‘Als mensen mij niet mogen, eng vinden, merk ik dat meteen’

Wie is Amanda van Adrichem is geboren in Nederland en heeft in Engeland, Nigeria en Qatar gewoond. Door haar autisme had ze altijd problemen op school. Op de Universiteit van Edinburgh ontdekte ze hoe prettig studeren kan zijn als daar rekening mee gehouden wordt.

‘Ik heb me altijd anders gevoeld, maar kon er nooit de vinger opleggen wat het was. Waarom ik niet meekwam op school. Moeite had met vriendinnetjes maken. Ik ben getreiterd op alle scholen waarop ik heb gezeten, behalve in Engeland. Dat was een kleine klas, daar had ik bijna geen problemen. Iedereen kwam bij mij spelen, ik werd uitgenodigd op feestjes. Het was mijn beste schoolperiode omdat ik niet werd buitengesloten.

„De eerste zes, zeven jaar van mijn leven heb ik in Nederland gewoond. Daarna zijn we voor het werk van mijn vader naar Engeland verhuisd. We hebben ook drie à vier jaar in Nigeria gewoond, en in Qatar.

„In Nederland heb ik op drie basisscholen gezeten. Op de eerste twee kwam ik niet mee met de klas. Ik was te langzaam, of gedroeg me anders dan anderen. Dat zagen deze twee scholen als een probleem en ze wilden me niet helpen. Ze hebben me naar een school voor speciaal onderwijs gestuurd. Dat maakte mij erg verdrietig. Ik dacht: waarom mag ik er niet bij horen? De school in Engeland stond klaar voor alle leerlingen. Daar ben ik opgebloeid.

„Op de Britse school in Qatar kreeg ik interesse voor Arabisch. Dat was daar verplicht vanaf groep zes. Ineens allemaal rare tekens. Het trok mijn aandacht, ik wou per se weten wat er stond. Mijn moeder bracht me altijd naar school met de auto, dan hadden we een radiozender op met Engelse en ook Arabische muziek. Dat wakkerde mijn interesse verder aan.

‘Toen ik bijna twintig was kreeg ik de diagnose autisme. Ik zat in het eerste jaar hbo Arabisch en communicatie in Maastricht. Het werd me te veel. Ik had moeite met het halen van mijn rijbewijs, haalde tentamens niet en begreep niet waarom. Ik had hulp van een psycholoog en zij vermoedde dat ik op het spectrum zat. Ze meldde me aan bij een centrum waar dat werd onderzocht. Ik moest vragenlijsten invullen, opdrachten maken onder tijdsdruk, er werd naar mijn IQ gekeken. De diagnose gaf duidelijkheid, dat was een verademing. Maar je hebt ook tijd nodig om het te gaan accepteren. Je wordt als anders gezien. Als mensen me niet mogen, me eng vinden, merk ik dat meteen.

„Op het hbo kreeg ik niet de ondersteuning die ik nodig had. Bij autisme is je informatieverwerking een stuk trager, althans bij mij is dat zo. Als de informatie er eenmaal in zit, vergeet ik het ook niet meer. Ik had recht op extra tijd, die kreeg ik niet bij elk tentamen. Dan kreeg ik de opdrachten niet af. Veel docenten hadden geen zin mij de hulp te geven waar ik recht op had. Eigenlijk heb ik het vier jaar helemaal in mijn eentje gedaan. Tijdens een stage bij Vluchtelingenwerk had ik daar een begeleider die me wel goed ondersteunde. Ik heb bijvoorbeeld nieuwkomers geholpen bij het aanvragen van een OV-chipkaart. De stage duurde vier maanden en ze hebben gevraagd of ik langer kon blijven.

„Na het hbo heb ik twee masters gedaan: gevorderd Arabisch en Islam- en Midden-Oostenstudies. Aan de Universiteit van Edinburgh. Bij mijn hbo-buitenlandstage in Egypte had ik studenten uit Edinburgh ontmoet. Een van hen raadde me aan daar mijn masters te doen omdat ik er veel meer op mijn plek zou zijn. Ik ben naar de open dag gegaan. Het bleek dat er een disability service was. Ze zeiden: ‘Heb je een diagnose? Dan is er geen probleem. Zodra je bent aangenomen gaan we kijken wat je nodig hebt.’

„Het was een kleine opleiding. Je moest zelfstandig je opdrachten doen, maar als je vastliep kon je altijd langsgaan bij de docent. Docenten waren betrokken, gaven om hun studenten. Ik had een autismecoach en een proeflezer voor mijn essays. Die kijkt of wat je opschrijft duidelijk overkomt op een buitenstaander. Ook sociaal gezien was het een goede tijd. Mijn studiegenoten betrokken me overal bij, ik zat in de groepsapp. Tijdens corona ben ik met een studiegenoot gaan wandelen.

„Nu ben ik op zoek naar een baan. Ik wil heel graag aan het werk. Maar ik word steeds afgewezen wegens autisme. Meestal bedenken ze een andere reden om dat te camoufleren. Ze zeggen: we zijn bang dat je het niet aankan, kun je wel tegen de werkdruk. Veel werkgevers vragen twee, drie jaar werkervaring. Hoe kan dat als alles op slot zat door corona?

„Ik word onderschat en overschat. Mensen verwachten niet dat ik twee masters heb gedaan. En: ik kan veel, maar mensen zien niet hoeveel stress en energie dat me kost. Daarna ben ik doodmoe. Ik kom tot rust door iets te kijken op Netflix en door contact met mijn autismecoach. Zij begrijpt mij. Bij haar kan ik helemaal mezelf zijn.

„Ik heb dezelfde wensen als ieder ander. Een vaste baan. Een partner. Reizen. Meer vaardigheden, meer werkervaring opdoen. Ik kan me niet voorstellen waarom ik niet ergens aan de slag zou kunnen. Ik wil gewoon meedraaien in de maatschappij.”

