Als Rusland de Oekraïense export van graan via de Zwarte Zee blijft blokkeren, kan het land maandelijks maximaal een derde van de gebruikelijke hoeveelheid graan exporteren. Dat heeft de Oekraïense minister van Agrarisch Beleid en Voedsel, Taras Vysotsky, dinsdag gezegd. Momenteel zou het land 2 miljoen ton graan per maand kunnen uitvoeren, tegenover de 6 miljoen ton die het land voor de oorlog exporteerde. Bovendien zal Oekraïne zeker zes maanden de tijd nodig hebben om de Zwarte Zee vrij te maken van mijnen als de blokkade inderdaad wordt opgeheven, zei Vysotsky.

Een groot deel van de zuidelijke havensteden van het land is momenteel in handen van Rusland, nadat hevige gevechten - zoals in Marioepol - de export daarvandaan eerder al deden stokken. Rusland blokkeert bovendien de export van graan via de Zwarte Zee vanuit niet-bezette steden. Daardoor vervoert Oekraïne, de vierde grootste graanexporteur ter wereld, het graan momenteel enkel per weg, spoor en rivier naar andere landen. Volgens minister Vysotsky ligt momenteel zo’n 20 miljoen ton aan Oekraïens graan opgeslagen in silo’s, klaar voor de export.

Het blokkeren van de graanexport kan leiden tot een wereldwijde voedselcrisis. Miljoenen mensen zijn afhankelijk van graan uit Oekraïne - inwoners van toch al kwetsbare landen, zoals Egypte en Libanon. Verschillende wereldleiders hebben Rusland ervan beschuldigd een dergelijke voedselcrisis expres uit te lokken bij wijze van machtsmiddel. Oekraïne en andere landen onderhandelen momenteel over een oplossing voor de blokkade; een marine escorte-missie zou bijvoorbeeld een uitkomst kunnen zijn. President Volodymyr Zelensky sprak daar maandag over met het Verenigd Koninkrijk en Turkije, al werd er toen nog geen afspraak bereikt.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: ‘Oekraïne kan slechts een derde van normale hoeveelheid graan exporteren’