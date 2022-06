De bandjes hebben er zin in: ‘Onze act wordt één grote emotiebom’

Goldband

Goldband, de drie Haagse stukadoors Milo Driessen, Karel Gerlach en Boaz Kok, bracht in de zomer van 2021 zijn dansbare debuutalbum Betaalbare Romantiek uit.

Milo Driessen (zanger bij Goldband):

„In 2019 waren we nog vrij onbekend en speelden we op Lowlands voor 300 man om vier uur ’s nachts in een donkere, afgesloten ruimte. Dat zijn de jongens en ik gewend, binnen optreden achter gesloten deuren. Nu breken nu we los, door de muren van de poppodia. Met een inmiddels veel groter publiek. Ik ben fucking zenuwachtig voor de optredens, maar we hebben elkaar. Dat is zo fijn aan in een groep zitten; we doen het samen.

„Het festivalseizoen brengt een geheel andere sfeer met zich mee dan touren: overdag het zonnetje, ’s avonds de schemering. De hele dag staat in het teken van muziek en feest. Onze muziek leent zich ook goed voor het festivalterrein. We zijn lomp en er zijn moshpits, maar bij ons optreden is er ook ruimte voor tranen. Onze act wordt één grote emotiebom die gaat ontploffen. We barsten van de energie en dat willen en kunnen we niet meer verhullen.”

Festivaltip: Slipknot op Pukkelpop

Goldband staat op: Parkpop, Down the Rabbit Hole, Tomorrowland, Solar, Huntenpop, Pukkelpop, Lowlands.

Chef’Special

Chef’ Special Foto Andreas Terlaak

Al jaren niet meer weg te denken uit de line-ups van de grote Nederlandse festivals. De popband combineert reggae, ska, rock en rap en wisselt soms af met rustige gitaarliedjes, zoals bij hit ‘In Your Arms’.

Zanger Joshua Nolet en gitarist Guido Joseph:

„Vanuit stilstand, handrem erop, gingen we ineens vol gas naar 110 kilometer per uur. In het begin was dat wennen. Na Paaspop moesten we allemaal even bijkomen. Zo’n ervaring moet je weer een plekje kunnen geven. Maar het is grappig om te zien hoe snel je weer in de flow zit. Het voelt als thuiskomen. Hier hebben we zo lang op gewacht. Niet alleen wij, maar ook het publiek. Vanaf het moment dat je opkomt, hoor je het al: mensen hebben hier zo ontiegelijk veel zin in. Op een festival kan je je helemaal verliezen in de mensen en de muziek.

„Bij het maken van muziek is het belangrijk om live op te treden. Je wil als artiest weten wat je nummer waard is. Dat onderdeel van het proces hebben we nu jaren moeten missen.

„Daarnaast zijn we razend benieuwd naar de nieuwe lichting! Er is een groep kersverse artiesten die zijn eerste festivalseizoen meemaakt.. We hopen dat de organisatoren van festivals risico’s durven te nemen en veel nieuwe acts boeken.”

Festivaltip: Froukje op Pinkpop

Chef’Special staat op: Pinkpop, Concert at SEA, Zwarte Cross.

WIES

Wies Foto Andreas Terlaak

De Nederlandstalige indiepopband uit Amsterdam werd afgelopen jaar genomineerd voor een Edison in de categorie Alternative. Het debuutalbum Het is een Wies kenmerkt zich door teksten over gedachtenspinsels die jongvolwassenen bezighouden.

WIES (Jeanne Rouwendaal, Tobias Kolk en Dan Huijser)

„Dit is ons eerste festivalseizoen en we staan te popelen om op treden. Voor corona traden we al op, maar nu hebben we een fanbase. Dat zorgt er ook voor dat we de zenuwen goed onder controle kunnen houden. Want het is fantastisch als we spelen en het publiek zingt gelijk de eerste woorden mee. Dan denken we: ‘Waar zijn we eigenlijk zenuwachtig voor?’

„Het is even zwaar, omdat je showconditie is verdwenen. Festivals zijn anders dan een tour: we zijn er de hele dag, wat het een stuk intensiever maakt. Maar eigenlijk werken we al twee jaar naar dit moment toe, we stomen klaar voor een goede act. Natuurlijk kijken we ook uit naar optredens van andere artiesten. We gaan nu Froukje eindelijk live zien!”

Festivaltip: Son Mieux op Pinkpop

WIES staat op: Best Kept Secret, Pinkpop, Valkhof Festival.

ADF Samski

ADF Samski

Rotterdammer Samir Plasschaert begon in 2018 met het uitbrengen van zijn raps op YouTube. Inmiddels is hij als ADF Samski uitgegroeid tot een bekend geluid onder de nieuwe generatie jongeren met zowel Nederlandstalige funky hits als donkere drillraps.

ADF Samski:

„Het is fijn om weer aan de slag te kunnen. Bij muziek maken hoort optreden. Ik heb last van zenuwen tot het moment dat ik op moet. Maar om mijn muziek bereik te geven, zal ik toch echt live moeten spelen. Ook is het voor mij leerzaam om andere artiesten te zien op festivals. Dan denk ik: ‘Ja, zo moet ik het ook doen’.

„Ik kijk vooral uit naar WOO HAH! Schijnbaar is dat één groot feest. Zelf ben ik niet zo’n fan van uitgaan, dus ik zou het niet weten. Na een show ga ik altijd gelijk naar huis, ik hoef niet meer naar de club.

„Voor corona was ik nog maar een ukkie, maar nu ben ik bekender. Dat is fijn, want een klein publiek vind ik veel te spannend en intiem. Doe mij maar zo’n grote massa mensen. Ik ga een paar mooie outfits uit de kast trekken en hoop wat nieuwe muziek te kunnen spelen. Die oude nummers ben ik al een beetje zat. Als ik iedereen een fijne dag kan bezorgen en good vibes geef, is mijn doel bereikt.”

Festivaltip: Future op WOO HAH!

ADF Samski staat op: WOO HAH!, Dutch Valley.

My Baby

My Baby

My Baby bracht vorige maand het nieuwe album Sake Sake Sake uit. Waar het powertrio zich eerder richtte op genres als blues, raga en gospel, laten ze op het recente album meer elektronische muziek horen.

My Baby (zangeres en gitariste Cato van Dijck):

„Aan de ene kant is het enorm wennen om weer op te treden, maar aan de andere kant is spelen ook een tweede natuur. Het publiek herkent dat dubbele gevoel. Iedereen vindt het gek om weer tussen zoveel mensen te staan, terwijl het ook lijkt of het nooit anders is geweest.

„Het publiek dat we zien tijdens onze tour kent ons vaak al beter en bovendien heb je ruim de tijd om iedereen voor je te winnen. Op festivals moet je daar harder voor vechten. My Baby hoeft hiervoor geen trukendoos open te trekken. Er ligt een vers album klaar en we hebben zin om dit materiaal te gebruiken. Wij zijn een band die inspeelt op het moment. Er is veel ruimte voor jammen of een element of surprise. Onze live versies kunnen behoorlijk afwijken van de nummers die op het album staan. Op het podium krijgen nummers de kans om in een andere hoedanigheid voor te komen en te evolueren. Zelf kijken we enorm uit naar Down The Rabbit Hole, omdat dit festival een perfecte setting is voor onze act.”

Festivaltip: Moderat op Down the Rabbit Hole

My Baby staat op: Pinkpop, Down the Rabbit Hole.