Voor premier Johnson begint een benarde nieuwe fase

Zijn overwinning had meteen een donker, onheilspellend randje. Maar dat probeerde de Britse premier Boris Johnson dinsdag te negeren.

Johnson liet zijn kabinet dinsdag ‘gewoon’ bij elkaar komen. Hij wil de vertrouwensstemming die hij maandagavond won vooral zien als het einde van „een naar binnen gerichte” fase. De premier en partijleider van de Conservatieven wil er „een streep onder trekken en vanaf nu spreken over de onderwerpen die voor de inwoners van het land belangrijk zijn”, zei hij tegen zijn ministers.

Als er al een fase is geëindigd, dan is ook meteen een nieuwe begonnen: eentje waarin een grote minderheid van de Conservatieve Partij officieel van de premier af wil. Voorafgaand aan de vertrouwensstemming van de regeringsfractie in het Lagerhuis gingen schattingen rond dat zo’n honderd Tories tegen Johnson zouden stemmen. Dat werden er flink wat meer. Van de 359 Conservatieve Lagerhuisleden zegden 148 het vertrouwen in hem op, zo’n 41 procent van de fractie.

Johnson probeert nu terug te vechten, terwijl zijn tegenstanders kansen zullen zoeken om zijn vertrek alsnog af te dwingen. En hoewel Johnson in het verleden heeft laten zien dat hij kan winnen tegen alle verwachtingen in – twee keer het burgemeesterschap van Londen, het Brexit-referendum – zal ook hij weten hoe het is afgelopen met zijn voorgangers die zo’n vertrouwensstemming ondergingen. Het einde van hun leiderschap was meestal in zicht.

Beleid om de leider te redden

De regering probeert als antwoord op de druk op Johnson de eigen achterban aan te spreken met typisch conservatieve plannen. Het uitzetten van asielzoekers naar Rwanda moet binnenkort beginnen, dat een einde zou moeten maken aan de gevaarlijke kleine bootjes op het Kanaal. Er komt een wet die afspraken met de Europese Unie omzeilt over de grenscontroles in Noord-Ierland. De rechten om als sociale huurder je huis te kopen worden uitgebreid. En volgende week komen Johnson en minister Rishi Sunak (Financiën) met weer nieuwe plannen om Britten te helpen met de scherp stijgende kosten van het dagelijks leven.

Het zijn van-alles-en-nog-wat-voorstellen die in het Verenigd Koninkrijk vooral in het licht van John-sons zwakke positie worden bezien. „Beleid zal niet worden beoordeeld op de vraag of het goed is voor het land, maar of het goed is voor de leider”, schrijft de Financial Times dinsdag hierover. „Moeilijke of controversiële maatregelen, hoe nodig ook, worden waarschijnlijk afgezwakt of vermeden.” De voorstellen die wel doorgaan, verhelpen niet de kern van de kritiek: dat Johnson zelf het probleem is. De achterban vertrouwt hem niet meer, met welk beleid de regering ook komt.

Hoe dan ook is het al lastig om die Conservatieve stemmers te verenigen. Bij de grote overwinning van John-son in 2019, waarbij de Brexit zo’n belangrijke rol speelde, stemde een uiteenlopend publiek op de Conservatieve Partij. De traditionele achterban in het zuiden van Engeland neigt nu meer naar de Liberaal-Democraten, terwijl oude Labour-stemmers uit het noorden Labour weer als optie zien.

Eind juni staan twee belangrijke tussentijdse verkiezingen gepland, waar de Conservatieve zetel in het ene kiesdistrict waarschijnlijk naar Labour gaat en in het andere naar de LibDems.

Opvolgers steunen Johnson nog

Johnsons tegenstanders zijn intussen met veel, maar sterk georganiseerd zijn ze niet. De partijregels schrijven voor dat een vertrouwensstemming pas na een jaar opnieuw kan worden aangevraagd, maar dinsdag gingen geruchten rond dat critici die regel graag aanpassen als ze dat nodig vinden.

Ze hebben wel een belangrijk probleem: de veelgenoemde kandidaten voor Johnsons opvolging zitten bijna allemaal in zijn kabinet – Rishi Sunak, Liz Truss, Ben Wallace – en zijn vooralsnog ook loyaal aan hem.

De verwachting is dat Johnsons tegenstanders zich vanaf nu gemakkelijker openlijk tegen zijn beleid gaan uitspreken en daarmee druk op hem blijven zetten. Tijdschrift the New Statesman citeert een Conservatief die zich dat ook herinnert uit de tijd dat oud-premier May verder moest na de vertrouwensstemming over haar: „Ze denken, de premier is toch op weg naar de uitgang, dus het is prima om dwars te liggen.”

Gewonnen stemming Einde toch vaak in zicht Zelfs een gewonnen vertrouwensstemming is vaak een teken dat het einde nadert voor de premier in kwestie. 63 procent steun kreeg oud-premier Theresa May van haar fractie bij zo’n stemming in 2018. Ze was verzwakt en stapte een half jaar later op, naar aanleiding van tegenvallende resultaten bij de Europese verkiezingen. 66 procent van de fractie steunde in 1995 John Major, die de stemming zelf wilde om een einde te maken aan twijfels over zijn Europabeleid. De verkiezingen in 1997 verloor hij genadeloos van Labour-leider Tony Blair. 84 procent behaalde Margaret Thatcher in 1989, de eerste van de twee keer dat ze werd uitgedaagd tot een stemming over haar leiderschap. Maar de onvrede nam toe en bij de tweede keer in 1990 haalde ze wel een absolute meerderheid, maar geen tweederde meerderheid zoals de regels voorschreven. Een volgende ronde wachtte Thatcher niet af, onder druk van haar kabinet stapte ze op.

