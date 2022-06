Ombudsman NPO: Ongehoord Nederland brengt onjuiste informatie

Omroep Ongehoord Nederland (ON) heeft de journalistieke code van de NPO op meerdere manieren geschonden, door onjuiste informatie te verspreiden. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerd onderzoek van Margo Smit, de Ombudsman van de NPO. Volgens Smit droeg ON „passief en actief” bij aan de verspreiding van onwaarheden.

Volgens de Ombudsman mogen gasten in journalistieke producties meningen uiten, maar dan moeten journalisten wel doorvragen naar de onderbouwing van opvattingen. Dat zouden de presentatoren van Ongehoord Nieuws, het tweewekelijkse programma van ON dat sinds februari op televisie komt, onvoldoende doen. Mede daardoor zou ON meningen onvoldoende scheiden van feiten. Ook bevatten presentatieteksten en teksten in reportages volgens de Ombudsman „aantoonbaar onjuiste opmerkingen”. Smit benadrukt dat de publieke omroep „geen open podium” is en dat een presentator „geen doorgeefluik” mag zijn.

Lees ook dit artikel over dat het woord ‘omvolking’ als sinds de oprichting ter sprake komt bij ON

De Ombudsman begon het onderzoek nadat zij een aantal klachten kreeg over Ongehoord Nieuws. Klagers wezen de Ombudsman onder meer op eenzijdigheid in bronnenkeuze – zij gebruikten het woord ‘propaganda’ – in de berichtgeving over de oorlog in Oekraïne. Ook klaagden meerdere personen over gesprekken in Ongehoord Nieuws over het coronavirus, en over een specifieke uitzending van op 12 mei waarin over ‘omvolking’ werd gesproken. Een uitzending leidde eerder tot Kamervragen van negen fracties, met als belangrijkste vraag hoe het „onweersproken ruimte bieden aan deze extreemrechtse omvolkingstheorieën” zich tot de publieke mediaopdracht verhoudt.