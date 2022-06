Terreurverdachten jihadistisch netwerk Arnhem krijgen tot 16,5 jaar cel

Drie mannen die onderdeel waren van een jihadistisch netwerk in Nederland zijn in hoger beroep veroordeeld tot 16,5 jaar cel. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag beslist. Shevan A., Morat M. en Wail el A. vormden met een drietal andere mannen een terreurorganisatie, die in 2018 een aanslag voorbereidde op een groot lhbti-evenement in Nederland.

De terreurcel bestond uit zes mannen, van wie er vier uit Arnhem komen. Zij werden in 2018 opgepakt omdat ze kalasjnikovs en materiaal voor bommen en bomvesten kochten van undercover politieagenten. De politie filmde deze acties. Begin april zei de advocaat-generaal van het gerechtshof Den Haag dat Nederland „geluk gehad” heeft en dat het tijdige politie-ingrijpen een bloedige aanslag heeft voorkomen.

Lees ook dit artikel over hoe het clubje uit Arnhem de jihad ging omarmen

De rechtbank Rotterdam veroordeelde in oktober 2020 de zes mannen tot celstraffen tussen de tien en zeventien jaar. Drie van hen - onder wie hoofdverdachte Hardi N. - trokken hun hoger beroep in en legden zich neer bij de opgelegde celstraffen. Shevan A., Morat M. en Wail el A. gingen wel in beroep en kregen begin april van het OM strafeisen van 8, 13 en 20 jaar. Het gerechtshof in Den Haag heeft die straffen nu verlaagd naar 5 jaar en 10 maanden, 12,5 jaar en 16,5 jaar. El A. krijgt de veel hogere straf dan de andere veroordeelden omdat hij bij zijn aanhouding op de politie probeerde te schieten.

De mannen – die zich afkeerden van de seculiere wereld – waren al in 2014 in beeld bij de politie. Twee van hen kregen toen celstraffen opgelegd vanwege reisplannen naar Syrië, waar ze zich wilden aansluiten bij jihadistische strijdgroepen. Die plannen liepen op niets uit.