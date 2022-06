Mijnraad: uitbreiden gaswinning Groningen is ‘reële optie’

Het uitbreiden van de Groningse gaswinning is een „reële optie”, vindt de Mijnraad, een onafhankelijke commissie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat die adviseert over delfstoffenwinning. Dat blijkt uit een brief die de raad vorige week woensdag aan minister Rob Jetten (D66, Klimaat en Energie) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66, Mijnbouw) stuurde. De leveringszekerheid van gas staat „stevig onder druk”, schrijft de Mijnraad, door de Russische inval in Oekraïne. Daarom adviseert de raad het kabinet om ernaar te streven de gasopslagen in de komende maanden zo veel mogelijk bij te vullen, „niet slechts tot het Europese minimum”.

De inzet van het Groningse gasveld om de voorraden aan te vullen is volgens de Mijnraad „een reële optie om in beschouwing te nemen en voor te bereiden”. Er moet een onderzoek komen naar hoeveel productie er nodig is en hoeveel gas er in Groningen kan worden gewonnen binnen de veiligheidsnormen. In maart adviseerde de Mijnraad al om „gedurende de looptijd van de crisis” af te zien van onomkeerbare beslissingen met betrekking tot het gasveld in Groningen, zoals het dichtstorten van gasputten. De optie om „langer en meer” gas te winnen in het noorden moest openblijven, schreef de raad destijds.

Premier Mark Rutte (VVD) zei bij een werkbezoek in Groningen vorige week dat het kabinet alleen wil overwegen de gaswinning daar uit te breiden als het echt niet anders kan, „ultimo, ultimo, ultimo”. Kort na het begin van de oorlog in Oekraïne omschreef minister Jetten het inzetten van het noordelijke gasveld in maart als een „aller-, allerlaatste redmiddel”.

In maart raadde ook het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) extra gaswinning in Groningen af. Inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren schreef in een brief aan staatssecretaris Vijlbrief dat de de gezondheidsrisico’s „substantieel” zouden zijn. „In de huidige situatie is de veiligheid van de inwoners van Groningen onvoldoende geborgd.” Afgelopen vrijdag herhaalde Kockelkoren tegenover de NOS dat extra gaswinning geen optie moet zijn. „De kans op een zware aardbeving, van magnitude 4,5 of 5, neemt nog verder toe op het moment dat je meer gas gaat winnen”, zegt Kockelkoren. „Een deel van de meest kwetsbare huizen zal dan instorten, waardoor mensen mogelijk komen te overlijden.”

Stikstoffabriek in Zuidhoek

Het kabinet streeft ernaar de gaskraan in Groningen in 2023, en uiterlijk 2024, dicht te draaien. Vanaf oktober dit jaar zou het gasveld „op de waakvlam” gaan draaien; er zou nog een lage hoeveelheid gas worden gewonnen om in noodgevallen op terug te vallen. Of dat gaat lukken is nog onduidelijk. Eerder deze maand bleek dat de ingebruikname van de stikstoffabriek in het Groningse Zuidhoek opnieuw vertraagd is en „met forse inspanningen” in september open kan. Eigenlijk zou de fabriek dit voorjaar al draaien en een deel van de weggevallen Groningse gasproductie compenseren, waardoor het gasveld kan sluiten.

Volgens bewonersorganisatie de Groninger Bodem Beweging, is uitbreiding van de gaswinning „niet onderhandelbaar”. Woordvoerder Merel Jonkheid zei vorige week tegen NRC dat het gasveld „hoe dan ook dicht moet”.

