Het cynische geopolitieke spel met Oekraïense tarwe

Gaat Rusland meewerken aan een oplossing voor de dreigende wereldvoedselcrisis als gevolg van de problemen met de uitvoer van Oekraïense tarwe? Deze woensdag bezoekt de Russische minister Sergej Lavrov (Buitenlandse Zaken) de Turkse hoofdstad Ankara om te praten over het hervatten van de tarwe-export uit Oekraïense havens die door Rusland geblokkeerd worden.

De regering van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zou militaire hulp aangeboden hebben om mijnen voor de kust van Odessa te ruimen en zou van plan zijn om tarweschepen over de Zwarte Zee te escorteren. Volgens de Turkse minister Hulusi Akar (Defensie) zouden de VN bij dit plan betrokken worden.

Zo’n Turks-Russische overeenkomst zou een belangrijke doorbraak kunnen zijn in het oplossen van de voedselcrisis. Twintig miljoen ton aan Oekraïense tarwe ligt immers opgeslagen in silo’s, klaar voor de export. Maar er zijn ook redenen om aan de oprechtheid van de Russische rol als probleemoplosser te twijfelen.

Afstemming met Oekraïne

Ten eerste is het onduidelijk in welke mate Oekraïne, dat zijn tarwe niet kan exporteren doordat Rusland er is binnengevallen en de havens blokkeert, bij de onderhandelingen betrokken is. Volgens de Turkse defensieminister Akar worden de plannen met Oekraïne afgestemd, maar Oekraïense leiders zeggen van niets te weten. De Oekraïners vrezen onder meer dat de Russen het opruimen van de mijnen zullen gebruiken om Odessa makkelijker vanaf zee te kunnen aanvallen.

Rusland probeert de verantwoordelijkheid voor het verstoren van de tarweleveranties op Oekraïne af te schuiven, zegt de Oekraïense onderminister Taras Katsjka (Economische Zaken) tegen Bloomberg. „Maar feit blijft dat de voedselcrisis kunstmatig is gecreëerd door Rusland, en door Rusland alleen.”

Verschillende wereldleiders hebben Rusland ervan beschuldigd expres een voedselcrisis uit te lokken, bij wijze van machtsmiddel. Maandag voegde voorzitter Charles Michel van de Europese Raad zich in dit rijtje critici, tijdens een vergadering van de VN-Veiligheidsraad. „Laten we eerlijk zijn: het Kremlin gebruikt voedselvoorraden als een stealth-raket tegen ontwikkelingslanden.”

Havens ontmijnen

Rusland ageert fel tegen deze zienswijze: de Russische VN-ambassadeur, Vassily Nebenzia, stormde na de woorden van Michel de vergadering uit. Volgens Rusland wordt de voedselcrisis veroorzaakt door de westerse sancties tegen Rusland. Het Kremlin legde dinsdag bovendien de verantwoordelijkheid bij Oekraïne om de toegang tot zijn havens te ontmijnen, opdat schepen weer tarwe kunnen exporteren.

Een tweede reden om aan de Russische motieven te twijfelen, is dat het land intussen graansilo’s in Oekraïne bombardeert. Zo heeft het Russische leger afgelopen weekend in Mikolajiv de op een na grootste graanterminal in Oekraïne vernietigd, schrijft EU-Buitenlandchef Josep Borrell op Twitter.

Ten derde zijn er de berichten dat Rusland Oekraïens graan steelt en aan bevriende naties als Syrië geeft. De in Istanbul gevestigde geopolitiek analist Yörük Isik, die al tien jaar nauwgezet de scheepvaartbewegingen door de Bosporus volgt, zegt tegen persbureau AFP dat er vrachtschepen zijn gepasseerd die tarwe hadden ingeladen in Oekraïense havens die door Rusland geblokkeerd worden, zoals Odessa, Chornomorsk en Marioepol. Ondanks de blokkade hebben waarnemers in de Zwarte Zee bijna normale scheepvaartactiviteiten waargenomen. Turkije, het land dat met de Bosporus en de Dardanellen twee belangrijke zeepassages vanuit de Zwarte Zee overziet, zou hier niets tegen doen.

De nood voor het opheffen van de blokkade is hoog. Miljoenen mensen, vooral inwoners van toch al kwetsbare landen als Egypte en Libanon, zijn afhankelijk van tarwe uit Oekraïne.