Nerdy moslimmeisje wordt superheld in ‘Ms. Marvel’

Voor ik aan het bespreken van de Disney-serie Ms. Marvel begin, neem ik u graag eerst even mee terug naar de San Diego Comic Con 2014. Tijdens zo’n conferentie verkleden veel aanwezigen zich. Ik had twee opties die pasten bij mijn persoonlijke kledingvoorkeur: Dust van de X-Men, of Faiza Hussain alias Excalibur uit Captain Britain en MI:13. Ik koos voor Dust. De enige die mijn kostuum herkende tussen duizenden, was een merchandise-verkoper. In al die jaren dat hij op Comic Con werkte, was ik de eerste die hij verkleed zag als Dust. Een compliment dacht hij vast. Ik werd er een beetje sip van. Ik zag tussen de Avengers en andere Marvel-helden ook geen enkele Faiza Hussain. Sterker nog, tussen de 130.000 aanwezigen waren degenen die zichtbaar islamitisch waren op een hand te tellen. Ik vertel weleens aan mensen dat ik op Comic Con was, en dan krijg ik de nodige schaterlach. Jij? Comic Con? Wat doet zo’n moslimmeisje als jij daar nou?

In datzelfde jaar verscheen het eerste stripboek van Ms. Marvel met de nieuwe islamitische Marvel-superheld Kamala Khan, de enige met een eigen comic. Kamala is een Pakistaans-Amerikaanse tiener uit New Jersey, megafan van alle Avengers en iemand die liever in haar eigen fantasie leeft dan in de echte wereld. Haar wildste dromen komen uit als ze zelf superkrachten blijkt te bezitten. Die krachten komen niet zonder de klassieke verantwoordelijkheden, zoals het combineren van je gewone identiteit met die van een superheld. Voor Kamala krijgt dat een extra laag (spoiler) door haar complexe familiegeschiedenis.

Khan is geboren uit de jeugdverhalen van Marvel-redacteur Sana Amanat. Die authenticiteit lees je op elke bladzijde. Het is dan ook geen wonder dat de nieuwe Ms. Marvel meteen aansloeg bij islamitische jongeren wereldwijd. Net zoals ik, begonnen andere jongeren weer druk te cosplayen. Een van die jongeren was de vijftienjarige Pakistaans-Canadese Iman Vellani. Zij droeg met Halloween een Ms. Marvel-pak. Haar vrienden dachten dat ze The Flash was, omdat die ook een bliksemschicht op de borst heeft. Iman is inmiddels negentien en speelt Kamala Khan in de Disney+-serie.

Overeenkomsten

Kamala Khan is niet alleen een superheld, ze is zelf ook een enorme Marvel-nerd. Dat is meteen duidelijk in de eerste twee afleveringen, als Kamala met haar beste vriend Bruno een conventie bezoekt: AvengerCon. Het is een duidelijke verwijzing naar Comic Con en soortgelijke evenementen. Dat het Marvel-universum zich hyperbewust is van zichzelf moge duidelijk zijn. De eerste Iron Man verscheen in 2008, en sindsdien is Marvel onlosmakelijk verbonden met de levens van miljoenen mensen. Het was dan ook onontkoombaar dat de nieuwe generatie Marvel-makers en -acteurs megafans zouden zijn. Actrice Iman Vellani draagt tijdens interviews haar eigen Marvel-speldjes die ze door de jaren heen heeft verzameld. Fans op het internet vragen zich af waar Iman eindigt en Kamala Khan begint, omdat ze zo veel overeenkomsten hebben.

Marvel Studios

Naast de authentieke representatie die Marvel-fans krijgen in Ms. Marvel, zal de islamitische kijker ook het een en ander opvallen. Van de schilderijen aan de muur in het huis van de familie Khan, tot de sporadische „Ma Sha Allah” (met Gods wil) en de moskee-perikelen. De outfit van Kamala’s vader lijkt rechtstreeks gescout van de Bos en Lommermarkt waar vaders rondlopen om vers fruit en groente te halen. Dat een Pakistaans-Amerikaans gezin uit Jersey City zo erg lijkt op mijn eigen gezin, en dat van vele andere gezinnen uit de islamitische diaspora spreekt boekdelen over de expertise die in Ms. Marvel zit. Niet alleen wordt de Pakistaanse diaspora prachtig vertegenwoordigd in kleding, dialoog en set-dressing, maar ook de cast bestaat uit iconen uit de Pakistaanse en Indiase cinema zoals Mohan Kapur, Fawad Khan en Mehwish Hayat.

In elke vezel van de serie voel je en hoor je dat het hele team bestaat uit Marvel-liefhebbers uit de SWANA-regio en Azië-Pacific. Scenarioschrijver Bisha K. Ali ademt alles wat popcultuur is. In een tweet vertelde ze hoe ze in 2004 bij de première van Spider-Man 2 stond. Ze greep een billboard van de railing, liet hem signeren door Spider-Man Tobey Maguire en sleepte hem mee de bus in. En hoe ze, als fan in het publiek van de X-Men-première in 2003, zowat een hartaanval kreeg van het majestueuze haar van Hugh Jackman. Je tienerjaren spenderen als Marvel-fan loont dus duidelijk, want Bisha maakt met Ms. Marvel een fantastische ode aan alles wat fan-zijn is. En niet alleen dat, maar ook de specifieke ervaring als vrouwelijke, niet-witte fan. Het internet is onverbeterlijk, zoals we reeds weer gezien hebben bij de racistische aanvallen op Star Wars-acteur Moses Ingram. Ook in het echt word je nog weleens scheef aangekeken wanneer je als niet-wit persoon enthousiast vertelt over je passie voor popcultuur.

Vlaamse flair

Opvallend is ook de Vlaamse flair van de serie. De Belgische regisseurs en scenarioschrijvers Bilall Fallah en Adil El Arbi hebben hun jeugdige en kleurrijke saus over de hele serie gegooid. En natuurlijk hebben ze zichzelf in de eerste twee afleveringen een cameo gegeven. Het duo heeft zich hard gemaakt voor animatie in de serie om Kamala’s wereld weer te geven. Ze zit nogal eens in haar eigen hoofd, vertellen Bilall en Adil lachend tijdens een interview. Maar Kevin Feige, president van Marvel Studios, vond het allemaal prima. Dezelfde nerd-twinkel zie je in de ogen van het duo als ze vertellen hoe ze door Feige op de set van de Loki-serie en Spider-Man: No Way Home werden gesmokkeld.

Dat het geen 2014 meer is, moge duidelijk zijn, maar woensdag 8 juni markeert toch een historische dag in het Marvel-universum, want er is nu een Marvel-serie die draait om een vers uit de Koran: „Wie een leven red, red de hele mensheid”.

Ik wou dat ik die Dust-cosplayer in San Diego uit 2014 kon vertellen dat zij in 2022 Marvel-regisseurs zou interviewen over islam in het Marvel-universum. Net zoals iedereen die aan de serie meewerkt wel even een stevig gesprek zou willen voeren met hun veertienjarige ik. Dat het heel normaal is om hardop van je hobby’s te houden. Dat je je niet moet laten wegpesten, want ooit wordt deze passie je werk. En dat de Revenge of the Brown Nerd eindelijk is begonnen.

Superheldenserie Ms. Marvel Van: Bisha K. Ali. Met: Iman Vellani, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Zenobia Shroff. 6 afl. van ca. 50 min. Vanaf woensdag wekelijks op Disney+.