Oud-PvdA-leider Ad Melkert zegt: samengaan met GroenLinks? Doe het niet

Voormalig PvdA-leider Ad Melkert keert zich tegen een fractie- of partijfusie tussen GroenLinks en de PvdA. Stappen in die richting noemt Melkert „onverstandig”. In een artikel in het tijdschrift Socialisme en democratie van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA, schrijft Melkert dat een voortgaande discussie over een fusie op links „verdelend” kan werken. Melkert zegt in een toelichting: „Ik vrees dat dit zoveel energie zal vreten dat je niet meer toekomt aan waar het echt om gaat: oppositie tegen het kabinet en een alternatief van meer zekerheid bieden aan mensen in deze zeer onzekere tijden, waarin Europa in vuur en vlam staat.”

Melkert schreef zijn stuk met het oog op het PvdA-congres komende zaterdag, waar de leden zich uitspreken over moties die oproepen tot het vormen van een gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer. Het partijbestuur heeft positief geadviseerd om in de loop van volgend jaar zo’n fusiefractie te vormen. Melkert, die zelf op het congres zal zijn, spreekt van „een belangrijk moment voor de PvdA en de sociaal-democratie”. Hij is de eerste oud-partijleider die zich duidelijk tegen een fusie uitspreekt.

Lees ook: Armpje drukken in de PvdA-top: wel of geen nauwere band met GroenLinks

Melkert voert in zijn artikel tal van bezwaren aan tegen een fusie tussen de PvdA en GroenLinks en de door de partijen gekozen route. Allereerst zegt hij dat het „niet voor de hand ligt” om in de Eerste Kamer met een fusie te beginnen. „Beide partijen wilden de Eerste Kamer altijd afschaffen, nu zouden we de senaat verder politiseren door zoveel waarde aan het samengaan van die fracties te hechten.”

Onderschatting

De belangrijkste bezwaren van Melkert zijn inhoudelijk. Volgens de oud-PvdA-leider „onderschatten zowel PvdA als GroenLinks waar hun afzonderlijke potentieel” in aantallen Tweede Kamerzetels ligt: voor GroenLinks volgens Melkert op 15, voor de PvdA op 25 tot 30. Voor de PvdA is het juist zaak groepen teleurgestelde kiezers terug te winnen die onder kabinet-Rutte II of al eerder zijn weggelopen naar partijen als de PVV of helemaal niet meer stemmen, zegt Melkert. „De sociale kwestie is niet ouderwets, maar van alle tijden. Met een goed verhaal over werk, wonen en onderwijs kan de PvdA deze kiezers weer aanspreken. Zie de uitslag dit jaar in Amsterdam, hoe Marjolein Moorman dat vanuit een rood hart heeft getrokken.”

Ik vrees dat dit zoveel energie vreet, dat je niet meer toekomt aan oppositie voeren

Deze teleurgestelde PvdA-kiezers „zijn nooit de kiezers van GroenLinks geweest en dat zullen ze ook niet worden”, schrijft Melkert. Hij ziet ook een groot cultuurverschil en prijst de PvdA als partij die altijd probeerde „kleine stapjes vooruit” te zetten en zo in Nederland „de boel bij elkaar te houden”. GroenLinks is volgens Melkert echt „eigenaar van de klimaatkwestie”, wil voor de oplossing daarvan de bestaande orde „radicaal van buiten veranderen” en heeft daardoor „een hele andere kijk op hoe je een samenleving rechtvaardig inricht”.

Melkert pleit ervoor om de samenwerking breder op links te zoeken, ook met D66 en de SP. Richting de volgende Tweede Kamerverkiezingen zouden in elk geval deze vier partijen een ‘preformatieakkoord’ moeten vormen. Ze voeren dan afzonderlijk campagne, maar beloven dat ze onder leiding van de grootste (centrum)linkse partij na de verkiezingen een zo progressief mogelijke coalitie zullen proberen te vormen.