Nelson M. van pedofielenvereniging Martijn opgepakt in Mexico

Nelson M., bestuurslid van de verboden ‘pedofielenvereniging’ Martijn, is zondagavond opgepakt in Mexico-Stad. Dat melden Mexicaanse media. Het Nederlandse Openbaar Ministerie verdenkt M. van het voortzetten van de verboden vereniging en van het bezit van 10.000 afbeeldingen met kinderporno. Eerder dit jaar vroeg hij politiek asiel aan in Mexico.

De 27-jarige man uit Lelystad werd twee jaar geleden al opgepakt in Nederland. Na vier maanden in voorarrest te hebben gezeten, mocht hij zijn proces in vrijheid afwachten. Een van de voorwaarden was dat hij in Nederland bleef, maar hij vluchtte naar Mexico. De pedoactivist is onder meer bekend van zijn uitspraken in het tv-programma Danny op straat, waarin hij zei dat kinderen zelf moeten kunnen bepalen of ze seks met een volwassene willen.

Het OM eiste eerder een jaar cel tegen M. en twee andere oud-leden van Martijn; voorzitter Marthijn U. en bestuurslid Norbert de J. De vereniging, die strijdt voor legalisatie van seksueel contact tussen kinderen en volwassenen, werd in 2014 ontbonden en verboden door de Hoge Raad. De drie oud-leden zouden de club toch hebben voortgezet.