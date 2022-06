De huizenbezitter dwarsboomt de starter in ‘Stenenkoorts’

Patrick Lodiers doet voor BNN een beetje wat Sander Schimmelpenninck deed voor de VPRO. Aandacht vragen voor een misstand die hemzelf niet treft. Sander Schimmelpenninck begon zijn serie De kloof met zijn eigen afkomst – van adellijke huize, grootgebracht in een havezate, een universitaire opleiding, een baan, een huis en een tweede appartement in Amsterdam dat hij kon verhuren en daarna met winst verkopen. Om maar duidelijk te maken dat hij aan de goede kant van de kloof staat. Aan de andere kant van het gapende gat heb je de kansarmen, de have-nots, de bezitlozen, de onvermogenden.

Patrick Lodiers begint zijn serie Manifest Stenenkoorts ook met een Schimmelpenninckje. Hij trekt in het programma op met drie dertigers uit Zwolle, journalisten die zich druk maken om de woningmarkt. Lodiers, 50, laat hun op de telefoon, zijn „gekochte stenen” zien. Zijn koophuis in Abcoude. „Kijk, dit is de lange eettafel, dat is de serre.” Hij heeft het, ziet zijn gelegenheids-collectiefje van twee huurders en één starter, maar „goed voor mekaar”. Waarop hij zijn „knagende geweten” in de strijd werpt. Want wat hij bezit, is voor anderen onbereikbaar.

Lodiers concentreert zich in Stenenkoorts op de zichzelf verdiepende kloof tussen huizenbezitters en huizenzoekers. Heb je eenmaal een huis, dan word je als vanzelf vermogend en dus een have en (kans)rijk. Socioloog Barend Wind noemt het een klassenstrijd tussen vermogenden en niet-vermogenden, die wordt uitgevochten op de woningmarkt. Lodiers wil er graag óók een generatieconflict van maken. Maar niet alle onvermogenden zijn jong. Jongeren zijn wel de ‘starters’ op de woningmarkt en daardoor (nog) onvermogend.

Enfin, de vraag die maandagavond voorlag is: gunnen ‘we’ elkaar wel woonruimte? Het Zwolse collectief constateert dat er genoeg plannen zijn om huizen te bouwen, maar dat er evenzoveel bewoners van bestaande huizen zijn die de bouw van nieuwe tegenhouden. We zien één Zwollenaar strijden tegen twee woontorens aan de rand van de rivier. Waarom? Omdat het onverstandig is om binnendijks te bouwen? Of verpest de nieuwbouw gewoon zijn uitzicht over het water? Een ander bouwproject lijkt afgeblazen wegens gesteggel over een paar parkeerplaatsen, een bezwaarprocedure die werd aangespannen door één omwonende.

Dus niet stikstof legt de bouw stil, tekort aan mankracht en materialen of weet ik het, maar het zijn de wonenden die het bouwen belemmeren? De huisbezitter met z’n bezwaren en beren op de weg dwarsboomt dus de starter? Moet ik dat zo begrijpen? Lodiers neemt de taak op zich om dat te vragen aan „slimme mensen”. Maxime Verhagen van Bouwend Nederland: „Burgerparticipatie? Niets op tegen.” Moet natuurlijk wel binnen de perken blijven. Jack de Vries van Vastgoed Belang vindt inspraak óók hartstikke belangrijk, alleen niet als het bouwplannen vertraagt of stillegt. En, heel gek, de Zwolse projectontwikkelaar vindt precies hetzelfde, net als de mevrouw van de vereniging van projectontwikkelaars.

Kreuzberg

Lodiers neemt daarop een van de Zwolse huurders mee naar Berlijn, waar bewoners van de wijk Kreuzberg zich ook boos maken over het onrecht op de woningmarkt. Alleen hier gaat de vergelijking mank, want dit gaat niet over ‘starters’ die misgrijpen op de woningmarkt. Dit zijn huurders die zich verzetten tegen vastgoedeigenaren die hun woningen opkochten, ongevraagd opknapten en vervolgens een dubbele huur vroegen. Deze ‘have-nots’ willen de ‘haves’ onteigenen, en de overheid het beheer geven over hun huizen. Ik gok dat die oplossing bouwend en bezittend Nederland een gruwel zal zijn.