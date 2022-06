Belgische koning geeft Congo masker terug, maar niet iedereen is tevreden

Het masker stond nogal pontificaal in het midden van een ondergronds restauratielaboratorium in het AfricaMuseum van Tervuren, op een speciale sokkel van zwart metaal, twintig kilo zwaar, ruim een meter hoog. Nog één keer konden fotografen het vastleggen voor het werd ingepakt voor vertrek naar Congo. De bolle wangen, het voorhoofd en de kin zijn van hout. Langs het gezicht hangen stukken pels, bont en plantvezels als ongekamde haren.

Het is een kakuungu-masker dat behoort aan de Suku, een etnische groep uit het zuidwesten van Congo. Sinds deze woensdag bevindt het zich in het Musée National de Kinshasa, waar het door koning Filip op de eerste dag van zijn zesdaagse staatsbezoek werd aangeboden aan de voormalige Belgische kolonie.

Het blijkt een gevoelig geschenk bij een gevoelig staatsbezoek. Het is de eerste keer dat de koning in Congo komt, het land dat in 1885 door zijn overgrootvader Leopold II tot diens persoonlijke eigendom werd verklaard, waar naar schatting tien miljoen mensen werden vermoord en dat door België werd leeggeplunderd.

Bij het laatste Belgische staatsbezoek in 2010 repte koning Albert II, Filips vader, nog met geen woord over het koloniale verleden van zijn land. Maar sindsdien is er veel veranderd. Kolonialisme, slavernij en racisme staan in België, net als in veel andere westerse landen, inmiddels hoog op de agenda.

Twee jaar geleden schreef koning Filip een brief aan de Congolese president Félix Tshisekedi waarin hij zijn „diepste spijt” betuigde voor het leed dat Congo is aangedaan. De brief volgde op een serie massabetogingen in de straten van Brussel waarbij standbeelden van Leopold II werden beklad. Woensdagmiddag herhaalde de koning die woorden nog eens in een langverwachte toespraak ten overstaan van een menigte Congolezen in de hoofdstad Kinshasa. Formele excuses, die de deur juridisch open zouden zetten voor eventuele herstelbetalingen, maakte hij echter niet. Hij erkende wel voor het eerst dat het koloniale regime dat werd geïnstalleerd door zijn overgrootvader „was gebaseerd op uitbuiting en overheersing”, dat het werd gekenmerkt door „paternalisme, discriminatie en racisme” en dat het „aanleiding gaf tot wandaden en vernederingen.” Hij zei samen met Congo „een nieuw hoofdstuk in onze relaties” te willen schrijven.

Gruweldaden

Hoe gevoelig het onderwerp ligt, blijkt ook in het AfricaMuseum. Jaarlijks maken hier vijftienduizend kinderen voor het eerst kennis met de gruweldaden van de Belgen in Congo. Maar het museum ligt al sinds de heropening vier jaar geleden regelmatig onder vuur omdat het in tentoonstellingen volgens critici nog steeds onvoldoende afstand neemt van het koloniale verleden.

Het besluit om koning Filip het kakuungu-masker te laten meenemen voor zijn bezoek aan Congo – de eerste keer sinds 1976 dat België kunst teruggeeft aan Congo – laat goed zien hoe ingewikkeld het is. Officieel gaat het niet om een gift, maar een bruikleen, al wordt er wel van uitgegaan dat het masker in de loop der jaren officieel aan Congo zal worden overgedragen.

Kakuungu-maskers werden door de Suku gebruikt als een jongen na een maandenlange (seksuele) vorming in de bossen volwassen was geworden en was besneden. Dorpsoudsten droegen het als bescherming tegen kwade geesten.

Het masker is „van onschatbare waarde, net als een Rembrandt of een Rubens”, zegt Guido Gryseels, directeur van het AfricaMuseum. Van dit soort reuzenmaskers zijn er volgens hem slechts „enkele tientallen” wereldwijd. De collectie van het AfricaMuseum, of eigenlijk die van jezuïeten die het honderd jaar geleden naar Tervuren verscheepten, telt er achttien. In Congo zelf was er niet één meer.

Gryseels hoefde dan ook niet lang na te denken toen de koning hem een paar maanden geleden vroeg een kunstwerk uit te kiezen dat hij „in het kader van reconstitutie van cultureel erfgoed” zou kunnen meebrengen op zijn staatsbezoek. „Ik kan er gerust één of twee missen”, zegt hij. „Dit was bovendien een van de mooiste die we hebben.” Volgens Gryseels was de koning „superenthousiast” over de keuze.

Roofkunst-wet

Een belangrijke stap die België wil zetten om in het reine te komen met zijn koloniale verleden gaat over roofkunst. Nog voor de zomer wordt in het parlement gestemd over een wet, waarin een juridische definitie komt te staan van wat dat precies is. Er zal ook een procedure voor restitutie in worden beschreven.

De bedoeling is dat er een commissie van vier Congolezen en vier Belgen komt die zich telkens buigt over de vraag of een stuk rechtmatig verkregen is, of juist met geweld en plundering uit Congo werd geroofd. In dat laatste geval kan Congo een aanvraag voor restitutie doen. Dat hoeft nog niet te betekenen dat het fysiek ook teruggaat. Daarover moeten beide landen het eens worden. Details van de wet moeten de komende weken duidelijk worden.

