Gokken op de move van je tegenstanders, dat maakt het spel Libertalia spannend

Soms voel je in een potje steen-papier-schaar perfect aan wat je tegenstander gaat doen. Dat heeft een naam: yomi. Spellenmaker Dave Sirlin muntte de term in 2014. Zelfs in steen-papier-schaar kan yomi complexe vormen aannemen. Bijvoorbeeld: ik denk dat jij schaar gaat spelen dus ik speel steen. Op een yomi-niveau dieper voorspel jij dat ik voorspel dat jij schaar gaat spelen, dus kies jij papier. Nog dieper kan ook. Ik voorspel dat jij voorspelt dat ik voorspel dat jij schaar gaat spelen, dus kies ik schaar.

Recensie Libertalia 1-6 spelers, 999 Games €44,99 ●●●●●

Libertalia is een kaartspel waarin alles draait om yomi. Luchtpiraten plunderen in dit kleurrijke spel eilanden en verdienen daarmee dubloenen. Spelers kiezen elke beurt een koddige dierenkaart met een nummer van 1 tot 40 én een eigenschap. De dierenpiraten worden in een rij van oplopende getallen gelegd en het dier met het laagste nummer mag zijn eigenschap als eerst activeren. De speler met het hoogste, meest rechtse dier mag als eerste buit kiezen om binnen te hengelen.

Alle spelers krijgen precies dezelfde kaarten aan het begin van een ronde. Er is dus geen verborgen informatie. Iedereen weet elk moment welke kaarten er in het spel zijn. En dat betekent: yomi!

Stel: de Bruut zit in het spel. De Bruut is een stier met een bijl, nummer 17 en de eigenschap: leg de meest rechtse (hoogste) kaart af. De eerste beurt speel je een stuk voorzichtiger met je hoge kaarten. Of wacht. Misschien verwachten je tegenspelers wel dat jij hoge kaarten bewaart, en sparen ze ook hun Bruut op en kun je dus beter meteen je hoogste kaart spelen? Yomi!

Blufduel

Libertalia is een spel dat transformeert bij verschillende spelersaantallen. Met twee spelers is het een intens blufduel, even intens als steen-papier-schaar. Maar met drie of meer spelers neemt de complexiteit van de beslissingen snel toe.

Neem de Windnimf. Deze kaart blijft iedere beurt inkomsten generen totdat iemand anders een Windnimf speelt, dan worden álle windnimfen afgelegd. Met drie spelers ontvouwt zich al snel een complex prisoner’s dilemma. Speler A speelt in de eerste ronde een Windnimf. Als B in de ronde twee een nimf speelt, is de nimf van A wel weg maar heeft de nimf van C straks vrij spel. Wat te doen?

Zo creëert elke kaart een microkosmos van afwegingen en beslissingen. De spanning van het gokken is verslavend. Maar bij gokken hoort flink kunnen verliezen. Als je medespelers goed in hun yomi zitten, kan Libertalia een ongenadig hard spelletje zijn.