Nu Gazprom de export stil dreigt te leggen, wordt meer Gronings gas een ‘reële optie’

De gasbergingen moeten voor komende winter tot de nok toe worden gevuld om er zeker van te zijn dat Nederland voldoende aardgas heeft. Zo nodig kan daarvoor gas uit het Groninger veld worden gebruikt.

Dit advies heeft de Mijnraad vorige week aan het kabinet uitgebracht. In de huidige gascrisis is het gebruik van Gronings gas volgens het college van energiedeskundigen „een reële optie”. Niet alleen kan dit worden gebruikt voor het vullen van de bergingen, maar ook – in het algemeen gesproken – als „noodmaatregel” voor het moment dat Nederland over onvoldoende gas beschikt.

Het gebruik van Gronings gas ligt als gevolg van de aardbevingen erg gevoelig. Afgelopen week verklaarde premier Rutte tijdens een bezoek aan de provincie nog geen beroep te willen doen op extra Gronings gas, maar een harde toezegging wilde hij niet doen. Als alles volgens plan verloopt, gaat het veld komend gasjaar (vanaf 1 oktober) ‘op de waakvlam’, waarmee de productie tot maximaal 1,5 miljard kubieke meter wordt beperkt. Eerder kon de jaarlijkse productie oplopen tot meer dan 50 miljard kubieke meter.

Berging: een derde van behoefte

Tot de recente prijsexplosie verliep het vullen van de bergingen altijd soepel. Bedrijven leverden goedkoop gas in de zomer en konden het in de winter voor meer geld verkopen. De Nederlandse bergingen zijn samen goed voor ruim 13 miljard kubieke meter gas, bijna een derde van de jaarlijkse gasbehoefte.

Het op peil brengen van de voorraden voor de winter is extra belangrijk nu de gascrisis lijkt aan te houden. Door de Russische invasie in Oekraïne en de daaruit volgende Europese sancties dreigt Gazprom de gasexport stil te leggen. Vorige week werd de toevoer aan Nederland gedeeltelijk beëindigd, toen handelshuis GasTerra weigerde in roebels te betalen. Contracten tussen bedrijven in Nederland en Europese dochters van Gazprom worden nog wel voortgezet.

De Mijnraad gaat met zijn advies in tegen het beleid van het Staatstoezicht op de Mijnbouw (SodM) dat vóór een snelle sluiting is van het Groninger veld. De kans op zwaardere aardbevingen is bij de hervatting van de productie te groot. „Dan stort een deel van de kwetsbare huizen in”, zei directeur Theodor Kockelkoren onlangs.

De Mijnraad zegt in zijn advies zich ervan bewust te zijn dat een extra beroep op Gronings gas gevoelig ligt.

Lees ook: GasTerra krijgt voorlopig geen gas meer van Gazprom

Deel opbrengst naar Groningen

Als onderdeel van de extra maatregelen moet duidelijk worden „in hoeverre de extra opbrengsten van een verhoogde inzet van het Groningenveld naar Groningen kan vloeien”.

Verantwoordelijk staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) verklaarde vorige week nog in de Tweede Kamer dat extra gasproductie vanuit Groningen „de aller-allerlaatste optie” is. Dat zou volgens hem pas aan de orde komen wanneer de veiligheid in Nederland als gevolg van een gastekort in het geding zou komen, bijvoorbeeld wanneer ziekenhuizen in de kou zouden komen te zitten.

Als gevolg van mogelijke tekorten op de gasmarkt is in Europees verband overeengekomen dat alle gasbuffers vóór komende winter voor minimaal 80 procent worden gevuld. Plan is dat Nederland dit bereikt door de bergingen Norg, Grijpskerk en Alkmaar voor 100 procent te vullen. De berging in het Noord-Hollandse Bergermeer hoeft dan volgens het kabinet slechts voor 68 procent vol te zitten.

Duurdere alternatieven

Voor het Groningse gas zijn er op papier voldoende alternatieven die echter allemaal flink duurder zijn geworden. Zo kan vloeibaar LNG worden ingezet, afkomstig van bijvoorbeeld Qatar of de VS. Noorwegen is voor Nederland een grote leverancier van aardgas en verder zijn er in eigen land nog veel kleinere – niet-Groningse – gasvelden. Soms is het wel noodzakelijk om het buitenlandse gas qua samenstelling op Gronings gas te laten lijken, zodat het geschikt is voor huishoudelijk gebruik. Dat gebeurt door stikstof toe te voegen, waardoor het laagcalorisch wordt.

Bergermeer, deels ook bestemd voor buitenlandse afnemers, werd afgelopen winter nauwelijks gevuld omdat Gazprom niet leverde. Het staatsbedrijf heeft voor 40 procent het gebruiksrecht van de opslag. Om herhaling te voorkomen besloot minister Jetten (Klimaat en Energie, D66) andere bedrijven uit te nodigen om dit deel met de nodige subsidie te vullen. Volgens Jetten blijkt er nu „ruimschoots voldoende interesse” te zijn om de opslagen te vullen. Voor de andere bergingen zijn al in 2021 afspraken gemaakt met leveranciers.

In een brief aan de Kamer schreef Jetten afgelopen vrijdag dat de bergingen met laagcalorisch gas inmiddels voor 45 procent zijn gevuld. Bergermeer, dat hoogcalorisch gas voor bedrijven bevat, is voor 27 procent gevuld en dat is „tweemaal zoveel als rond deze tijd vorig jaar”. Nederland ging in 2021 de winter in met opslagen die gemiddeld voor 58 procent waren gevuld, maar toen was van een Russische invasie nog geen sprake.