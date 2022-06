Britse journalist en Braziliaanse gids verdwenen in Amazone

Wat is er gebeurd met de Britse journalist Dom Phillips van The Guardian en zijn Braziliaanse gids Bruno Araujo Pereira die afgelopen zondag verdwenen in de Amazone? Dat houdt familieleden, maar ook de hele Braziliaanse gemeenschap, inheemse organisaties, nationale en internationale journalisten en politici nu al dagen bezig.

Er was felle kritiek op de Braziliaanse politie. Zij zouden in eerste instantie laat met een zoekactie zijn begonnen, en pas dinsdagochtend met een helikopter over het gebied zijn gevlogen. Maar na aandacht van bekende journalisten en politici, waaronder presidentskandidaat Lula, lijkt de zaak nu volop op de radar te staan van de Braziliaanse autoriteiten. Inmiddels is ook een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de verdwijning en zijn vier mannen aangehouden.

Dom Phillips, een gerenommeerde en internationaal erkende journalist die al vijftien in Brazilië werkt voor onder meer The Guardian en The New York Times was op reportage met Pereira die lange tijd bij de nationale belangenorganisatie voor inheemsen FUNAI werkte. De twee mannen zijn voor het laatst gezien op zondagochtend in de Javari vallei, een zeer afgelegen gebied, diep in de Amazone nabij de grens met Peru. Een regio met verschillende inheemse groepen, van wie een deel nog nauwelijks tot geen contact heeft met de buitenwereld.

Dreigementen van vissers en jagers

Phillips schrijft al jaren over de Amazone, met name over het geweld tegen de inheemsen en milieuproblemen zoals illegale houtkap en mijnbouw. Ook werkt hij momenteel aan een boek over het gebied. Bruno Pereira maakt zich al jaren hard maakt voor de bescherming van inheemsen, hij kent het gebied goed en heeft goed contact met verschillende inheemse groepen in de regio. Aanvankelijk binnen FUNAI, maar deze reis was hij op eigen initiatief met Phillips op pad. Samen werkten aan ze een verhaal over inheemse patrouilles die hun land proberen te beschermen tegen illegale indringers.

Volgens inheemse mensenrechtenorganisaties ontvingen de twee al gedurende hun reis herhaaldelijke dreigementen van onder meer illegale vissers en jagers die in het gebied actief zijn. Ze vertrokken zondagochtend met een klein bootje via de Itaguai rivier naar het Amazonestadje Atalaia do Norte, dat op zo’n twee uur varen ligt.

Maar ze zouden nooit in dit stadje zijn aangekomen, waarna hun lokale contactpersoon alarm sloeg. Inheemse groeperingen in het gebied begonnen diezelfde dag al met zoeken. Behalve illegale vissers en jagers wordt het gebied ook geteisterd door criminele activiteiten van illegale houtkappers, goudzoekers en drugshandelaren. Uit een reconstructie gemaakt door zowel Braziliaanse als internationale media blijkt dat de twee mogelijk zijn achtervolgd door illegale vissers met wie ze al eerder een confrontatie zouden hebben gehad.

Lees ook: Inheemse bewoners beschermen hun eigen land in de Braziliaanse Amazone

Een mogelijke hinderlaag

De lokale website Amazonia Real interviewde anonieme getuigen die spraken over een hinderlaag van drugsdealers die mogelijk samenwerkten met illegale vissers. De Braziliaanse president Bolsonaro zegt er alles aan te doen dat de twee worden gevonden. Maar de reis van Phillips en Pereira vond hij „een avontuur dat is af te raden”.

„Twee mannen in een boot in een wild gebied is gevaarlijk”, aldus Bolsonaro. Juist tijdens zijn regeerperiode zijn illegale activiteiten in de Amazone toegenomen. Bolsonaro heeft er sinds zijn aantreden in 2019 voor gepleit dat de Amazone opengesteld moet worden voor economische activiteiten. Hierdoor hebben illegale houtkappers, garimpeiros en jagers steeds meer ruimte genomen om hun gang te gaan in de Amazone, ook in beschermde gebieden waar inheemsen wonen.

Inheemse leiders en activisten, milieuactivisten en lokale journalisten die zich met de problematiek van de Amazone bezighouden worden al jaren bedreigd. Jaarlijks worden er tientallen mensen vermoord in Brazilië vanwege hun inzet voor de Amazone en de strijd van de inheemsen. Ondertussen houdt men in Brazilië de hoop dat de twee mannen worden gevonden. Alessandra Sampaio, echtgenote van journalist Dom Phillips, riep in een emotionele videoboodschap de Braziliaanse autoriteiten op om vooral door te blijven zoeken.