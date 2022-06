Nieuw op streaming week 23: Peaky Blinders, Baby Fever en Irma Vep

Peaky Blinders (seizoen 6)

Slotseizoen van de populaire Britse misdaadserie over een criminele familie in het Birmingham van na de Eerste Wereldoorlog. Cillian Murphy speelt wederom Tommy Shelby, leider van de beruchte Peaky Blinders-bende.

Netflix, 6 afleveringen.

Baby Fever

Deze Deense tragikomische serie gaat over Nana, een alleenstaande vruchtbaarheidsarts die zichzelf in een dronken bui insemineert met sperma van haar ex-vriend. Ze raakt zwanger en moet aan haar omgeving uitleggen hoe dat kon gebeuren. Door de geheime zwangerschap ziet Nana (gespeeld door Josephine Park) haar patiënten ook in een ander licht. En dan is er ook die ex. Ze wil hem terugveroveren. Het enige probleem: daar heeft hij weinig zin in.

Netflix, 6 afleveringen.

Irma Vep

Alicia Vikander (The Danish Girl, Ex Machina) speelt de hoofdrol in de serie die gebaseerd is op de gelijknamige cultfilm uit 1996. Mira (Vikander) is een Amerikaanse filmster die teleurgesteld is in haar carrière. Ze gaat naar Frankrijk om de rol van Irma Vep te spelen in een remake van de legendarische film Les Vampires. Mira komt met zichzelf in de clinch wanneer haar eigen persoon en haar personage steeds meer met elkaar versmelten. De serie is geschreven en geregisseerd door de Franse filmmaker Olivier Assayas (Clouds of Sils Maria, Personal Shopper). Assayas maakte ook de film.

HBO Max, 8 afleveringen (wekelijks).

