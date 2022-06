Hersenontsteking aangetoond bij patiënten met long covid

Voor het eerst hebben onderzoekers een omvangrijke hersenontsteking vastgesteld bij twee patiënten die lijden aan ‘long covid’. Long covid is een syndroom van medisch onverklaarbare langdurige klachten na een coronavirusinfectie. Bij drie controlepersonen in hetzelfde onderzoek werden de ontstekingen niet vastgesteld. Het gaat om voorlopige resultaten van een onderzoek van artsen van het Amsterdam UMC en UMC Utrecht die zijn gepubliceerd als preprint, wat betekent dat het nog niet onafhankelijk is beoordeeld door vakgenoten.

In eerder onderzoek werden bij overleden covid-patiënten al ontstekingen waargenomen in verschillende organen, waaronder de hersenen. Die ontsteking zat vooral in de hersenkernen van de reukzin, de hersenstam en de kleine hersenen. Maar tot nu toe was er nog nooit hersenonsteking gediagnosticeerd bij patiënten die nog in leven zijn, noch tijdens de corona-infectie noch in de periode daarna.

Verre van definitief

Op de hersenscans van de twee patiënten in het Nederlandse onderzoek is te zien dat de ontstekingscellen vrijwel overal in de hersenen actief zijn. De bevindingen waren „dermate opvallend in hun omvang en intensiteit”, schrijven de onderzoekers in hun artikel, dat ze besloten er direct mee naar buiten te komen, hoewel ze beseffen dat de resultaten „nog verre van definitief” zijn.

Long covid is een niet duidelijk gedefinieerd ziektebeeld dat mensen lang kan achtervolgen na een doorgemaakte corona-infectie. Artsen begrijpen niet precies hoe het kan ontstaan, en zoeken de oorzaak in de bloedstollingsproblemen, ontregeling van het immuunsysteem of psychologische factoren. Ook hersenonsteking is eerder geopperd.

De nieuwe ontdekking wil echter nog niet zeggen dat er een definitieve verklaring is gevonden voor het ontstaan van long covid. Daarvoor is de diagnose hersenontsteking bij slechts twee van de naar schatting duizenden long covidpatiënten in Nederland simpelweg te weinig.

Het onderzoek is ook nog niet afgerond. In het protocol staat dat uiteindelijk twintig patiënten met verschijnselen van long covid zullen worden onderzocht, evenals tien gezonde vrijwilligers die als referentie dienen. Het is flink belastend onderzoek, want de deelnemers moeten er anderhalf uur voor in de PET-scanner liggen.

Reukverlies

Volgens de onderzoekers zou de waargenomen chronische hersenontsteking een verklaring kunnen bieden voor de neurologische klachten die long covidpatiënten ervaren. De eerste patiënt is een vrouw van eind vijftig, die eerder last had van fibromyalgie. Ze kreeg in december 2020 corona maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Vier maanden na haar infectie kreeg ze de eerste vaccinatie tegen covid, en inmiddels is zij volledig gevaccineerd. Maar 15 maanden na de infectie is ze niet fit genoeg om te werken en lijdt ze aan ernstige vermoeidheid, concentratiestoornissen, reukverlies, hoofdpijn en gezichtsstoornissen.

De tweede patiënt is een man van midden zestig die in maart 2020 corona kreeg. Hij werd toen opgenomen vanwege de ernst van zijn klachten en kwam ook even op de ic vanwege ademhalingsproblemen. Ruim twee weken lag hij in het ziekenhuis. Sinds die tijd heeft hij last van ernstige vermoeidheid en concentratieproblemen, waardoor hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geworden. Die nasleep duurt nu al twee jaar. Ook deze patiënt is later alsnog volledig gevaccineerd tegen corona.