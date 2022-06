Honderd asielzoekers in Ter Apel gedwongen op stoel te overnachten

Zeker honderd mensen in aanmeldcentrum Ter Apel brengen de nacht door op een stoel. Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn er geen bedden beschikbaar voor deze mensen, waardoor ze in de recreatiezaal en in de wachtruimte moeten overnachten. Een woordvoerder van het COA zegt tegen de NOS dat het „in theorie zou het kunnen dat er vannacht mensen buiten moeten slapen, maar ik hoop het niet”.

Het is niet voor het eerst dat er mensen in Ter Apel op stoelen moeten slapen. In het aanmeldcentrum, waar plek is voor tweeduizend mensen, is het al weken veel te druk. In mei dreigden tientallen asielzoekers de nacht zelfs buiten te moeten doorbrengen. Op het laatst konden zij nog terecht in de wachtkamer.

Dat het al langere tijd te vol is in Ter Apel komt door de gebrekkige doorstroom van vergunninghouders in asielzoekerscentra naar woningen. Asielzoekers in het aanmeldcentrum zijn daardoor gedwongen langere tijd in Ter Apel te overnachten, waardoor er een tekort aan slaapplekken ontstaat. Het COA verwacht dat men in Ter Apel de komende nachten weer met een tekort aan slaapplekken zal kampen.

In een poging het aanmeldcentrum te ontlasten stelden de 25 veiligheidsregio’s twee weken lang 600 extra noodopvangplekken beschikbaar. Het Veiligheidsberaad wil gaan kijken of daar de komende tijd nog eens 300 noodplekken bovenop kunnen komen.