspraak hoger wordt gelegd door de ombudsman?

„Ja, maar een kritische vraag van een EO-journalist is iets anders dan die van een VARA-journalist. Dat is nu net de schoonheid van ons bestel. Mijn opvolger bij de EO, Henk Hagoort - later directeur van de NPO - noemde de drie netten bij zijn aantreden ‘drie keer de Volkskrant’. Daarmee heeft hij toen een heel debat aangezwengeld en een proces in werking gezet dat tot een meer pluriforme omroep heeft geleid. Ik hoop echt dat de uitspraak van de ombudsman er niet voor zorgt dat we we naar de tijd van ‘driemaal de Volkskrant’ terug gaan.”

De EO van nu lijkt in weinig meer op de EO van toen. Staat dat ook te gebeuren met Ongehoord Nederland?

„Gelukkig wel zeg, we gingen toen tekeer als een soort stormram tegen het bestel. Net als Karskens nu. En net als bij ON hadden bestuurders teveel te zeggen over de journalistieke inhoud. Ik moest elke week met het bestuur onze programma’s evalueren. Nee, ik zet de situatie van toen niet als ideaal neer. En wie niet verandert blijft een dode pier, dat is voor niemand goed. Maar... in die tijd was ons geluid nodig.”

Wat zou u omroepbaas Karskens willen meegeven als gewezen voorman van een eerdere uitdager van het bestel?

„Als Ongehoord Nederland zo doorgaat dan blijft het preken voor eigen parochie. Dan stemmen op een gegeven moment alleen nog maar de mensen af die de NPO verschrikkelijk vinden en Forum voor Democratie geweldig. Die mensen kietel je dan lekker onder de kin, maar je bereikt er verder niets mee.”

Zorgt meedoen aan het publieke bestel automatisch voor matiging? WNL en PowNews lijken hun branie ook te hebben verloren.

„Ja, maar het moet ook weer niet té mainstream worden. Om eerlijk te zijn mis ik de VARA van Marcel van Dam best. Waar hoor je nu nog het geluid van de arbeidersbeweging? Mijn advies aan Karskens zou zijn: wees intelligenter in je aanpak. Ga in gesprek met andere geluiden en benader ook de helden van je eigen achterban kritisch. Als je dat vroeger bij de EO deed als journalist dan kon je meteen je contract inleveren. Daar moeten zij voor waken.”

Ad de Boer in 1982 Foto privécollectie

De EO stond tenminste voor een eigen zuil, die van de evangelischen en de gereformeerden. Is het wel wenselijk dat er met ON weer een zuiltje wordt opgericht, net nu de verzuiling voorbij is?

„Maar zo is de werkelijkheid nu eenmaal in Nederland: een rommeltje, met veel verschillende stromingen en meningen. Dat is in de politiek net zo. Je kunt denken jongens, moet dat nou, zoveel partijen? Maar daarbij denk ik ook: is het alternatief zoveel beter? Zou je bijvoorbeeld in een tweepartijenstaat willen wonen, zoals in Engeland of de Verenigde Staten? Zo is het ook met ons omroepbestel: het is het minst slechte bestel ter wereld.”

Als jonge journalist wilde u het bestel bestormen. Nu verdedigt u het. Wat is er in de tussentijd gebeurd?

„Na mijn jaren als EO-directeur zat ik een tijdje op interim-basis aan de andere kant als programmabaas bij de NPO en moest ik ineens met de EO onderhandelen over hun plek in het uitzendschema. Toen heb ik het mijn opvolger bij de EO knap lastig gemaakt. Ik heb toen verinnerlijkt: we moeten dit bestel met elkaar dragen. Inclusief Arnold Karskens.”

Actief bij omroep, in kerk en politiek Ad de Boer (1946) is een Nederlandse journalist en omroepbestuurder, die vanaf 1973 tot 2006 werkzaam was voor de Evangelische Omroep (EO). De laatste dertien jaar van zijn loopbaan was hij directeur van de omroep, samen met Andries Knevel en Henk Hagoort. In 2007 was hij enige tijd waarnemend directeur televisieprogrammering bij de NPO. Van 2008 tot 2014 was hij voorzitter van de Raad van Toezicht en voorzitter van de ledenraad bij de EO. Behalve bij de omroep was hij ook actief in kerk en politiek, in zowel de RPF als het GPV, de beide voorlopers van de ChristenUnie.