Moslimlanden boos op India na kwetsing van profeet Mohammed

Scherpe veroordelingen door moslimlanden, werkgevers in de Golfstaten die Indiase werknemers willen ontslaan, Indiase ambassadeurs op het matje, oproepen tot een boycot van Indiase producten - India heeft te maken met een forse diplomatieke storm nadat twee woordvoerders van regeringspartij BJP zich in een talkshow en online negatief uitlieten over de profeet Mohammed. Nadat hun uitspraken werden gedeeld op sociale media, kwamen onder meer Qatar, Koeweit, Oman en Indonesië dit weekend met veroordelingen.

De uitlatingen dateren van eind mei; in een live uitzending op de zender Times Now veroordeelde BJP-woordvoerster Nupur Sharma het huwelijk van de profeet Mohammed met de zesjarige Aisha scherp. Op Twitter kreeg zij enkele dagen later bijval van Naveen Kumar Jindal, de mediachef van de partij.

Online bedreigingen

Aanvankelijk liepen de emoties alleen binnenlands hoog op, online en bij enkele straatprotesten. Sharma verontschuldigde zich vervolgens op Twitter. Zij betreurde het dat mensen zich in hun geloof voelden gekleineerd en nam haar uitspraken terug. Wel stelde zij te hebben gereageerd op eerdere beledigingen die zij als hindoe zou hebben ervaren, toen een hindoegod werd bespot. Dinsdag zei de politie in New Delhi dat Sharma en haar familie nu bewaking krijgen wegens online bedreigingen.

Ondanks de groeiende ophef nam de BJP pas zondag actie - nadat ook internationaal de verontwaardiging toenam. Sharma werd geschorst, Jindal is uit de partij gezet. Over Sharma’s schorsing verscheen op de website een formele verklaring, waarin zij niet bij naam werd genoemd. De BJP respecteert alle religies, stond er: „Wij keuren beledigingen van de belangwekkende figuren uit ieder geloof dan ook krachtig af”.

Activisten reageerden schamper op die vage bewoordingen. De regeringspartij staat te boek als hindoenationalistisch. Met beleid dat de partij sinds Modi’s verkiezing in 2014 doorvoerde, worden moslims benadeeld – bijvoorbeeld in wetgeving tegen interreligieuze huwelijken en de vernieling van gebedshuizen die illegaal zouden zijn gebouwd. Ook loopt een juridisch onderzoek naar door een BJP-prominent geuite hate speech - een oproep tot het bewapenen van hindoes - tijdens een religieuze bijeenkomst met politici in de heilige stad Haridwar.

Volgens analisten neemt islamofobie in India steeds ernstigere vormen aan. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken sprak vorige week van een „toenemend aantal aanvallen” tegen religieuze minderheden in India. Moslims vormen 14 procent van de Indiase bevolking, en zijn met zo’n 200 miljoen een van de grootste islamitische gemeenschappen wereldwijd.

Juist terwijl New Delhi de Amerikaanse bezorgdheid wilde wegwimpelen, groeide de internationale woede over Sharma’s uitlatingen. De nationale zender NDTV turft zestien afkeurende diplomatieke reacties, waaronder van de intergouvernementele Organisatie voor Islamitische Samenwerking die de VN heeft gevraagd een onderzoek in te stellen naar de bescherming van minderheden in India. De Indiase ambassadeurs in Koeweit, Iran en Qatar werden ontboden. Net als de BJP-top deden deze diplomaten Sharma en Jindal af als „randfiguren” die geen rol van betekenis speelden in de partij.

Alarmistische propaganda

Wel sloeg het ministerie van Buitenlandse Zaken terug na de „sterke veroordeling” door aartsrivaal Pakistan. India noemde het buurland een „serie-overtreder van de rechten van minderheden”, die zich bemoeit met Indiase aangelegenheden om met „alarmistische propaganda onenigheid tussen gemeenschappen in India aan te wakkeren”.

Van premier Modi was er dinsdag nog geen reactie. Maar de rel zet zijn goede band met de Golfstaten onder druk. India is grotendeels afhankelijk van olie uit de Golf, waar veel Indiase arbeiders werken. Ook de relatie met landen in Zuid- en Zuidoost-Azië kan een knauw krijgen.

Anderhalve week na de eerste controverse heerste nog verdeeldheid onder opiniemakers. Volgens sommigen moeten Modi en zijn regering door het stof om partners tegemoet te komen. Maar er zijn ook hardline-BJP’ers die de schorsing en het ontslag van de BJP-woordvoerders hekelen als zwichten voor internationale bemoeienis.