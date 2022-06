NPO-ombudsman over Ongehoord Nederland: wie journalist is, is géén doorgeefluik

Omroep Ongehoord Nederland schendt de journalistieke code van de publieke omroep door interviews uit te zenden die onvoldoende kritisch zijn, waardoor onjuiste informatie onweersproken het publieke domein kan bereiken. Dat concludeert NPO-ombudsman Margo Smit in een uitspraak over de eerste drie maanden van uitzending van de nieuwe omroep op NPO 1.

Tot 1 juni ontving Smit 146 mails over de aspirant-omroep, die een voorlopige erkenning van vijf jaar heeft. Daarvan waren tien mails complimenteus over Ongehoord Nederland (ON).

Het oordeel van de NPO-ombudsman kan gevolgen hebben voor de omroep, aangezien de NPO het als leidraad kan zien bij het toekennen van bestuursrechtelijke sancties. Die kunnen oplopen tot een korting op het budget van 15 procent (op het totaal 3,6 miljoen euro per jaar).

De NPO spreekt in een reactie van „duidelijke conclusies van de ombudsman over het journalistiek handelen van ON die ons echt zorgen baren”. Het NPO-bestuur wil volgende week besluiten of een maatregel richting ON gepast is en „binnen onze bevoegdheden ligt”.

Ongehoord Nederland, een omroep die rechts-radicale stromingen bedient, is 1 januari dit jaar toegetreden tot het publieke bestel, na het binnenhalen van 50.000 leden en drie positieve (zij het kritische) adviezen van de Raad voor Cultuur, de NPO en het Commissariaat voor de Media. Vanaf 22 februari, twee dagen voor de inval in Oekraïne door Rusland, zendt ON een programma uit op dinsdag- en donderdagmiddag na het NOS Journaal van 12.00 uur.

Doorvragen bij gasten

De kritiek van de ombudsman spitst zich vooral toe op de ondervraging van gasten in Ongehoord Nieuws, dat gepresenteerd wordt door de onervaren Ahmed Aarad en Arlette Adriani. Maar ook podcastpresentatoren Yernaz Ramautarsing en Roelof Bouwman verwaarlozen hun journalistieke opdracht, vindt ze. „Wie journalist is, is géén doorgeefluik”, noteert Smit. „Dan weer gaven presentatoren weinig weerwoord, waren vragen vooral stellingen waarop een gast een platform kreeg, en werd niet zelden na een uitspraak van een gast alleen ‘oké’, ‘inderdaad’ of ‘ja’ gezegd, ook als er (mogelijke of aantoonbare) onjuistheden of informatie met onduidelijke herkomst werden gedeeld.”

Daarnaast maakt de omroep zich door het geregeld opvoeren van omroepdirecteur Arnold Karskens als duider kwetsbaar voor onkritische, niet-onafhankelijke ondervraging wegens de evidente afhankelijkheidsrelatie tussen werknemer en baas. Ook politiek duider Reinette Klever en panellid Peter Vlemmix maken deel uit van het omroepbestuur en zijn geregeld in de uitzending te zien.

Arnold Karskens. Foto Peter Hilz/ANP

Intolerantie

Hoewel ON de ombudsman geen toestemming gaf om uit de reactie op het oordeel te citeren, wordt duidelijk dat Karskens vindt dat veel klachten in feite neerkomen op intolerantie voor onwelgevallige meningen. Dat bestrijdt Smit. „Het aandeel niet-bevraagde meningen dat in alle onderdelen van ON- programma’s langskomt is opvallend, en de interviewaanpak waarbij zonder doorvragen niet-onderbouwde meningen tot feit in het gesprek worden, wordt bijna standaard toegepast.”

Karskens stelt in een reactie op de site van ON het onderzoek „serieus”te nemen, maar herhaalt dat het „wennen” is „voor sommigen dat er met onze intrede andere meningen en feitelijke interpretaties te zien en horen zijn in het publieke bestel”.

Een kanttekening plaatst de ombudsman nog wel: de kans om zich van een onpartijdige kant te laten zien is de omroep ook niet geboden, doordat politieke partijen uit niet-radicaal-rechtse hoek doorgaans niet ingaan op ON-uitnodigingen.

Hoofddoeken

Er waren ook klachten over de ondervraging door een ON-verslaggever van enkele vrouwen met hoofddoek in Budel, in een reportage van overlast door asielzoekers. De vrouwen werd gevraagd of ze betaald hadden voor hun fiets. Het beoordelen van racisme en discriminatie ligt buiten het domein van de Journalistieke Code en daarmee de NPO-ombudsman, schrijft Smit. Smit wil het fragment „wel als respectloos betitelen en wellicht daarom als niet bij de publieke omroep passend”.

Een omstreden uitzending vorige maand over ‘omvolking’, een beladen begrip dat aan de basis ligt van de extreem-rechtse theorie dat het ene volk het andere volk vervangt, is niet door de ombudsman beoordeeld. Het is alleen als voorbeeld genoemd van de tekortschietende kwaliteit van interviewen. De Vlaamse radicaal-rechtse politicus Filip Dewinter kon onweersproken spreken van een islamitische invasie en migrantenwijken die zich uitbreiden als „kankergezwel”.

Smit doet, NPO-breed, de aanbeveling om feiten en meningen helderder te scheiden. „Meningen zijn vrij (tot aan de grens van de strafwet) maar moeten altijd herkenbaar zijn als mening.”

De eerste twee afleveringen van Ongehoord Nieuws, waarin de oorlog in Oekraïne door onder meer Kamerlid Pepijn van Houwelingen (FVD) werd uitgelegd als een door het Westen uitgelokte Russische aanval, waren direct al aanleiding voor het onderzoek, maar die worden in het 47-pagina’s tellende rapport niet expliciet genoemd. Wel stelt Smit vast dat ON nalaat bepaalde bronnen, „mogelijk propaganda”, van duiding en context te voorzien, zoals informatie van de in Europa geweerde kanalen Russia Today en Sputnik.