Advies VNG: bestrijd corona niet als crisis

Bij nieuwe uitbraken van het coronavirus hoeft de samenleving minder vaak ‘op slot’ als het landelijk en lokaal bestuur zich goed voorbereidt. Dat moet zorgen voor buffers en alternatieven bij voorzieningen, redelijke tegenstanders van het beleid serieus nemen en meer verantwoordelijkheden toedelen aan de samenleving. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een advies aan bestuurlijk Nederland dat donderdag verschijnt.

De aanpak van de coronacrisis heeft niet altijd goed gefunctioneerd, staat in de „langetermijnstrategie vanuit lokaal perspectief”, getiteld Voorbij de crisis in coronatijd. Het Rijk legde vaak als enige maatregelen tegen corona op, eigende zich de kwestie toe en werkte daarmee verwachtingen die niet konden worden waargemaakt. „Dat werkte niet alleen door in verminderd draagvlak en vertrouwen in de overheid, maar had ook betekenis voor onderlinge verhoudingen. Verschil in opvatting over gehoorzaamheid aan de maatregelen en wenselijkheid van vaccinatie werden een splijtzwam op het werk en tussen familie en vrienden”, schrijft Paul Depla, burgemeester van Breda en voorzitter van het expertteam.

Het advies, opgesteld door een team van experts uit verschillende geledingen van de samenleving, is geen reactie op de recente oproep van minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) dat bij komende uitbraken niet het Rijk maar de samenleving zelf meer verantwoordelijkheden moet nemen, maar sluit daar wel enigszins op aan.

De VNG pleit niet voor een geheel gedecentraliseerde aanpak bij een volgende coronacrisis, maar ziet wel een veel grotere rol weggelegd voor lokale bestuurders en de bevolking zelf. Niet met het doel om burgemeesters meer macht te geven, maar om de besluitvorming meer te laten verlopen zoals gebruikelijk en minder naar crisisbeleid te grijpen.

Om te beginnen zouden Rijk en gemeenten niet alleen efficiënt moeten willen werken, wat in voorspelbare tijden goed uitpakt. Er moeten „buffers” komen voor uitzonderlijke situaties, zoals extra capaciteit in de zorg, het welzijnswerk en het bestuur. Dat kan gaan om voorraden beschermingsmiddelen tot extra inhaaldagen in het onderwijs en buitenvelden voor gestrande zaalvoetbalteams.

Burgemeester Depla ziet verminderd draagvlak en vertrouwen in de overheid

Er moet nu al worden gewerkt aan „opties” die in tijden van crisis van pas kunnen komen. Als de scholen moeten sluiten om besmettingen te voorkomen, moet er voldoende ruimte zijn in kantoren of bibliotheken zodat niet iedereen altijd thuis hoeft te zitten. „Zonder voorbereiding zullen bij een volgende lockdown wederom talloze werkplekken onbenut blijven terwijl in woonhuizen kinderen wachten tot het hun beurt is om via de iPad de les te volgen.”

Ook pleit de VNG voor meer mogelijkheden om elkaar zonder veel risico op besmetting, te blijven ontmoeten. Dat kan in „goed geventileerde” gebouwen, „zonder afhankelijkheid van krap bemeten liften”, en door meer recreatieplekken in te richten, vooral voor mensen „die anders aangewezen zijn op een balkon dat gedeeld wordt met de kattenbak”.

Sluiting van terrassen

De VNG vindt het cruciaal dat nadrukkelijk wordt gekeken naar het effect van maatregelen op de praktijk. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de sluiting van terrassen. Dat leidde weliswaar tot minder besmettingen. „Toch deed deze maatregel weinig recht aan de praktijk”, aldus het rapport, aangezien veel ontmoetingen vervolgens bijvoorbeeld plaatsvonden in parken, zonder toezicht van terrashouders.

De onderzoekers zeggen te beseffen dat in tijden van crisis de roep om duidelijk ingrijpen van een centraal gezag toeneemt, vooral bij media en politiek. Landelijke en lokale bestuurders staan voor de opgave „deze druk te weerstaan”. Door te opereren vanuit „vertrouwen” van de gehele bevolking, redeneert de VNG, is de kans het grootst dat de samenleving relatief lang open kan blijven en alleen in de zwartste scenario’s in een totale lockdown belandt.

Aanbevelingen Vergroot het vertrouwen Meer buffers. „Een belangrijke les is dat Nederland zichzelf in de sociale sector en in de zorg geen buffers gunt. Dat is heel anders in de bouw of bij banken. U zou nooit in een lift stappen die is gemaakt met de efficiëntienormen van de sociale sector en nooit uw geld op de ‘zorgbank’ zetten.” Vergroot het vertrouwen tussen overheid en burgers, en burgers onderling. „Maak van iedere overtreder niet gelijk een asociale boeman. Besef dat draagvlak juist blijft bestaan als de handhaving redelijk is en met compassie gebeurt.” Ga uit van veerkracht in de samenleving. „Het alternatief voor het ‘naar binnen schuiven’ van een professional (een huiswerkbegeleider, een coach voor ondernemers) is wellicht een zaaltje beschikbaar stellen, koffiezetten en ontmoeting bevorderen. ” Stop met de hiërarchische aanpak. „Een crisis lijkt soms een alibi om als burgemeester de aanpak te monopoliseren. Hierdoor verliezen andere disciplines, belangen en netwerken aan belang terwijl die juist voor een evenwichtige aanpak zo belangrijk zijn.” Weersta de lokroep van de permanente crisisaanpak. „Juist die lokroep maakt de verleiding groot om snel terug te vallen op routines en procedures die worden gedicteerd vanuit het veiligheidsdomein. Deze routines staan vaak haaks op de wenselijkheid het eigenaarschap van de aanpak bestuurlijk en maatschappelijk te verbreden.”

