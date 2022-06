En wederom was het zover op luchthaven Schiphol, dit Pinksterweekeinde: lange rijen gefrustreerde passagiers, gemiste vluchten, personeel dat de moed verloor en vooral veel woede. Dit was het zoveelste vlieginfarct van dit jaar, waarbij luchtvaartmaatschappij KLM ditmaal zelfs haar klanten in den vreemde achterliet en haar toestellen leeg liet terugvliegen om Schiphol niet verder te belasten.

Telkens waren er bijzondere omstandigheden aan te wijzen: een piekdrukte, onderhoud of stakend personeel. Maar de rode draad is dat de vraag naar en het aanbod van vliegreizen op Schiphol simpelweg niet meer op elkaar aansluiten.

In de nasleep van elke calamiteit op de luchthaven doen zich taferelen voor die bekend zijn van andere bedrijfstakken die tegelijk commercieel worden bestierd én een nutsfunctie hebben – bedrijven op het snijvlak van markt en staat. Volksvertegenwoordigers roepen de minister naar de Kamer, terwijl beide kanten weten dat diens grip op de zaak beperkt is. Want markt. Aandeelhouders zijn tegelijkertijd boos op de bedrijfsleiding, terwijl beide weten dat de onderneming flink is ingesnoerd in wetten, regels en verantwoordelijkheden en veel minder besluitvaardig kan zijn dan ze lijkt. Want overheid.

In het geval van Schiphol is de complexiteit nog groter: de staat is aandeelhouder, maar ook de gemeentes Amsterdam en Rotterdam én vooralsnog het Franse luchthavenbedrijf Groupe ADP.

De race naar de bodem bij de arbeidsvoorwaarden van beveiligers en luchtvrachtafhandelaars – die nu haastig en tijdelijk worden gerepareerd – heeft plaatsgevonden namens die aandeelhouders. Die zich, niet verrassend, nauwelijks verantwoordelijk zullen voelen voor zulke beslissingen op bedrijfsniveau.

Een structurele oplossing is hard nodig. Ondernemingen op het snijvlak van staat en markt zijn onvermijdelijk, voor wie niet terug wil naar de staatsbedrijven van weleer. Dat betekent dat er zeer duidelijke afspraken nodig zijn om het kader waarin Schiphol opereert zo helder en voorspelbaar mogelijk te maken.

Het aanbod van vluchten wordt onder meer beperkt door capaciteitsproblemen, door milieunormen, geluidsoverlast en kostenoverwegingen. Die kostenoverwegingen spelen ook een belangrijke rol bij de fors gestegen vraag naar vliegreizen. De luchtvaart is een uiterst vervuilende industrie die gebruikmaakt van belastingvrije brandstof, tot op het bot onderhandelde slots op luchthavens, en arbeidsomstandigheden die zich nu wreken.

Voor een belasting op kerosine en het beprijzen van de uitstoot zijn Europese plannen in de maak, maar of die haalbaar zijn, is nog onduidelijk. Als de markt er, door alle complexiteit en beperkingen, kennelijk niet in slaagt om met het prijsmechanisme vraag en aanbod op elkaar aan te laten sluiten, dan zal de samenleving hier moeten inspringen.

Het wordt tijd om alle kosten van het vliegen ook daadwerkelijk tot uiting te laten komen in de prijs van een ticket. De vliegtaks, die nu van 8 euro naar 24 euro gaat, was een goed begin. Het laat zich aanzien dat deze taks verder omhoog moet. En niet alleen voor vertrekkende vluchten, maar ook voor aankomende vluchten. En zonder de uitzondering voor overstappers die nu nog geldt. Duur? Tien tegen een dat de gefrustreerde reizigers die bezorgd waren of ze hun vlucht wel zouden halen, het in afgelopen weekeinde graag hadden betaald als ze zo van hun beproeving waren verlost.

En, nee: er bestaat geen recht op vliegen.