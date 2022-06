‘Het ego-tijdperk is voorbij’ op Arnhems modefestival State of Fashion

Een meisje zet de schaar in de zijnaad van een donkergroene J.W.Anderson-trui. Ze knipt helemaal door tot aan de oksel en – rats! – ook de mouw ligt open. Niet veel later zit ze achter een naaimachine en naait ze er een knaloranje stuk stof tussen, afkomstig van een trui uit een Arnhemse kringloopwinkel. Om haar heen zijn mensen van alle leeftijden aan het borduren, knippen en vilten. Ze doen mee aan de workshop ‘geef je lievelingstrui een tweede leven’.

Het is een van de talloze workshops op het programma van de tweede editie van State of Fashion, het tweejaarlijkse modefestival dat tot en met 10 juli in Arnhem plaatsvindt. De organisatie borduurt voort op de modebiënnales die van 2005 tot 2013 in Arnhem georganiseerd werden, maar gooit tegelijkertijd het roer om. Eerdere edities hadden luchtige thema’s als Happy (2007) en Shape (2009). Dit jaar worden, met Ways of Caring als onderwerp, alle misstanden in de mode-industrie aan de kaak gesteld: milieuvervuiling, overproductie, uitbuiting van personeel, maar ook achterhaalde ideeën over gender en schoonheidsidealen. Het is zonder twijfel de meest activistische editie ooit.

Co-curatoren

Voorheen werd de biënnale steeds door één curator – onder anderen trendwatcher Lidewij Edelkoort en mode-illustrator Piet Paris – samengesteld. „Dat kan echt niet meer”, zegt Iris Ruisch, hoofd van de programmering. „We willen juist zoveel mogelijk verschillende stemmen laten horen. De tijd van ego’s is voorbij. Mode moet democratischer worden.” Daarom is er vorig jaar een oproep geplaatst om co-curatoren te vinden. Dat werden twee partijen. Fashion Open Studio, de curatie-afdeling van de internationale non-profitorganisatie Fashion Revolution (in 2013 opgericht na het instorten van de Rana Plaza-fabriek in Bangladesh). En NOT____ENOUGH collective, drie Zuid-Amerikaanse vrouwen die elkaar leerden kennen op de modeafdeling van ArtEZ in Arnhem en onderzoek doen naar ongelijkheid en onderdrukking in de mode-industrie.

State of Fashion vindt plaats op vijf verschillende locaties, onder andere in De Eusebiuskerk. Foto Eva Broekema

De vorige editie vond plaats op één locatie, de Coberco-fabriek. Nu zijn er vijf verschillende plekken, op loopafstand van elkaar. In cultureel centrum Rozet is een kledingbibliotheek geopend, waar ontwerpen van Arnhemse designers, merkloze vintagekleren, maar ook de met kralen bezaaide couture van Cedric Mizero uit Rwanda, kunnen worden geruild, gekocht of geleend. Drie verdiepingen lager kunnen bezoekers meedenken over de winkelstraat van de toekomst. En in de ‘Recovery Garden’ in het Sonsbeekpark groeien planten waarmee stoffen geverfd kunnen worden. Op het Audrey Hepburnplein, middenin het centrum, worden talks en tours gegeven over uiteenlopende onderwerpen. Gewoon op straat, zodat voorbijgangers kunnen aanhaken. „In het verleden is de biënnale te exclusief geweest”, zegt Ruisch. „We willen zo laagdrempelig mogelijk zijn, iedereen moet zich welkom voelen.”

De vijfde locatie heet Showroom, een ruimte waar elke week een andere ‘designer in residence’ werkt. Tijdens het openingsweekend was dat Duran Lantink, die met een groep modestudenten naar een Arnhems bejaardentehuis ging om samen met de bewoners nieuwe kleren te maken van tweedehands theaterkostuums. De foto’s van de tachtigplussers in die ontwerpen zijn een hoogtepunt.

Lantink is ook meteen een van de grootste namen op de biënnale, die vrijwel alleen maar werk laat zien van volstrekt onbekend talent. Bij de hoofdtentoonstelling in de Eusebius-kerk is geen enkele bekende naam te vinden. De ontwerpers en kunstenaars – afkomstig van over de hele wereld – zijn net als de curatoren geselecteerd via een open-call. Hun werk is vrij conceptueel en daardoor niet per se heel toegankelijk. Om het toch laagdrempelig te maken worden bezoekers door bordjes met „please touch” aangespoord om (sommige) werken aan te raken. En aan een van de grootste installaties, een almaar groeiend web van handwerk dat aan het plafond van de kerk hangt, mag iedereen zelf een stukje haak-, vlecht- of macraméwerk toevoegen.

Indrukwekkend zijn de ontwerpen van de Molly Jae Vaughan uit Seattle, opgedragen aan vermoorde transvrouwen. Haar ontwerpproces begint altijd met een Google Maps-screenshot van de locatie van de moord, waar ze vervolgens in Photoshop een decoratief patroon van maakt.

Het meest in het oog springen de drie enorme kledingrekken vol identieke kledingstukken gemaakt van wit proefkatoen. Het zijn samples uit fabrieken, voorzien van labels met teksten als: „Mijn moeder moest huilen toen ze zag hoe klein mijn werkplek was.” En: „Toen ik thuiskwam van een dag werken, was ik zo moe dat ik niet meer kon eten.” Het zijn quotes uit interviews met fabrieksmedewerkers uit Indonesië, Zuid-Afrika en Colombia. Probeer daar maar eens niét aan te denken als je na afloop via de grote winkelstraten vol fast-fashion weer terug naar het station loopt.

State of Fashion, t/m 10/7 op diverse locaties binnenstad Arnhem. Info: stateoffashion.org