Bijna de helft van de stagiairs krijgt geen vergoeding

44 procent van de stagiairs krijgen geen vergoeding. Dat blijkt woensdag uit een onderzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), uitgevoerd door ResearchNed. Ruim een kwart van de 4.886 ondervraagde studenten uit het hoger onderwijs voelt zich gebruikt als goedkope werknemer.

Studenten vinden de vergoedingen belangrijk, schrijft ResearchNed, omdat ze tijdens hun stage geen bijbaan kunnen nemen. In de gezondheidszorg zijn de vergoedingen met 331 euro per maand gemiddeld het laagst. In het onderwijs is dat het hoogst: het bedrag ligt daar gemiddeld op 621 euro, maar 85 procent krijgt geen vergoeding.

De meeste studenten lopen tijdens hun studie stage. Leren moet tijdens die stage volgens de Arbeidsinspectie het belangrijkste doel zijn – anders is de stagiair een werknemer, en geldt het minimumloon. Voor stagiairs is een vergoeding niet verplicht, maar het ISO wil dat dat verandert.

Te veel verantwoordelijkheden

Behalve de vergoedingen hebben studenten ook klachten over de verantwoordelijkheden die ze tijdens hun stage krijgen. Dat zijn er te veel, zegt 19 procent. ISO-voorzitter Lisanne de Roos zegt in een verklaring: „Een stage mag best uitdagend zijn, maar het kan niet zo zijn dat je als stagiair wordt opgezadeld met een gigantische waslijst aan taken en verantwoordelijkheden.”

Voor bijna alle hbo-studenten en de meeste wo-studenten die stage liepen, was dat een verplicht onderdeel van hun studie. Een derde van die studenten kreeg een stageplek toegewezen door de opleiding, staat in het onderzoek, maar daarnaast heeft ruim een kwart alsnog moeite een stage te vinden. Een student schrijft in de enquête: „Ik heb nu al bijna een jaar studievertraging doordat er binnen de diëtetiek zeer weinig stageplekken zijn.”

