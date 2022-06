Gas onbetaalbaar? De energiecoach kan lucht bieden

Wie een variabel energiecontract heeft, kan zich opmaken voor een hogere rekening. Essent, met 3,3 miljoen klanten de grootste energieleverancier in Nederland, kondigde vorige week aan de variabele tarieven per 1 juli met zo’n 25 tot 30 procent te verhogen. Gemiddeld komt dat neer op zo’n 50 euro meer per maand. Branchegenoot Vattenfall verwacht vanaf komende maand gemiddeld 20 euro hogere energiekosten in rekening te brengen.

Andere energieleveranciers hebben nog niet bekendgemaakt hoeveel hun variabele tarieven stijgen, maar dát zij volgen is door de scherp gestegen energieprijs onvermijdelijk. Al sinds de tweede helft van vorig jaar gaan de energieprijzen hard omhoog. Na pieken in oktober en december bereikte de energieprijs eind februari een nieuw hoogtepunt toen de oorlog in Oekraïne uitbrak.

Om te voorkomen dat deze prijsstijgingen bij klanten tot schulden leiden, bieden veel energieleveranciers sinds het begin van de ‘energiecrisis’ ruimere betalingsregelingen en persoonlijke hulp. Eneco, dat over twee weken hogere tarieven verwacht te presenteren, heeft er inmiddels ervaring mee.

Het energiebedrijf werkt al sinds 2015 met een sociaal incassobeleid, vertelt Miki Peric, verantwoordelijk voor de uitvoering voor het sociaal incasseren bij Eneco. „Wij hadden eerst een incassoproces dat niet veel uitgebreider was dan brieven versturen en, bij geen gehoor, een contract beëindigen. Maar aangezien het in 80 procent van de gevallen klanten betreft die echt niet kunnen betalen, wordt niemand beter van dit systeem – zeker niet omdat ze er nog incassokosten bovenop krijgen. Daarom hebben we ons voorgenomen geen contracten meer stop te zetten voordat we alles hebben gedaan om in contact te komen met de klant en een oplossing te zoeken.”

Snel contact

Sociaal incasseren betekent dat Eneco vroeg in contact probeert te komen met een klant die zijn rekeningen niet betaalt, bijvoorbeeld om een betalingsregeling af te spreken. Dat gebeurt twee weken na een gemiste betaling, als al twee herinneringen zijn verstuurd.

„Wij kunnen iemand dan lucht bieden”, zegt Peric. „We hebben wel vaste kaders voor betalingsafspraken, maar meestal is het maatwerk. De klant kan zelf aangeven in hoeveel termijnen hij kan betalen. Sinds het verhogen van de energietarieven in oktober hebben we ons betalingsregelingenbeleid verder verruimd.” Die verruiming is ook maatwerk, en kan zowel bedragen als termijnen en frequentie betreffen.

Meestal betreft het regelingen voor de jaarlijkse eindafrekening. Peric: „Dan gaat het vaak om een bedrag dat mensen niet verwachten, en praat je al snel over een nabetaling van 1.000 euro.” Maar ook over problemen met de maandbetaling valt te praten: „Als je die nota niet kunt betalen, is het eens in de zoveel tijd oké dat je die, na een maand uitstel, in termijnen bij volgende maandbetalingen optelt.”

Als Eneco geen contact kan leggen met een klant, kan het zijn dat Ed Nijboer aan de deur verschijnt. In 2016 is het energiebedrijf, als onderdeel van het sociaal incasseren, begonnen met huisbezoeken. Inmiddels leggen Ed en collega’s er zo’n drie- tot vierduizend per jaar af. Nijboer is een mediator, die niet langskomt om bedragen te innen, maar om het betaalprobleem en oplossingen te bespreken, het liefst aan de keukentafel.

„Ik vraag dan zoveel mogelijk financiële gegevens op, zodat ik een inschatting kan maken van wat er aan de hand is”, legt Nijboer uit. Als betalen moeilijk, maar niet ondoenlijk blijkt, probeert hij een regeling af te spreken. „Om iemand op gang te helpen. Maar soms zijn er mensen die het echt niet kunnen oplossen: dan verwijs ik ze door naar schuldhulp van de gemeente.”

