Dit weekend zat ik met mijn neef (17) in de avondzon. Opeens ging zijn mobiel en vloog hij op. „Verwacht je een belangrijk bericht?”, vroeg ik. „Nee”, zei hij, terwijl hij het stuk techniek in de vliegtuigstand mepte, „ik was hem gewoon vergeten uit te zetten. Ik haat het om de hele tijd bereikbaar te zijn.”

Ik ook. Ik sta meteen op scherp als ik een trilling voel. Ooit was ik blij met mijn smartphone hoor: altijd internet onder handbereik, altijd belbaar, maar het werd in de loop der tijd een steeds grotere bron van onrust, vooral toen mijn vader ziek werd. Vanaf dat moment veranderde de telefoon in een draagbaar Damocleszwaard, waarbij geen bericht niet meer automatisch goed bericht was. Als je op zoiets als een doktersuitslag wacht, houd je hem constant in de gaten, wordt de tijd een aaneenschakeling van ondraaglijke stukjes heden, scherp als glassplinters.

Nu er duidelijkheid is over de gezondheid van mijn vader gebruik ik het ding bewust minder. Het doet me gewoon te veel denken aan een nare periode. De ‘foon’ gaat een paar keer per dag aan om berichten en voicemails te checken en om terug te bellen. De rest van de tijd staat hij op ‘niet storen’ en kijk ik er vooral films mee in de trein. Eigenlijk zet ik hem de afgelopen weken vooral in als mini-iPad (ik durf zelfs te stellen dat mijn laptop door alle facetimegesprekken en zoomvergaderingen inmiddels meer dienstdoet als telefoon dan mijn daadwerkelijke telefoon. Mijn teksten schrijf ik tegenwoordig overigens niet meer op de laptop maar op de iPad, maar dat is weer een ander verhaal).

Soms denk ik aan wat de Italiaanse filosoof Paul Virilio zei over het nadeel van technologie. Als je iets uitvindt om het leven mee te verbeteren, bestaat er ook een kans dat je er bang voor wordt. Met het uitvinden van de trein ontstond, uiteraard onbedoeld, ook het treinongeluk. Met het vliegtuig de vliegtuigcrash, en dus ook vliegangst.

De neef streelde ondertussen zijn uitgeschakelde mobiel.

„Natuurlijk”, zei hij, „kan mijn telefoon er ook niets aan doen dat ik er gestrest van raak.”

Nee, dacht ik. Het gaat ook niet om het apparaat, maar om een van de oudste opgaven van de mensheid: leren omgaan met onzekerheid en onvoorspelbaarheid. Of ze in techniek een nuttig middel ziet, of juist het zoveelste canvas om nachtmerries op te projecteren. Het probleem is natuurlijk nooit het ding, maar wat de geest ermee doet. Zoals met alles.

