Vooral grote mkb- bedrijven zagen winst stijgen in coronatijd

„Aanvullend komen we met nieuwe maatregelen. Eén: alle eet- en drinkgelegenheden…” Met deze woorden leidde toenmalig minister Bruno Bruins (VVD) op 15 maart 2020 de eerste Nederlandse lockdown in, waarbij horeca, sportclubs en sauna’s moesten sluiten. De persconferentie was het begin van een onzekere tijd voor mkb-ondernemers.

Toch lijkt twee jaar later de realiteit een stuk positiever. Er is geen sprake van forse winstdalingen, maar juist van een stijging van de bedrijfswinsten in het mkb de afgelopen twee jaar. Gemiddeld boekten mkb-bedrijven – ondernemingen met maximaal 250 medewerkers en een omzet van 50 miljoen euro – bijna 38 procent winst ten opzichte van 2020. Gekeken naar 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis, nam de winstgevendheid zelfs met ruim de helft toe, zo stelt accountantsbureau SRA-BiZ in een dinsdag verschenen rapport op basis van 7.000 jaarrekeningen van mkb’ers. Naast de winst waren ook de omzetcijfers goed. Bij bijna driekwart van alle mkb-bedrijven steeg de omzet of bleef die ten minste gelijk.

De winstgroei is zichtbaar in alle sectoren en valt grotendeels te verklaren door het verrekenen van de belangrijkste kostenpost: loonkosten. Dankzij de NOW-steun konden ondernemers hun personeel blijven doorbetalen, zelfs als de deuren noodgedwongen dicht moesten. Vooral in de horeca werd daar veel gebruik van gemaakt. Zo kan het zijn dat horecabedrijven, die lange tijd gedwongen sloten, vorig jaar 46 procent winst maakten ten opzichte van 2019. Ook de autobranche (de winst verdubbelde ten opzichte van 2019) en de detailhandel (winstgroei 77 procent) deden zo goede zaken.

Daarnaast konden veel bedrijven in de kosten snijden door goedkoper in te kopen of door het wegvallen van bonussen – een voorwaarde voor wie gebruik wilde maken van de noodsteun.

Hoewel het algehele beeld positief is, bestaan er grote verschillen tussen mkb’ers onderling. Uit het rapport blijkt dat met name de grotere bedrijven de winst flink zagen stijgen, en dat bij veel kleinere bedrijven de winst juist halveerde. Bedrijven met een omzet van 10 miljoen euro of meer bleken winstgevender dan bedrijven die zo’n omzet niet haalden: bijna 83 procent van de grotere bedrijven kwam met betere winstcijfers uit de coronacrisis, tegenover 45 procent van de kleinere ondernemingen met een omzet tot 1 miljoen.

Minder florissant

Volgens macro-econoom Jan-Paul van de Kerke van ABN Amro zijn de grotere bedrijven beter in staat gebleken de klappen op te vangen. „Schaal is heel belangrijk gebleken. Een groenteboer die voor zichzelf werkt, heeft minder middelen om een webshop te bouwen dan een groothandel waar veel personeel rondloopt.”

Over het algemeen staat het Nederlandse bedrijfsleven er op dit moment prima voor, aldus Van de Kerke. Toch zijn er ook bedrijven die minder florissant uit de coronacrisis zijn gekomen. „Bij veel horeca, sport en cultuur zitten ondernemers met belastingschulden. Voor de ondernemers die vanaf oktober hun belastingschuld moeten terugbetalen, kan de wereld er dan heel anders uitzien.”