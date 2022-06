Kelly de Vries: ‘Delano. Ik wil dat jij mij aankijkt zoals jij mijn vader niet aan durfde te kijken’

Kelly de Vries kijkt hem vol in het gezicht: Delano G., een 22-jarige man uit Tiel die volgens het Openbaar Ministerie de schoten heeft gelost die haar vader Peter R. de Vries vorig jaar juli fataal werden. „Delano, ik wil dat je mij aankijkt”, zegt ze strijdvaardig. „Ik wil dat jij mij aankijkt zoals jij mijn vader niet aan durfde te kijken door hem van achter aan te vallen.”

Eerder op de dag verlaat Kelly de rechtszaal als de rechtbank de beelden gaat vertonen van het moment waarop Peter R. de Vries wordt neergeschoten. Te zien is hoe iemand, als De Vries vanaf de studio van RTL Boulevard in zijn lichtbeige pak naar zijn geparkeerde auto verderop in de Lange Leidsedwarsstraat loopt, achter de misdaadverslaggever springt en hoe Peter R. de Vries vervolgens op de grond valt.

Als Kelly na het vertonen van die beelden weer terugkeert, legt haar broer Royce zachtjes een hand op haar schouders. Ze kijken elkaar even aan. Ja, het gaat, zegt ze.

De emotie van dat moment is verdwenen als ze zich tot de mannen richt die justitie verantwoordelijk houdt voor de dood van Peter R. de Vries. Dat is naast Delano G. ook Kamiel E. „Kamiel, ik noem je bij jouw naam in plaats van de verschrikkelijke woorden hoe jullie mijn vader noemden in jullie sms’jes”, gaat Kelly verder. „Ik heb een hekel aan jullie maar toch kan ik het opbrengen om jullie menselijk te behandelen.” Kelly legt uit dat ze dat doet omdat ze zo is opgevoed. „Door twee geweldige ouders die stonden voor het juiste. Die durfden op te staan voor mensen die onrecht is aangedaan, ook al kon het ze zelf schaden.”

Het is een subtiele verwijzing naar het vermoedelijke motief voor de moord: de rol van Peter R. de Vries als vertrouwenspersoon van de kroongetuige Nabil B. in de strafzaak Marengo tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi.

Die man, vertelt Kelly, haar allerliefste vader, maatje, vertrouwenspersoon en opa van haar kind, hebben zij haar afgenomen. „En voor wat? Omdat jullie het niet met hem eens waren? Omdat iemand jullie geld bood?” Daarna citeert ze een boektitel van Peter R. de Vries: Een moord kost meer levens. Kelly vertelt dat zij niet de enige is die iemand is verloren. Familie, collega’s, geliefden en vrienden moeten hem voor altijd missen.

Maar ook nabestaanden van vermoorde of verdwenen mensen kunnen niet meer vasthouden aan hoop dankzij de inspanningen van de misdaadverslaggever. En, zegt Kelly tegen Delano G. en Kamiel E., jullie kinderen betalen ook een prijs. Zij groeien op zonder vader en „zij moeten de rest van hun leven vechten om los te komen van jullie daden. Ook dat hebben jullie op je geweten.”

Geen spoor van emotie

Terwijl Kelly spreekt is op de gezichten van de twee verdachten geen spoor van emotie te zien. Delano G. zwijgt. Kamiel E., die achter het stuur zat van de vluchtauto toen het duo een uur na de schietpartij werd aangehouden, ontkent dat hij iets te maken heeft met de schietpartij. „Ik heb niemand doodgeschoten.”

Hij heeft eerder op de dag, als de rechtbank het dossier bespreekt, moeite met de vragen van de rechtbankvoorzitter. Waarom is hij in de Lange Leidsedwarsstraat geweest, op de dag van de fatale schietpartij en enkele weken daarvoor? Waarom heeft hij daar met zijn medeverdachte rondgelopen? Hoe kan het dat DNA-sporen van hun beiden zijn aangetroffen op de kogelhouders van het vermoedelijke moordwapen? Waarom heeft hij eerder die dag een ander wapen getest? Zijn terugkerende antwoord, dat hij niet wist van de moordplannen en niet heeft geschoten, overtuigen niet.

Ook voor Delano G. heeft de rechtbank veel vragen. Over zijn aanwezigheid in Amsterdam op die fatale 6 juli 2021. Over het rondje dat hij heeft gelopen, het wapen met zijn DNA erop dat is gevonden in zijn tasje dat in de vluchtauto lag. Over de DNA-sporen op de munitiehouder en de hulzen die op de plaats delict zijn gevonden.

En over een telefoon in de vluchtauto waarop opnieuw het DNA van Delano is aangetroffen. Op die telefoon zijn berichten gevonden, sommige in het Pools, sommige in het Nederlands. Het zijn huiveringwekkende teksten die de rechtbankvoorzitter met enige schroom voorhoudt: „Bro, die kogel ging dwarss door zijn hoofd. Alles spoot. Die bloed, iedereen gillen.” Of. „Hij is dood. KK. Dood.” Zijn dat uw berichten? Zwijgrecht, zegt Delano.

Delano geeft geen krimp, ook niet als Royce de Vries, die hem net als zijn zus in de ogen kijkt, bijna volschiet tijdens zijn slachtofferverklaring. Die onverschilligheid is precies de reden, zo vertelt de zoon van Peter de Vries, dat hij zich tot de rechtbank richt en niet tot de verdachten. „Op mensen met een ongeëvenaard disrespect voor het leven zullen mijn woorden geen enkel effect hebben.”

Rode rozen

Royce wil uitleggen wat voor man zijn vader was, ook al klinkt dat naar zijn zeggen vreemd: „Hij was een van ’s lands bekendste personen.” Royce vertelt over een man die er ondanks zijn volle werkdagen altijd was voor zijn kinderen. Hij was de coach van zijn pupillenteam, vertelt Royce, en schreef prachtige gedichten voor zijn zus. Hun moeder kreeg iedere trouwdag een bos rode rozen, met éénn roos voor elk jaar. Ook toen ze gescheiden waren. Dit jaar waren het er veertig, zegt Royce. Ze kreeg ze nu voor het eerst niet van Peter, maar van haar kinderen en kleinkinderen. Moeder Jacqueline zit naast hem en kijkt naar beneden als ze dit hoort.

Peter R. de Vries is bekend geworden door zijn werk als televisiejournalist. Maar Royce vertelt dat hij het meeste waarde hechtte aan het geschreven woord. „Een brief kan je lezen, herlezen, bewaren, koesteren en nog eens lezen”, zo citeert Royce uit een brief van zijn vader. „Een brief is voor eeuwig.”

Zo’n brief heeft mijn moeder ook gekregen, vertelt Royce. Voor als het einde plotseling zou komen. Die inhoud wil de familie niet delen met het grote publiek maar uit de inhoud blijkt dat hij „onvoorwaardelijk van ons heeft gehouden”, aldus Royce. „Het is een brief die wij herlezen, koesteren en bewijst dat het geschreven woord waardevoller is dan het gesproken woord.”