Alleen al in Tervuren staat van achthonderd stukken vast dat ze uit Congo zijn geroofd. „Moreel gezien vind ik dat die terug moeten”, zegt directeur Gryseels. „Maar van de Congolezen zelf hoeft dat niet zo snel, omdat ze geen infrastructuur hebben om de kunst op te slaan of tentoon te stellen. President Félix Tshisekedi heeft al een paar keer gezegd dat ze hun eigen huis eerst op orde willen hebben. Het heeft geen zin om meteen alle geroofde kunst terug te geven.”

België zou het eerste Europese land worden dat bij wet zo gedetailleerd vastlegt wat er met roofkunst moet worden gedaan. Frankrijk nam in 2017 na een speech van president Emmanuel Macron in Burkina Faso het initiatief om over restitutie van roofkunst hardop na te gaan denken. De Fransen gaven vorig jaar nog 26 geroofde kunstwerken terug aan Benin. En ook in Nederland is er een commissie die zich buigt over het teruggeven van geroofde kunst uit Indonesië.

Koning Filip reikte in Kinhasa woensdag een hoge onderscheiding uit aan Albert Kunyuku (100), de laatste nog levende Congolees die aan Belgische zijde vocht in de Tweede Wereldoorlog. Foto Benoît Doppagne/Belga

Wetteloosheid

Voor Nadia Nsayi (38), politicologe en schrijfster van Congolese komaf, gaat de wet niet ver genoeg. „Het is natuurlijk absurd dat er voor spullen die ten tijde van pure wetteloosheid werden gestolen, nu een wettelijk kader moet komen om ze terug te geven”, zegt ze in een vergaderzaaltje van het AfricaMuseum, waar ze verantwoordelijk is voor de culturele programmering. Ze staat erop het gesprek op persoonlijke titel te doen, omdat ze het niet altijd eens is met de lijn die het museum en de directeur kiest als het over roofkunst gaat. „Alles wat verworven werd in de koloniale periode vond plaats in een context van ongelijke machtsverhoudingen. Daar houdt deze wet geen rekening mee.”

Nsayi hekelt ook het feit dat er in de wet alleen over de restitutie van ‘objecten’ wordt gesproken. „Niet over archieven en menselijke resten. Die zijn misschien nog wel belangrijker. Er liggen hier niet ver vandaan zeven Congolezen begraven die tijdens de wereldtentoonstelling van 1897 gestorven zijn. Het is jammer dat de regering daar niet over heeft nagedacht.”

Nog voor de wet in België van kracht wordt, wilde koning Filip volgens Guido Gryseels „heel graag” al een stuk aan Congo overhandigen. Maar, haast de museumdirecteur zich erbij te zeggen, het kakuungu-masker is uitdrukkelijk geen roofkunst. Hij wilde de koning namelijk „niet bezwaren met een stuk waarvan de herkomst omstreden was.” Bovendien zou hij daarmee vooruitlopen op een wet die nog niet van kracht is.

Gryseels koos een stuk waarmee „de wetenschappelijke samenwerking” tussen het AfricaMuseum en het nationaal museum van Congo „op symbolische wijze wordt onderstreept”. Het masker werd in 1954 „legitiem verkregen” door de Belgische wetenschapper Albert Maesen voor een bedrag van 500 Belgische franc – volgens Gryseels „behoorlijk veel geld in die tijd”. Uit de originele bon blijkt dat Maesen destijds 182.500 franc betaalde voor een kist met achtduizend voorwerpen waar ook het kakuungu-masker in zat.

„We hadden beter even kunnen wachten met iets teruggeven zodra de wet van kracht is”, vindt Nsayi. „Dan had er een geroofd stuk mee kunnen gaan. Nu wordt de koning aan dit moment gekoppeld. Dat is voor mij pure symboliek. Het is slechts de indruk geven van herstel. Want waarom moet je iets wat je hebt gekocht per se teruggeven? En hoe moeten Congolezen dat zien? Zaken die zijn gestolen worden niet teruggeven, maar iets wat gekocht is wel?”

Nsayi begint over een van de beruchtste stukken van het AfricaMuseum, het Nkisi Nkonde-beeld, dat in 1878 door een officier werd geplunderd. „Volgens Didier Claes, een bekende Brusselse kunsthandelaar, is dat beeld 11 miljoen euro waard. Je begrijpt waarom dat moeilijker ligt dan een masker. Dat gaat natuurlijk niet zomaar terug.”

Neokolonialisme

Zelfs als de wet op roofkunst straks in België van kracht is, is het aan de Congolezen om een aanvraag voor restitutie te doen. „Ik vind dat heel jammer”, zegt Nsayi. „De Congolese staat ligt niet wakker van een ontbrekend stuk. Daar heeft men andere prioriteiten. Maar het zijn de dorpen, de gemeenschappen, nazaten van chiefs die spullen zijn verloren. Je had daar eerst moeten gaan vragen aan welke stukken behoefte is.”

Het is die dialoog die Nsayi ook met het kakuungu-masker van koning Filip gemist heeft. Zij en ander personeel is niet door directeur Gryseels op de hoogte gesteld van zijn keuze. „Waarom is er geen gesprek geweest met Congolezen? Met Afrikaanse kunstexperts? Wat zouden zij graag terug hebben? En waarom moeten we het aan een museum geven, en brengen we het niet naar een gemeenschap? We hebben weer vanuit België beslist wat er aan wie terug moet worden gegeven. Namelijk een stuk waarvan we weten dat we er genoeg van hebben. Dit is, net als het wetsvoorstel, primair een Belgisch project, een Belgisch debat en een vorm van neokolonialisme. Met alleen dit soort symboliek komen we er niet.”