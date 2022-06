Algerije breekt vriendschapsbanden met Spanje

De relatie tussen Spanje en Algerije bereikt opnieuw een dieptepunt. Algerije heeft in een verklaring per direct een einde gemaakt aan de vriendschapsbanden en samenwerkingsovereenkomsten die twintig jaar geleden zijn ondertekend met Spanje. Dit komt kort nadat eerder vanmiddag de Spaanse premier Sanchez in het parlement achter zijn besluit bleef staan Marokko’s plannen met de Westelijke-Sahara te blijven steunen. De plannen houden in dat de Westelijke Sahara autonomie krijgt, maar onder het bewind van Marokko blijft. Algerije steunt Polisario, de beweging die onafhankelijkheid eist voor de regio.

„De houding van de Spaanse regering is in strijd met internationaal recht en draagt bij aan de verslechtering van de situatie in de Westelijke Sahara en de rest van de regio”, schrijft de Algerijnse regering in de verklaring.

Verder staat in de brief aan de Spaanse regering dat Algerije het betreurt dat Spanje zijn volledige steunt geeft aan „illegale” en „onwettige” autonomie door de „bezetter”, een verwijzing naar Marokko die de afgelopen maanden van verschillende Europese landen de steun krijgt bij de plannen.