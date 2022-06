In Los Angeles leer je ‘Method acting’ op de acteerschool

Op het podium van het Lee Strasberg Institute in West Hollywood klinken harde oerkreten en diepe zuchten. De ‘Method 101’-les begint er steevast met het basiselement van de fameuze acteer-goeroe Lee Strasberg: de ontspannings- en zintuiglijke oefening. Door middel van volledige lichamelijke ontspanning en het oproepen van herinneringen, geuren en kleuren rondom een specifiek gekozen voorwerp komen de zeventien acteerstudenten tot hun emotionele kern. „Wat gebeurt er als je het object oppakt? Eraan ruikt of het probeert te proeven?”, begeleidt docent Remi (29) hen in hun verbeelding.

De ‘methode’ is bij de training van de nieuwe generatie acteurs nog steeds in trek. Acteerscholen in Los Angeles hebben niettemin te kampen met het imago-probleem van ‘method’-acteren. Na decennia van extreme verhalen in de media roept de beroemde acteertechniek bij het publiek vooral beelden op van vergaande lichamelijke transformaties in met Oscars bekroonde rollen en acteurs die hun personage ook buiten de set niet willen loslaten. De ‘method’ lijkt soms een vrijbrief te zijn geweest voor onaangepast en egocentrisch gedrag.

Jared Leto maakte met zijn meest recente escapades op de set van Marvelfilm Morbius (2022) de tongen weer los door zijn toewijding aan ‘de methode’. Zo bleef hij ook als de camera’s uit stonden rondlopen op krukken, die hij in werkelijkheid niet nodig had. Eerder had hij op de set van Suicide Squad (2016) als ‘The Joker’ levende ratten naar zijn collega-acteurs gestuurd, omdat zijn personage naar eigen zeggen ook „geen grenzen kent”.

Lees ook dit achtergrondverhaal: ‘Method acting’: Alles geven voor een rol

Zulke extreme inleving wordt wel ‘going full method’ genoemd, ook als de acteur in kwestie misschien helemaal niet bekend is met de specifieke acteer-technieken. Wat we vandaag ‘Method’ noemen is een mix van drie stromingen: Lee Strasbergs ‘methode’, de ‘Stella Adler Techniek’ en Sanford Meisners ‘Meisner Techniek’. Alle varianten moeten uiteindelijk tot een emotioneel open en oprechte acteur leiden, maar gebruiken daarvoor andere kernoefeningen. Zulke oefeningen worden in Los Angeles officieel op vier scholen gegeven: The Lee Strasberg Theater & Film Institute, The Actors Studio, de Art of Acting Studio (Adler) en The Sanford Meisner Center.

Inleving in het personage moet plaatsvinden vóór iemand op de set aankomt

Vertekend beeld

„Omdat er zo’n vertekend beeld van ‘method acting’ rondgaat in de media, hamer ik bij nieuwe leerlingen van het begin af aan op het belang van huiswerk. De methode is vaak niet wat ze dachten dat het was”, vertelt Ranjiv Perera (53), hoofddocent in het Meisner Center in Burbank.

Sommige acteurs willen permanent in hun rol blijven, zelfs buiten repetities en voorstellingen en als de camera’s uit staan. De reden daarvoor is dat ze volledig in het moment willen leven en aan niks anders willen denken dan aan hun personage. Perera is geen voorstander van die manier van werken. „Vereenzelviging en inleving in het personage moet vooral plaatsvinden vóór iemand op de set aankomt. Dat is hoe een professionele acteur te werk gaat. Wanneer je scène gedraaid is, loop je van de set af en laat je het los.”

Parera studeerde als leerling af in 2004 onder Martin Barter, die het vak van Sanford Meisner zelf leerde. Sinds 2013 geeft Parera zelf les aan acteurs. „In intensieve programma’s kun je alle belangrijke acteerspieren trainen, die je nodig hebt om in een scène volledig aanwezig te zijn. Dat is vergelijkbaar met een balletdanser die tijd aan de barre moet besteden om de kuitspieren te trainen die nodig zijn om een plié te doen.” In het Meisner centrum duurt een basisopleiding daarom twee jaar en komen leerlingen twee keer per week drie uur lang bij elkaar. Leerlingen betalen rond de 2.500 dollar per jaar. Scholen die een full-time schooljaar aanbieden kunnen in Los Angeles tot bijna 20.000 dollar vragen.

Heft in eigen hand

De leer en de praktijk kunnen flink uit elkaar lopen. Tweevoudig Oscarwinnaar Dustin Hoffman volgde in de jaren vijftig in New York lessen bij de vader van de Amerikaanse ‘Methode’, Lee Strasberg, zelf. Ondanks Strasbergs expliciete onderscheid tussen rol en acteur nam Hoffman het heft toch letterlijk in eigen hand toen hij op de set van Kramer vs. Kramer (1979) Meryl Streep in het gezicht sloeg om echte tranen op te wekken. Ook Robert De Niro ging met zijn vertolkingen van de labiele veteraan Travis Bickle in Taxi Driver (1976) en bokser Jake LaMotta in Raging Bull (1980) eigenlijk veel verder dan wat Stella Adler hem in de New Yorkse Actors Studio had geleerd. Voor Raging Bull kwam De Niro in vier maanden tijd dertig kilo aan.

„Als het over de methode gaat, gaat het meestal over de acteurs die de controle verliezen en te ver gaan in hun toewijding”, analyseert Parera. „Maar als acteurs puur zouden doen wat ze hebben geleerd, moeten ze uiteindelijk een rol aan en uit kunnen zetten én een personage volledig geloofwaardig neerzetten.”

Het streven om jezelf zo onder te dompelen dat een zo waarachtig mogelijke vertolking tot stand kan komen, komt voort uit de ideeën van de Russische theater-regisseur Konstantin Stanislavski. Beroemd is het ‘magische als’, waarmee Stanislavski acteurs leerde zich voor te stellen wat zij zouden doen áls ze in de situatie van hun personage zouden belanden. De Russische bedenker van een zo naturalistisch mogelijke acteerstijl benoemde daarin echter expliciet dat het niet bevorderlijk is om als acteur écht te voelen wat het personage moet voelen; volgens Stanislavski is dat zelfs onmogelijk.

De methode heeft zich volgens Parera al lang bewezen als een aanpak die briljant werk kan opleveren. De oprichter van zijn school, Sanford Meisner, gaf zelf zestig jaar les en bracht studenten voort die in totaal bijna 40 nominaties voor een Oscar binnensleepten.

Terug naar de studenten op het podium van ‘Method 101’ van het Strasberg Institute. Bijna twee uur lang wonen ze in hun respectieve rollen onder leiding van docent Remi een fictieve groepstherapie-sessie bij in het stuk The Motherfucker With The Hat van Stephen Adly Guirgis. Terwijl ‘Jackie’ en ‘Veronica’ uit het stuk nog in personage met elkaar kibbelen, vraagt docent Remi iedereen terug te keren naar hun stoel in de kring op het midden van het podium. „Zet je voeten stevig op de grond en adem diep in en uit. Herinner je wie en waar je bent”, begint ze.

„We zitten in een acteerles in West Hollywood. Voel je vingers. Dat zijn werkelijk jóúw vingers”, vervolgt ze. „Open nu je ogen. Schud het personage van je af en vertrek hier weer volledig als jezelf.” De leerlingen slingeren hun armen en benen als slierten langs hun lijf en verlaten met opgeheven hoofd het Lee Strasberg Theater, weer aangeland bij zichzelf.

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven