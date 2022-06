Hallo werkgevers. Zo krijg je álle thuiswerkers weer terug naar kantoor

Je zal Elon Musk maar zijn. Heb je net een mail aan je personeel gestuurd dat ze ontslagen worden als ze niet minstens 40 uur per week naar kantoor komen, schrijft ene Japke-d. Bouma aan de andere kant van de oceaan dat er steeds meer thuiswerkers zijn die nóóit meer terug willen naar kantoor.

Omdat ze thuis beter werken, niet meer in de file willen, op kantoor gek worden van de prikkels. En omdat het zeurpieten zijn, dat ook natuurlijk. Ze kunnen het maken omdat er om ze wordt gevochten op de arbeidsmarkt.

Ik vond het sneu voor Musk.

En dus dacht ik: laat ik hem, en al die andere ceo’s die momenteel worstelen met thuiswerkers, eens wat tips geven. Hoe je je personeel weer terugkrijgt naar kantoor én hoe je ervoor zorgt dat ze niet naar de concurrent rennen. Want dit gaat niet goed zo. Straks werkt er niemand meer bij Tesla! En dat wil ik niet op mijn geweten hebben.

1 Stop allereerst met dreigen en eisen. Dat is zo 2017. Daar kun je in 2022 écht niet meer mee aankomen. Zelfs niet als miljardair.

2 Kijk liever in de spiegel. En wees dan eerlijk. Is jouw kantoor nou écht zo geweldig? Zijn er bijvoorbeeld genoeg bureaus? Of moeten ze op dinsdagen en donderdagen op de gang zitten? Kunnen ze er rustig werken en is er voldoende vergaderruimte? Of moeten ze, deels ‘hybride’, op grote schermen in de kantoortuin door elkaar schreeuwen, „kill me now”, zoals een twitteraar schreef.

En, gewetensvraagje: ben jijzelf leuk genoeg? Voor een leuke baas komt toch iedereen graag naar kantoor?

3 O wacht, heb je nog een kantoortuin?! Haha, echt? Vind je het gek dat ze niet meer komen. Geef ze gewoon een eigen bureau! „Ik zou oprecht mijn rechterarm (of althans, een paar vingers op z’n minst) geven voor een vast bureau”, schreef een kantoortijger. „Meer hoeft niet eens, echt niet.” Kijk, zo eenvoudig kan het zijn.

4 Nog eenvoudiger: schaf de kantoortuin af! Kom op zeg. Mensen worden er ziek, ongelukkig en leveren er slechter werk – lees je vakliteratuur eens. Of ga er anders zélf zitten, als je het zo’n goed idee vindt.

5 Kom niet aan met „thuiswerken is geen recht”. Tuurlijk is thuiswerken geen recht. Maar een aantal uur per dag ongestoord kunnen werken is dat wél.

6 Stop met thuiswerkers ‘werkweigeraars’ te noemen. Het zijn geen werkweigeraars, maar ‘locatieweigeraars’, zoals een twitteraar schreef. En als jouw locatie niet deugt, dan komen ze niet. Zo makkelijk is het.

7 Leg uit waarom je ze terug wilt op kantoor. En kom dan met concrete argumenten, niet met een vaag verhaal over ‘verbinding’ of dat er zoveel goede ideeën ontstaan op kantoor. Er ontstaan namelijk ook een hoop slechte.

8 Verleid ze terug te komen. Zorg dat er goede koffie is. En parkeerplaatsen. Zet ijskarren neer. Haringkarren, barista’s, chocoladefonteinen en champagnetorens. Bied ze een huis aan om de hoek van kantoor. Laat ze anders wónen op kantoor – meteen de woningnood opgelost. Ga met de hele afdeling met een roos tussen de tanden zingend voor hun raam staan.

9 Maak thuiswerken onaantrekkelijker. Koop de panden naast verstokte thuiswerkers en ga flink boren, zagen en verbouwen. Bouw scholen en kinderopvang in hun tuin. Ga hun straten opbreken, zet bouwvakkers met grote ghettoblasters voor hun deuren. Komen ze gegarandeerd terug naar kantoor.

10 Of haal ze op! Die verwende nesten. Gewoon met de hele afdeling in een busje om half acht op de stoep staan. Die mag uiteraard over de vluchtstrook – nooit meer in de file. Dat kan ik wel regelen met de KLPD.

11 Geef ze extra salaris en vakantiedagen. Een voetenstoof, jacuzzi en een persoonlijke butler op kantoor. Rode lopers. Een twitteraar schreef dat hij laatst een recruiter aan de lijn had gekregen die vroeg of hij een lager uurtarief zou accepteren als hij niet naar kantoor hoefde. „Een lager tarief? Ze zouden me een HOGER tarief moeten bieden”, schreef hij. „Ik kost geen koffie, geen werkplek, geen elektriciteit en geen water. Heb opgehangen.”

12 Laat zien wat ze missen als ze thuis blijven. Post alleen maar leuke foto’s en romantische kantoorverhalen op het intranet. Samen behaalde prestaties met epische muziek eronder, grote orders die in slow motion worden binnengehaald, collega’s die op elkaars schouders worden gehesen. „Speel in op hun FOMO”, schreef een vriend.

13 Stop met ‘terug naar kantoor-festivals’. Mensen werken thuis voor hun rust. Niet voor confetti, ‘taartmomenten’ of ‘individuele zakjes chips’, zoals een werkgever schreef. Haha, individuele zakjes chips. Laat ze toch lekker thuis, die zuurpruimen. O ja en een redelijk salaris, erkenning, genoeg personeel, promotiekansen en naar je personeel LUISTEREN wil ook nog wel eens helpen. Is maar een idee.

14 Maar het beste werkt, denk ik: speel in op hun gemoed. Zeg dat ze het niet voor zichzelf doen, maar voor de ánder op kantoor. Dat de collega’s niet zonder hen kunnen. Afgelopen week twitterde een collega: „We missen Japke op kantoor.” Ik zat al bijna in m’n Tesla.

Nog even afwachten of Elon Musk belt.

