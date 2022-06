In talloze steden in Nederland zijn de afgelopen weken akkoorden gesloten en colleges geïnstalleerd. Daarmee klinkt het startsein voor een nieuwe lichting bestuurders en raadsleden. Zij krijgen de kans om zich voor hun stad in te zetten. Maar steeds vaker krijgen zij in hun werk te maken met geweld – uiteenlopend van scheldpartijen tot intimidatie, (online) bedreigingen en fysieke agressie. En dat is een bedreiging voor onze lokale democratie.

Fatihya Abdi en Itay Garmy zijn gemeenteraadslid in Amsterdam voor respectievelijk PvdA en Volt.

Het is inmiddels niet overdreven om te stellen dat het eerder regel dan uitzondering is dat ons politieke klimaat steeds meer gekenmerkt wordt door wantrouwen en verharding. Volgens onderzoek van de NOS en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is het aantal bedreigingen en geweld tegen gemeenteraadsleden in een paar jaar verdrievoudigd. Vrouwen, mensen van kleur, moslims en joden zijn vaker slachtoffer van dit geweld, vaak door het opzwepen op (sociale) media, zo blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer.

De voorbeelden in de afgelopen jaren zijn niet aan te slepen. Denk aan de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls die zijn huis moest verlaten vanwege doodsbedreigingen. In Amsterdam werd burgemeester Femke Halsema thuis lastig gevallen en met de dood bedreigd door honderden hooligans. Bij een raadslid uit Eindhoven werden ruiten van zijn huis ingetikt.

Helaas hebben wij – jonge, nieuwe raadsleden – dit ook al moeten ervaren. Van scheldpartijen, (doods)bedreigingen op (sociale) media tot telefoontjes. „Europa heeft nog een appeltje met je te schillen… de treinen staan klaar” – dit tegen een raadslid met joodse achtergrond. Extremistische berichten gericht aan een raadslid van kleur die voortvloeien uit raciale omvolkingstheorieën die nu zelfs actief op de publieke omroep worden gepropageerd.

Politiek tegenover burgers?

Die continue agressie, intimidatie en dreigementen beschadigen onze lokale democratie. En de oorzaken ervan zijn voor een deel duidelijk aanwijsbaar. Ze worden veroorzaakt door het beeld dat steeds weer wordt gevoed dat ‘de politiek’ tegenover burgers staat. Dat de politiek een aparte maatschappelijke kaste is die vooral haar eigen belangen dient en soms zelfs corrupt is. Dat beeld legitimeert dit soort gedrag. Verontrustender is dat steeds meer mensen lijken te accepteren dat dit nou eenmaal onderdeel is van onze harde politieke cultuur.

Het is cruciaal om je als volksvertegenwoordiger vrij te kunnen bewegen. Laagdrempelig en toegankelijk benaderbaar voor iedereen. Je kunnen uitspreken zonder bang te zijn. En het is een groot goed om een scherp publiek debat te kunnen voeren in alle openheid, gebaseerd op de inhoud en gedreven vanuit idealen. Dat betekent dus niet als politicus parasiteren op het idee dat de gehele politiek tegenover de burgers staat behalve jijzelf. Dan ben je geen volksvertegenwoordiger, maar een demagoog.

Door dit klimaat willen steeds minder mensen zich aansluiten bij politieke partijen en overwegen steeds minder burgers om volksvertegenwoordiger te worden. Met als negatief bijeffect dat mensen die tóch al slecht vertegenwoordigd zijn, zich nog meer afkeren van de politiek, wat weer leidt tot een gebrek aan diversiteit en herkenbaarheid in ons stadsbestuur. Zo ligt er een vicieuze cirkel op de loer.

Iedereen gehoord

Om de veiligheid te garanderen van elke volksvertegenwoordiger die zich inzet voor onze democratie is het helaas belangrijk dat ze weten hoe ze met agressie om moeten gaan. Politici moeten weten waar je incidenten kan melden, welke eventuele hulp er aanwezig is, en ook weerbaarheidstrainingen hebben nut. Daarnaast moeten wij als volksvertegenwoordigers te allen tijde gezamenlijk een duidelijke grens trekken. Er is geen enkele plek voor agressie en geweld binnen onze maatschappij.

Natuurlijk hebben wij zelf ook een rol. Wij hebben er bewust voor gekozen om de inwoners van onze gemeente te dienen. Allebei voor een andere partij: de een voor een coalitiepartij, de ander in de oppositie. Maar allebei met één gezamenlijk doel: het verschil maken voor alle Amsterdammers.

Dat betekent ook werk maken van het herstel van vertrouwen in de politiek. Van de lage opkomst tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen tot een haperende, inefficiënte overheid. Het is nu meer dan ooit belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen zich gehoord voelt en dat zij hun ervaringen en problemen terugzien in de politiek. Wij zullen er alles aan doen om te verhinderen dat de politiek tegenover burgers en de burgers tegenover de politiek komen te staan.

