Wie draait op voor de kosten van klimaatschade?

Nog voor de klimaatconferentie in Bonn maandag was begonnen, brandde een oude discussie weer in volle hevigheid los: de strijd over klimaatschade – Loss and Damage in het onderhandelaarsjargon. Wie betaalt de kosten van de schade die wordt veroorzaakt door extreem weer, door langdurige droogte en overstromingen in ontwikkelingslanden, waarvan in veel gevallen vaststaat dat ze zijn veroorzaakt door klimaatverandering?

Al jaren verloopt deze discussie volgens hetzelfde patroon. Ontwikkelingslanden wijzen met de beschuldigende vinger naar rijke landen, die de opwarming grotendeels hebben veroorzaakt. Ze eisen daarom compensatie voor geleden schade door extreem weer. Rijke landen vrezen voor een eindeloze reeks schadeclaims, als zij de ‘schuld’ voor klimaatverandering erkennen. Zij traineren iedere oplossing die in de richting gaat van een soort schadefonds.

Tijdens de grote klimaattop in Glasgow in november vorig jaar, werd besloten ‘een dialoog’ te beginnen over het onderwerp. In de praktijk kwam dat neer op uitstel van elk besluit dat rijke landen geld zou kunnen gaan kosten. Meer zat er in Glasgow voor ontwikkelingslanden niet in.

Te vrijblijvend

Deze week in Bonn, waar klimaatonderhandelaars in juni altijd bijeenkomen om zich voor te bereiden op de klimaattop aan het eind van het jaar, stond ‘verlies en schade’ niet op de agenda. Tot woede van sommige ontwikkelingslanden. Zij vinden de dialoog te vrijblijvend en vinden dat het onderwerp geen uitstel duldt. Zolang het niet meer is dan een dialoog, zullen er geen concrete afspraken worden gemaakt. Het wordt volgens hen de hoogste tijd voor een concepttekst om het onderwerp definitief te regelen.

„Landen met een veel grotere verantwoordelijkheid en met meer mogelijkheden dan wij moeten de financieringskloof dichten”, zei Madeleine Diouf Sarr, de Senegalese voorzitter van een groep van 46 van de armste ontwikkelingslanden. „Als de gevolgen van klimaatverandering toeslaan, als huizen en ziekenhuizen worden weggespoeld, als gewassen worden vernietigd, als eilanden wegzinken en als hele gemeenschappen worden ontheemd – dan mogen de kosten niet terechtkomen op toch al kwetsbare huishoudens.”

De discussie over verlies en schade moet ook worden opgelost om te voorkomen dat vooruitgang in het klimaatoverleg stagneert. Ontwikkelingslanden hebben vaak gedreigd dat ze afspraken op het gebied van het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen – het thema dat voor rijke landen het belangrijkst is – zullen boycotten als er geen regeling komt voor een schadefonds.

Hoe dringend zo’n fonds nodig is, laat het rapport Footing the Bill van de internationale ontwikkelingsorganisatie Oxfam, dat deze dinsdag niet toevallig is gepubliceerd, goed zien. Inmiddels woont ruim de helft van de mensheid in gebieden die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Volgens het rapport werd het aantal noodsituaties door extreem weer in de afgelopen twee decennia zeker acht keer zo groot.

Duitsland versus Vanuatu

Wat het rapport vooral ook laat zien is het grote verschil in hulp voor mensen die worden getroffen door extreem weer. Na de overstromingen in Duitsland van vorig jaar, stelde de Duitse regering meteen 30 miljard euro beschikbaar in een noodfonds om de slachtoffers te helpen. Het eilandstaatje Vanuatu in de Stille Oceaan moest zich fors in de schulden steken om het herstel te betalen nadat het in 2015 getroffen werd door de cycloon Pam – geld dat nog lang niet is afbetaald.

Lees ook Europese Rekenkamer: Commissie heeft eigen klimaatdoel niet gehaald

In 2017 zorgde orkaan Maria in de Dominicaanse Republiek voor iets meer dan één miljard euro schade – een relatief klein bedrag, maar wel 226 procent van het bruto binnenlands product van dat land. Het was uitgesloten dat de Dominicaanse regering de slachtoffers financieel tegemoet kon komen. Rijke landen schoten te hulp, maar alleen op basis van vrijwilligheid, als een soort liefdadigheid. Het Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility, een verzekeringsfonds dat model staat voor hoe rijke landen de financiële verantwoordelijkheid het liefst willen regelen, keerde 19 miljoen dollar (17,73 miljoen euro) uit, nog geen 2 procent van de werkelijke schade.

„De rekening moet betaald worden op basis van verantwoordelijkheid”, zei Oxfam-directeur Gabriela Bucher bij de presentatie van het rapport. „Rijke landen, rijke mensen, grote bedrijven hebben klimaatverandering veroorzaakt, zij moeten betalen voor de schade die ze aanrichten.”

Met behulp van natuurlijke bescherming kan de kwetsbaarheid voor klimaatverandering en extreem weer met een kwart worden verminderd. Dat concluderen het Internationale Rode Kruis en het Wereldnatuurfonds in het gezamenlijke onderzoekWorking with Nature, dat vorige week werd gepubliceerd. Als voorbeeld noemen de onderzoekers het aanplanten van bomen om erosie en overstromingen tegen te gaan en het herstellen van mangrove-bossen in sommige regio’s als een natuurlijke kustwerking. Wereldwijd leven inmiddels 3,3 miljard mensen in gebieden die kwetsbaar zijn voor een veranderend klimaat. Het zijn vooral de armste landen, en in landen de armste mensen, die geraakt worden door de gevolgen van de opwarming. Volgens de onderzoekers leefde meer dan 90 procent van de mensen die tussen 1970 en 2019 zijn omgekomen bij weergerelateerde natuurrampen in ontwikkelingslanden. Schade door klimaatverandering loopt snel op, tot 400 à 800 miljard dollar (375 à 750 miljard euro) in 2030. Met behulp van natuurlijke middelen kan dat worden teruggebracht met 100 miljard dollar.