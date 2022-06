OM eist levenslang tegen verdachten moord Peter R. de Vries

Het Openbaar Ministerie heeft een levenslange celstraf geëist tegen twee verdachten van de moordaanslag op Peter R. de Vries. Het gaat om 22-jarige Delano G. uit Tiel en de 36-jarige Pool Kamil E. Volgens het OM is bewezen dat Delano G. de later fatale schoten heeft gelost in de Amterdamse Lange Leidsedwarsstraat op 6 juli 2021. De Pool Kamil E. heeft volgens justitie een voorverkenning gedaan en heeft Delano op de dag van de aanslag geïnstrueerd over de situatie rond de studio van RTL Boulevard waar Peter de Vries die avond aanwezig was. Daarmee hebben beide verdachten nauw en bewust samengewerkt en zijn ze in de visie van het OM samen verantwoordelijk voor de moord op De Vries die met voorbedachte raad is gepleegd.

Lees ook: Kelly de Vries: ‘Delano. Ik wil dat jij mij aankijkt zoals jij mijn vader niet aan durfde te kijken’

Volgens het OM is een levenslange straf voor een verdachte van 22 jaar een zeer verstrekkende eis. „Daarom heeft het OM hier heel lang over nagedacht. Maar gezien de strafverzwarende omstandigheden vindt het OM dat die straf toch moet worden opgelegd. Daarbij speelt volgens het OM de grote maatschappelijke impact van de moord op De Vries een rol. Dit is niet alleen een moord van een vader, partner en een geliefde maar volgens het OM ook een aanslag op de rechtstaat vanwege de rol van De Vries als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. De Vries is daarmee de derde persoon uit de kring van de kroongetuige die is vermoord.”

„Dat leidt tot grote angst en onrust. En vereist te laten zien dat we de rechtsstaat altijd zullen beschermen. Eerder vrijheidsstraffen in dit soort zaken hebben niet geleid tot een kentering. Er moet een zuiver en glashelder signaal wordt afgegeven. Het is tot hier en niet verder voor het OM. Deze misdrijven mogen nooit lonen en dergelijk angstzaaien mag niet onbestraft blijven. De daders hebben hun recht op vrijheid verspeeld.”

„Laffe” daad

Het OM kwalificeert de moord op Peter R. de Vries als een „laffe” daad en heeft daardoor zijn strijd tegen onrecht moeten staken. Dat is niet alleen een groot verlies voor de nabestaanden, aldus het OM: „Het land huilt.” De moord op De Vries past volgens het OM in een rijtje slachtoffers uit de kring van kroongetuige Nabil B. in het Marengoproces tegen Ridouan Taghi. Eerder zijn de broer van Nabil B. en zijn advocaat vermoord. Volgens het OM ontbreekt het bewijs dat de moord op De Vries met zijn rol als vertrouwenspersoon van Nabil B. Maar het heeft er wel alle schijn van. Daarmee is de moord op De Vries onderdeel van een van de meest zwarte periodes uit de geschiedenis van de Nederlandse rechtstaat. „Want laten we wel zijn: hoe waarschijnlijk is het dat deze moord niets te maken heeft met zijn rol als adviseur van de kroongetuige.”

Bewijs voor de betrokkenheid bij de moord op De Vries is volgens het OM overweldigend. Zo is bij de autopsie in het hoofd van De Vries een kogel aangetroffen. Die is volgens het NFI vrijwel zeker afgeschoten met een wapen dat is aangetroffen in de auto waarmee de twee verdachten na de schietpartij uit Amsterdam zijn gevlucht. Op de patroonhouder van dat wapen zijn volgens het NFI DNA-sporen aangetroffen die overeenkomen met het DNA van de twee verdachten. In die auto is ook een telefoon aangetroffen waarop berichtenverkeer staat van de dag van de moord. Zo is daarop een foto van Peter R. de Vries aangetroffen met de tekst „zo ziet hij er uit”. Een aantal berichten, die deels in het Nederlands en deels in het Pools zijn gesteld, corresponderen met beelden van de twee verdachten rond de plaats delict voor de aanslag.

Leidsedwarsstraat

Zo wordt in het Pools gesteld dat hij „hem alles laat zien”. Op camerabeelden is te zien hoe de twee verdachten door de Lange Leidsedwarsstraat. Als ze daar lopen kijkt het duo nadrukkelijk naar de uitgang van de studio van RTL Boulevard en de ingang van de parkeergarage waar Peter R. de Vries zijn auto parkeerde. Kamil E. heeft erkend dat hij daar op de dag van de aanslag heeft gelopen met zijn medeverdachte maar hij ontkent dat hij gebruik heeft gemaakt van de telefoon waarmee voor en na de aanslag berichten zijn verstuurd. Delano G. heeft zich tijdens de hele procedure beroepen op zijn zwijgrecht. Ook op de telefoon zijn DNA-sporen van Delano G. aangetroffen.

De advocaten van de verdachten zullen volgende week reageren op de strafeis van het OM en de bewijsmiddelen in het strafdossier. De rechtbank doet volgens de planning uitspraak op 14 juli 2022. De advocaat van de familie heeft het rechercheteam, het Openbaar Ministerie en de rechtbank bedankt voor het voortvarende onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries.