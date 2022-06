Opgepakte man in zaak Gino verdacht van moord, moet onderzocht in Pieter Baan Centrum

De man die is aangehouden in de zaak rond de ontvoering en de dood van de 9-jarige Gino, wordt verdacht van ontvoering en moord. De rechter-commissaris van de rechtbank in Maastricht heeft dinsdag het voorarrest van de 22-jarige man met twee weken verlengd. Ook moet hij worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat heeft de rechtbank dinsdag bekendgemaakt.

De verdachte werd zaterdag in zijn woning in Geleen aangehouden op verdenking van ontvoering en betrokkenheid bij de dood van Gino. Het lichaam van de jongen werd diezelfde dag nog op aanwijzing van de verdachte gevonden in een naburige tuin achter een uitgebrand huis. Wat er precies is gebeurd tussen de vermissing van Gino en de vondst van zijn lichaam, is nog onduidelijk.

Gino verdween woensdagavond tijdens een potje voetbal uit een speeltuin in Kerkrade. Daar logeerde hij tijdelijk bij zijn oudere zus. De autoriteiten stuurden donderdag een amberalert uit. De politie, familie van Gino en vrijwilligers zochten twee dagen lang tevergeefs naar de jongen.

Deze woensdagavond vindt in Kerkrade een stille tocht plaats voor Gino. Tijdens de tocht, die begint bij het Eurode Business Center en eindigt bij de speelplek waar Gino voor het laatst werd gezien, zullen zo’n tweehonderd auto’s en motoren een erehaag vormen - Gino hield van mooie auto’s. De gemeente zegt te verwachten dat de combinatie van de erehaag, de route en de gekozen eindplek „zorgt voor een respectvol en waardig eerbetoon voor Gino, zijn familie en vrienden”.