‘Beschietingen van Kiev wijzen op nieuwe Russische inspanningen in noorden’

De beschietingen van het gebied rond Kiev afgelopen weekend lijken erop te wijzen dat Rusland zich voorbereidt op nieuwe militaire inspanningen in het noorden van Oekraïne. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie dinsdag op basis van inlichtingen. Deze bewering is voor NRC niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de beschietingen van de buitenwijk Izjoem kwam niemand om het leven, maar raakte één persoon gewond.

De Russische krijgsmacht vecht momenteel in het oosten en zuiden van Oekraïne en volgens het Britse ministerie zal Rusland minstens op één van de drie fronten een doorbraak moeten forceren om de beoogde Donbas-regio volledig in handen te krijgen. In het zuiden lijkt de opmars, die in mei succesvol was, gestagneerd, aldus de Britten. Om Sjevjerodonetsk, samen met het nabijgelegen Lysytsjansk de enige plaats in de regio Loehansk die nog niet in Russische handen is, wordt nog steeds hevig gevochten, al hebben Oekraïense troepen afgelopen weekend delen van de stad heroverd.