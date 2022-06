Zweedse regering overleeft motie van wantrouwen dankzij Koerdische parlementariër

De Zweedse regering heeft dinsdag ternauwernood een motie van wantrouwen, ingediend door de centrum-rechtse oppositie, overleefd. Sleutelfiguur in de stemming was onafhankelijke parlementariër van Iraans-Koerdische afkomst Amineh Kakabaveh. Doordat zij zich van stemming onthield, haalde de motie de meerderheid van 175 stemmen niet, melden Zweedse media.

Kakabaveh eiste voorafgaand aan de stemming dat Zweden niet akkoord zou gaan met bepaalde voorwaarden die de Turkse president Recep Tayyip Erdogan stelt aan Zweedse lidmaatschap van de NAVO, waaronder het uitleveren van Koerden aan het land. In het Zweedse parlement, de Rijksdag, zei ze dinsdag stellig: „Hier beslissen wij over de regels in dit land, niet in Ankara.”

Vorig jaar dwong Kakabaveh — in haar tienerjaren onderdeel van het Koerdische verzet tegen de Iraanse overheid — af dat de nieuwe regering van premier Magdalena Andersson meer ging doen om de Koerdische strijdkrachten in Syrië, de YPG, te steunen. Andersson kwam bij een cruciale stemming over haar aantreden als premier één stem te kort, Kakabaveh bood uitkomst. Na de stemming zei Andersson dat ze Kakabaveh geen nieuwe concessies had gedaan in ruil voor haar steun, aldus Zweedse media.

NAVO-toetreding

Mogelijk bemoeilijkt de motie-stemming de uitgangspositie van de Zweedse regering in de gesprekken met Ankara over toetreding tot de NAVO. Turkije beschuldigt Zweden ervan steun te verlenen aan de YPG, terwijl die organisatie volgens Ankara is gelieerd aan de PKK, door het Westen aangemerkt als terreurorganisatie. De Zweedse sociaaldemocraten vinden het „onacceptabel” dat Turkije YPG-sympathisanten als terroristisch bestempelt.

De mislukte motie van wantrouwen van dinsdag was gericht tegen de Zweedse minister van Justitie Morgan Johansson. Waar Zweden begin deze eeuw nog onderaan het lijstje van Europese landen met dodelijke schietpartijen per capita bungelde, is het nu fors gestegen. De oppositie wijt dat onder meer aan het immigratiebeleid van de regerende sociaaldemocraten. Premier Andersson had gezegd dat haar minderheidsregering zou aftreden als de motie een meerderheid zou halen.