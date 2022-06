Hoe krijgen mijn kinderen meer aandacht voor oma?

Moeder: „Toen mijn dochters (nu 16 en 18) klein waren, hebben ze veel bij opa en oma gelogeerd. De kinderen én mijn moeder (mijn vader is inmiddels overleden) kijken met warme gevoelens terug op die periode. Inmiddels hebben de kinderen een druk leven, met baantjes, school en vrienden. Het is met het ov drie uur reizen om oma te bezoeken en daar hebben ze maar zelden zin in of tijd voor. Ook als mijn moeder ons bezoekt, hebben ze vaak andere dingen te doen. Ik begrijp mijn kinderen – zelf heb ik er ook niet altijd zin in – maar ik vind ook dat ze oma af en toe een plezier mogen doen met wat aandacht. Ze verplichten om (mee) te gaan, levert alleen maar chagrijnige gezichten op. Wat mag je redelijkerwijs verwachten van kinderen als het gaat om aandacht voor oma?”

Toch aanspreken

Susan Branje: „Het is inderdaad te begrijpen dat uw dochters iets anders aan hun hoofd hebben dan naar oma gaan. Vroeger konden ze nog iets meenemen om te spelen maar als pubers zitten ze al snel bij het gesprek en dat kan als heel lang voelen.

„Bovendien zijn jongeren in deze leeftijdsfase echt erg druk en is het respectvol om rekening te houden met hun agenda en mening.

„Toch zou ik ze aanspreken om tijd voor oma te maken. Dit is belangrijk voor hun oma. En het is voor jongeren nuttig om te leren zich in een ander te verplaatsen, en rekening te houden met een ander. Daarbij is oma ook belangrijk voor uw dochters. Herinner ze er aan dat uw moeder niet het eeuwige leven heeft, en dat de tijd samen kostbaar is.

„Bespreek samen een paar mogelijkheden: kunnen ze er een uurtje bij zitten als oma op bezoek komt, bijvoorbeeld tijdens de maaltijd? Kunnen ze oma af en toe videobellen? Kunnen ze iets meenemen om zich mee te vermaken als jullie de lange reis naar oma ondernemen? Het is voor de autonomieontwikkeling van pubers goed om zelf te kunnen kiezen welke vorm ze aan de relatie geven. Vraag ook uw dochters hun agenda’s te raadplegen als er een bezoek van oma gepland moet worden, dan kunnen ze er rekening mee houden.”

Vorm vinden

Tischa Neve: „Voor pubers worden leeftijdgenoten doorgaans belangrijker dan familie. Bovendien hebben ze volle agenda’s. Erbovenop gaan zitten werkt averechts. Als volwassenen moeten we helaas loslaten dat het gezamenlijk niet meer zo leuk is als toen ze klein waren.

„Toch moet u ze aansporen tijd te maken voor oma. Begin met te zeggen dat u snapt dat ze hier nu niet op zitten te wachten, maar dat oma er altijd voor ze is geweest. Dat het leven van oma misschien wat minder ingevuld is dan vroeger en ze het daardoor extra fijn vindt om iets van haar kleinkinderen te horen.

„Ga dan samen kijken hoe die relatie past bij hun leven en leeftijd. Kunnen zij nadenken over de manieren waarop ze nog wel contact met haar kunnen hebben? Een appje, een kaartje? Welke vorm vinden zij wél leuk? Kunnen jullie oma af en toe videobellen als jullie toch gezamenlijk aan het eten zijn?

„Een paar momenten horen er nu eenmaal bij: oma’s verjaardag, Kerst misschien. Ook in het belang van uw dochters. Als oma er niet meer is, zijn ze verdrietig dat ze die momenten niet hebben meegepakt.”

Susan Branje is hoogleraar ontwikkeling en socialisatie in de adolescentie aan de Universiteit Utrecht.

Tischa Neve is kinderpsycholoog, auteur van Pubers zijn leuk!. Ze geeft webinars over opvoedvragen.