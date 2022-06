Met mooie muziek voel je je heerlijk in donker Oranjewoud

Zonder auto kom je er niet makkelijk, Oranjewoud, een dorpje bij Heerenveen. Maar als je er tegen Pinksteren eindelijk bent, kom je in de oase die het Oranjewoud Festival heet.

Een oase waarbinnen ook al niet alles even goed vindbaar is. Programmalijnen, blokkenschema’s, dagplanningen; de informatievoorziening is zo overvloedig dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Terwijl verdwalen in het gigantische parkgebied makkelijk is, en je geen idee hebt waar het festival begint of ophoudt. Zeker in het donker, als na half 11 het park verandert in een nachtelijk sprookjesdoolhof vol lichtjes, maar veel te weinig om ook maar iets van het glibberig beregende pad te verlichten. Na donkere meters doemt plots een paarsverlichte boom op. Dan weer een paadje met aan weerszijden paraplu’s met een lichtje erin, te zwak om het pad te verlichten, maar sterk genoeg voor een Alice in Wonderland-gevoel. Na weer een tijd in het donker: een enorme vijver vol lampjes. Voor een kijkje op de papieren kaart is het sowieso te donker. En toch, verloren voel je je geen moment: flarden muziek, van alle kanten om je heen, wijzen de weg. André Heuvelman zag je net easy jazz-trompetteren bij de ingang van het bos, dus de uitgang moet daar ergens zijn.

Eerst maar op die klassiek gitaar aflopen, om een huisje te ontdekken waarop animaties geprojecteerd worden en waar gitarist Izhar Elias (kennelijk verstopt achter het huisje) klinkt. Zang leidt je naar de ‘zwarte tipi’, die zo wordt afgesloten dat ook het laatste restje licht verdwijnt, waarna zangers van Double Trouble 2 zingend om de tipi heen beginnen te lopen: een analoog surround-systeem. Verderop in het donkere bos: geschuur. Het is de contrabas van James Oesi, blijkt, in een andere tipi. Na nog een omzwerving vind je eindelijk de klokjes die al de hele tijd in de verte klonken. Op een half open plek bezaaid met lichtcirkels staat Celia García-García in het midden spelend op een celesta. Twee uur zwerven door zo’n bos levert het bewijs dat nachtelijke scènes in spannende films alleen maar eng zijn door de spannende muziek: met mooie muziek overal voel je je heerlijk in het donker.

Lichtjes wijzen de weg in donker Oranjewoud. Foto Foppe Schut

Overdag vermaken optredens van onder andere bariton Thomas Oliemans, de zusjes Milstein en het Goldmund Quartet in halfopen tenten met elektrische versterking. Zulke versterking op festivalspeakers, dat doet klassiek nooit goed, maar dat zij zo. Als er weer eens een wolkbreuk keihard op het tentdoek roffelt ben je blij dat je überhaupt iets hoort. Bijvoorbeeld die fantastisch gespeelde klarinetpartij door Lars Wouters van den Oudenweijer in het Octet van Schubert, zelfs nadat het zo begon te stormen dat de musici het optreden even stillegden om te vragen of het publiek de wind wel uithield.

Dan zijn de kunstwerken voor overdag nog niet eens genoemd. Een bos mechanische spechten die harder gaan tikken naarmate er meer telefoons in de buurt zijn. Of de instrumenten die her en der in het bos hangen: kinderspeurtocht (nummer 6: triangel). Of de oude BB-bunker volledig ingericht door musicus en videokunstenaar David Fernández (thema: kikkererwten en Bach), een dagbesteding an sich.

Je komt oren en ogen tekort op het Oranjewoud Festival. Of zie het als een fantastische training tegen Fomo (‘fear of missing out’, de angst dat je iets mist). Je kom er in vier dagen simpelweg niet achter of je alles gezien en gehoord hebt. En dat is eigenlijk best leuk.

Recensie Klassiek Oranjewoud Festival. 3/6 t/m 6/6, Oranjewoud. Gehoord: 5/6, 6/6. ●●●●●