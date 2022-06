Met Volt moet de landsgrens bij Maastricht een beetje vervagen

Waar normaal wordt geknutseld, gekiend en gefeest, ondertekenen zeven politieke partijen dinsdagmiddag het Maastrichtse coalitieakkoord voor de komende vier jaar. Alleen het aantal soorten vlaai in het Trefcentrum Wittevrouwenveld is met acht nog groter.

De locatiekeuze moet het nieuwe elan duidelijk maken. Dit college, bestaande uit de Seniorenpartij Maastricht, D66, CDA, VVD, PvdA, Partij Veilig Maastricht (PVM) en Volt is er niet alleen voor het fraaie stadscentrum, maar juist ook voor de wijken.

Aan de westkant grenzend aan België en met een universiteit met het hoogste percentage buitenlandse studenten in Nederland, zoekt de gemeente tegelijkertijd de verbinding met Europa. Hoe kan het ook anders met Volt als een van de coalitiepartners. Zelfs het coalitieakkoord kwam deels tot stand in het buitenland, in een klooster in Eupen (Duitstalig België), waar de onderhandelaars ook eenmaal overnachtten.

Hoogglansfolder

Volt-fractievoorzitter en student Jules Ortjens is als een van de eersten aanwezig bij de presentatie van het coalitieakkoord. Hij toont zich tevreden: „We hebben zo’n beetje alles binnengehaald wat in ons programma stond.”

De Europese paragraaf in het als hoogglansfolder uitgevoerde akkoord wijkt niet eens zoveel af van voornemens in het verleden. Opnieuw: betere contacten met de grensgemeenten, beter grensoverschrijdend openbaar vervoer en het vergemakkelijken van werken, wonen, onderwijs en recreëren over en weer.

Maar Ortjens gelooft dat er in deze tijd van grote internationale crises meer urgentie wordt gevoeld en gelooft dat zijn partij als aanjager kan fungeren. Nog te vaak loopt het mis: tijdens corona met de Tozo-regeling, die te weinig rekening hield met grensoverschrijdend werken of – nog recenter – met een al jaren tot in den treure besproken tramlijn tussen Maastricht en Hasselt, die er door Belgische weerstand waarschijnlijk niet gaat komen.

Voormalig minister van Onderwijs en oud-wethouder van Den Haag Ingrid van Engelshoven (D66) trad op als een van de twee formateurs in Maastricht. De duik in de plaatselijke dossiers maakte haar nog eens duidelijk „dat het juist in deze stad nodig is om over de grenzen te werken. In Den Haag wordt Brussel vaak als probleem gezien. Hier wordt duidelijk dat het juist vaak de oplossing is.”

De andere formateur was Mathieu Segers, hoogleraar hedendaagse Europese geschiedenis en Europese integratie aan de Universiteit Maastricht en ook opgegroeid in die stad. „Het barst hier van de tegenstellingen: sociaal-economisch, tussen blijvers en passanten, tussen mensen met de blik naar buiten en wat meer naar binnen gericht, tussen de oude en de nieuwe Euregio. Ik heb goede hoop dat veel van die verschillen met de samenstelling van het nieuwe college overbrugd kunnen worden. Aan de ene kant met Volt met een heel duidelijk Europees perspectief en aan de andere kant met Partij Veilig Maastricht en de PvdA met voeling met de wijken. Dat maakt dat je voorbij alle clichés kunt gaan werken.”

Energie

Anita Bastiaans, de laatste anderhalf jaar al wethouder (toen nog partijloos), sloot zich dit jaar aan bij Volt vanwege het Europese ideaal en „de energie” die ze ervaart. „Een club van jonge mensen, al ben ik zelf dan ietsje ouder. Het voelde goed.”

Ze denkt zelf verder te kunnen komen dan de wensdromen en de papieren werkelijkheden doordat Europa en de Euregio nu ook het portefeuilleonderdeel van één wethouder zijn geworden, namelijk van haar. „Dat betekent dat ik samen met de burgemeester echt werk kan gaan maken van de lobby, in Brussel, in Den Haag en in andere plaatsen.”

Formateur Segers noemt het liever „actieve diplomatie. Naar buiten gaan. Maastricht is een trotse stad. In het verleden bestond nog weleens de houding van ‘ze komen wel naar ons toe’, van gaan zitten afwachten in het stadhuis. Maar zo werkt het dus niet.”

Volt verloor een paar dagen na de verkiezingen in maart overigens al een van haar twee raadsleden. Nummer twee op de lijst, Laura Smit, liet weten haar zetel niet te zullen innemen. In een verklaring op de site van de partij droeg ze niet nader genoemde privéredenen aan en „aanvullend” de situatie in de landelijke partij (de ophef rond Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan).

Met de komst van Volt, PVM en PvdA verdwijnt na twintig jaar onafgebroken deelname GroenLinks uit het Maastrichtse college. De partij betaalt daarmee de prijs voor gezochte toenadering tot de SP, die in 2020 haar wethouder terugtrok onder meer vanwege bezuinigingen op sociale uitgaven.