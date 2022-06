Geluid sturen en versterken met licht

Door een netwerk van piepkleine, trillende snaartjes aan te sturen met licht, hebben onderzoekers van het Amsterdamse onderzoeksinstituut Amolf voor het eerst een eenrichtingsweg gemaakt voor geluidsgolven waarbij ze het geluid kunnen versterken of dempen. Het was een verrassing dat het mogelijk is om zowel de richting als de sterkte van het geluid te beïnvloeden. Hun resultaten verschenen donderdag in Nature.

Elektrische stroom heeft een handige eigenschap: je kunt het sturen met magnetische velden. Magnetische velden oefenen namelijk een kracht uit op elektronen en andere geladen deeltjes die daardoor afbuigen in een specifieke richting. Elektronen kunnen in een magneetveld maar één kant op bewegen. In de tegenovergestelde richting gaan lukt niet. Dit heeft allerlei nuttige toepassingen, bijvoorbeeld in deeltjesversnellers, maar ook in magnetrons en elektromotoren.

„We vroegen ons af of je iets vergelijkbaars voor elkaar kunt krijgen met geluid”, vertelt natuurkundige Ewold Verhagen van Amolf. Dat is niet eenvoudig. Geluidsgolven hebben geen lading en je kunt ze dus niet sturen met een magneetveld. Wat ze wel voelen is stralingsdruk van licht. De onderzoekers werken al een aantal jaar aan technieken om geluid in de vorm van trillende silicium snaartjes van ongeveer 0,01 millimeter groot te sturen met laserlicht. Elk snaartje trilt op zijn eigen manier en produceert zijn eigen geluid, net als gitaarsnaren.

In 2020 lukte het om met laserlicht een soort ‘nep’ magneetveld te maken waardoor ze de mechanische trillingen van het ene naar het andere snaartje konden laten overspringen. Hiervoor gebruiken ze laserlicht waarvan de intensiteit snel varieert in de tijd. Hierdoor varieert de kracht die op de snaartjes wordt uitgeoefend. Door dit slim gecontroleerde licht kan de geluidsoverdracht slechts in één richting plaatsvinden – van snaartje A via B naar C – en dus niet in beide richtingen, zoals normaal gesproken bij geluid. „Het geluid – het trillende snaartje – gedraagt zich dus op dezelfde manier als een elektron in een magneetveld”, vertelt Verhagen.

Steeds sterker rondzingen

Nu hebben de onderzoekers uitgevonden dat ze met de nep-magneetvelden niet alleen de richting van het geluid in de snaartjes kunnen sturen, maar ook de sterkte. „Dat kun je vergelijken met een kind op een schommel die op de juiste momenten zijn of haar benen uitstrekt of intrekt om harder te gaan”, vertelt Verhagen. „Dat effect bootsen wij na door op de juiste momenten laserlicht op de snaar te schijnen.” Zo kunnen de onderzoekers bepalen of het geluid uitdooft of dat het steeds sterker gaat rondzingen – zoals licht dat doet in een laser. Verhagen: „Dat was een onverwachte ontdekking die het onderzoek extra spannend maakt, want dit aandrijven is niet mogelijk met een elektron in een magneetveld.”

De onderzoekers willen kijken of ze op basis van de snaartjes een akoestisch materiaal kunnen maken dat controleerbaar is met licht. Een andere toepassing is sensoren. Verhagen: „Dit soort kleine mechanisch trillende systemen worden gebruikt om bijvoorbeeld versnellingen te meten. We gaan kijken of je die sensoren gevoeliger kunt maken door meerdere trillende elementjes te combineren.”