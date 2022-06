Het gamesbedrijf is al op weg naar de metaverse

Open een willekeurig spelletje op je smartphone en de kans is groot dat het er een uit het portfolio van Azerion is. Het in 2015 opgerichte bedrijf heeft inmiddels een bestand van 17.500 online games: van kruiswoordpuzzels tot poker. Maar geld verdienen doet Azerion vooral met ‘adtech’: het koppelen van adverteerders aan games. Maandelijks verkoopt het bedrijf liefst 4,9 miljard digitale advertenties.

In februari ging het game- en advertentiebedrijf naar de Amsterdamse beurs, via een spac, een lege beurshuls die het ingelegde kapitaal in overname van Azerion stak en daarna publiek aandelen aanbood. Dat leverde minder geld op dan gehoopt, maar Azerion-oprichter Atilla Aytekin toonde zich met 55 miljoen euro aan vers kapitaal dik tevreden. Afgelopen week werd bekend dat het bedrijf in het eerste kwartaal de omzet had verdubbeld ten opzichte van vorig jaar, tot 94,4 miljoen euro. Beleggers konden het waarderen, de koers steeg na een kleine dip begin mei weer naar bijna 9 euro.

De omzetstijging is vooral te danken aan overnames. Dat is dan ook de bedrijfsstrategie: groeien door acquisities. Sinds de beursgang nam Azerion één bedrijf over: Infinia. Maar volgens analist Wim Gille, die het aandeel voor ABN Amro-Oddo BHF volgt, zitten er in de tweede helft van dit jaar meer overnames aan te komen. Hij is positief over het bedrijf. „Azerion doet wat het belooft. Dat is altijd goed”, zegt Gille.

Winstgevendheid

Analisten zijn nog wel wat behoudend met hun koersdoelen: de verwachtingen van de aandeelwaarde komend jaar liggen rond de 10 euro. Voor Gille heeft zijn ‘neutral’-advies verschillende redenen. Allereerst de winstgevendheid – die moet omhoog. Onder de streep noteerde Azerion in het eerste kwartaal namelijk 12 miljoen euro verlies. „In het huidige beursklimaat is winstgevendheid een vrij belangrijke voorwaarde om interesse te kweken bij beleggers”, aldus Gille.

Daarnaast is de free float – het aantal aandelen dat vrij verhandelbaar is – nu klein: minder dan 10 procent. Een beperkte free float betekent beperkte liquiditeit, waardoor een aandeel voor institutionele beleggers minder interessant is.

Tot slot, zegt Gille, wil hij nog wat meer ‘bewijs’ zien dat Azerion alle bedrijven die het overneemt ook kan integreren in één goed draaiend platform. „Het bedrijf heeft een trackrecord van veel overnames. Maar alleen in een spreadsheet al die omzetten bij elkaar optellen, is uiteindelijk niet zo interessant.” Daarnaast is het door al die overnames volgens hem nog lastig te analyseren hoe groot de organische groei van het bedrijf werkelijk is.

Azerion is opgetogen over twee ontwikkelingen in de onlinegamesector: de metaverse en de handel in NFT’s. Het spel Habbo Hotel van Azerion koerst richting metaverse, het is nu immers al een ver ontwikkelde virtuele wereld waarin mensen als avatar leven.

Ook experimenteert Azerion met NFT’s; een Non-Fungible Token is een uniek digitaal eigendomscertificaat van een digitaal object. In het geval van Azerion konden gamers bijvoorbeeld een exclusief kledingstuk of bijzondere accessoire aanschaffen voor hun avatar in Habbo Hotel.

Is het optimisme van Azerion over deze ontwikkelingen terecht? „Ja en nee”, zegt Gille. „NFT’s waren vorig jaar een beetje een hype. Dit jaar is de interesse beduidend minder.” Hij vindt het wel boeiende ontwikkelingen, al moet nog blijken dat er ook echt geld mee wordt verdiend. „Maar Azerion is wel als een van de weinige bedrijven serieus bezig met het bouwen van een verdienmodel rond NFT’s. Het is leuk om te zien hoe ze dat doen. Wat dat betreft, hebben ze een goede uitgangspositie.”