Webcamafperser Aydin C. zegt onschuldig te zijn in Canadese zaak Amanda Todd

De Nederlandse webcamafperser Aydin C. heeft tegenover een Canadese rechtbank verklaard niet schuldig te zijn aan vijf aanklachten in de zaak van Amanda Todd, het Canadese tienermeisje dat in 2012 een einde aan haar leven maakte nadat zij online werd afgeperst met naaktfoto’s. C. staat in Canada terecht voor onder meer afpersing, intimidatie en bezit van kinderporno in de zaak van Todd, die wereldberoemd werd als een slachtoffer van ‘cyberbullying’. Dat melden Canadese media.

C. is in 2018 in Nederland veroordeeld tot een celstraf van ruim tien jaar voor onder andere het digitaal stalken en afpersen van meer dan dertig jonge meisjes en vier mannen uit verschillende landen. Hij dreigde onder meer naaktfoto’s te verspreiden als zij geen seksuele handelingen voor de webcam verrichtten. In 2020 werd hij uitgeleverd aan Canada voor berechting wegens afpersing van Todd, een van zijn vermeende slachtoffers.

De toen 15-jarige Todd pleegde in 2012 zelfmoord, ruim een maand nadat ze haar wanhoop had geuit in een video op YouTube. Na haar dood kreeg Todd internationale bekendheid wegens dat filmpje, een noodkreet die miljoenen keren werd bekeken. Ze deed daarin zwijgend haar verhaal met briefjes waarop ze haar ervaringen beschreef. „Hij wist mijn adres, school, en de namen van vrienden en familieleden”, schreef ze op een van de blaadjes over de man die haar leven tot een hel maakte.

22 accounts

De Canadese openbare aanklager stelt dat het daarbij ging om C. Hij zou 22 verschillende accounts en gebruikersnamen hebben gebruikt bij de afpersing van Todd met naaktbeelden, ofwel ‘sextortion’, stelde Louise Kenworthy, advocaat van de openbare aanklager. „We zijn van plan aan te tonen dat de 22 gebruikersaccounts alle werden aangemaakt door dezelfde persoon”, zei Kenworthy, verwijzend naar de nu 43-jarige C.

C. is niet aangeklaagd voor de dood van Todd. Hij wordt ervan beschuldigd te hebben gedreigd naaktbeelden van Todd naar familieleden, klasgenoten en leraren te sturen tenzij ze „seksshows” voor hem zou uitvoeren via webcam. „Laatste kans of ik stuur de video’s naar al je vrienden op Facebook, naar je school en naar kranten in je woonplaats”, luidde een van de berichten die hij zou hebben gestuurd. Volgens Kenworthy zijn naaktbeelden van Todd via Facebook naar gebruikers verzonden, onder wie leden van haar familie en honderden mensen die verbonden waren aan haar school.

Het proces zal naar verwachting zeven weken duren. Meerdere getuigen zullen worden gehoord, onder wie de ouders van Amanda Todd, vrienden, een leraar en agenten die haar zaak onderzochten. Ook zullen Nederlandse onderzoekers worden gehoord die de woning van C. in 2013 en 2014 binnenvielen en computers en harddrives in beslag namen.