Bezoeken legt hij in zijn eentje af. Schrikreacties zijn daarbij op de vingers van een hand te tellen. „Over het algemeen weten de mensen wel dat er niet betaald is, maar is sprake van ‘struisvogelpolitiek’. Ze stoppen met post openmaken, telefoon aannemen, hun mailbox bekijken, en hebben geen idee meer hoe hoog de schuld is geworden. Als een van ons aan de deur staat, zijn ze vooral opgelucht dat je de helpende hand komt bieden, dat ze hun verhaal kunnen vertellen en een betaalafspraak maken.”

Bij de kleine groep mensen die de deur dichthoudt, laat Nijboer tot twee keer toe een bezoekkaart achter, met contactgegevens en uitleg over het huisbezoek. Het is dan aan de klanten zelf om contact op te nemen. Gebeurt dat niet, dan stuurt Eneco uiteindelijk wel een deurwaarder langs.

Ander onderdeel van Eneco’s sociaal incassobeleid is preventie en educatie. Zo adviseert het bedrijf zijn klanten de Eneco-app te downloaden. Die geeft namelijk veel inzicht in het verbruik, en toont hoe jouw verbruik zich verhoudt tot dat van andere huishoudens. Daarnaast kan de klant in de app het termijnbedrag en de verwachte jaarnota inzien.

„Begin dit jaar hebben we een campagne gevoerd om alle klanten te adviseren over hun termijnbedrag”, zegt Peric. „Sommigen stuurden we een mail om te waarschuwen dat de prijzen stijgen en dat ze het best hun termijnbedrag iets kunnen ophogen. Klanten bij wie het om 50 tot 100 euro extra per maand ging, hebben we pro-actief gebeld.”

Inzicht bieden

Ook heeft Eneco met branchegenoten Essent, Vattenfall en Greenchoice een stap gezet om gemakkelijker hulp bij energie- en betaalproblemen te kunnen vinden. Dat hebben ze gedaan door samen met schuldhulporganisaties Geldfit en SchuldenlabNL een ‘energieroute’ op te stellen. Die maakt inzichtelijk welke stappen klanten zelf kunnen zetten en welke hulp beschikbaar is. Het gaat zowel om financiële regelingen als energiebesparing; als er niet betaald kan worden, moet het verbruik immers omlaag.

Klanten die hulp aan huis willen om energie te besparen, kunnen kosteloos een energiecoach aanvragen. Vijfentwintig medewerkers van Eneco zijn aan de slag gegaan als energiecoach – deels vrijwillig en deels onder werktijd. Een van hen is Kevin Priem, projectleider bij Eneco. Hij begeleidt naast die functie telkens twee huishoudens, bij wie hij zo’n vier tot vijf keer langsgaat.

Volgens Priem is er veel te winnen als mensen zich bewuster worden van hun energiegebruik. „Vaak weten ze helemaal niet wat hun verbruik is. We beginnen altijd met de jaarnota: wat is de component gas, wat is elektriciteit, en is dat in verhouding met vergelijkbare huishoudens?”

Daarbij helpen de slimme meter en de app van de energieleverancier, waaruit je kunt afleiden of er bijvoorbeeld veel energie gaat zitten in koeling. „Door dat inzicht kun je veel beter bepalen welk gedrag je zou moeten aanpassen. Bijvoorbeeld ’s avonds de gordijnen dichtdoen, korter douchen, tussendeuren dichthouden. Veel mensen hebben toch die eye opener nodig en zijn echt verrast.”

Tot slot kijkt Priem nog of energiebesparende producten kunnen helpen, zoals douchetimers en tochtstrips. „Het verschilt natuurlijk per huishouden, maar al die kleine dingen bij elkaar kunnen al snel tientjes per maand opleveren. Dan hebben we het over honderden euro’s per jaar.”

Bij Eneco hopen ze dat dit helpt om een schuldengolf tegen te gaan. Vooralsnog ziet het bedrijf een langzame toename van het aantal mensen ‘in het incassotraject’. Ook zijn er meer bounces, automatische incasso’s die mislukken.

„Dat een sterke toename uitblijft, komt onder andere door de warme winter en de belastingkorting op energie”, zegt Peric. „En het duurt even tot de toename zichtbaar is. Klanten gaan eerst niet meer uit eten en spreken hun reserves aan voor ze de energie niet meer betalen.”

De echte toename van mensen in het incassotraject verwacht hij pas in het najaar, ook bij middeninkomens. „Dat is een zorg die we hebben.”

Cijfers Eneco in 2021 5,21 miljard euro omzet 209 miljoen euro winst 2,5 miljoen klanten

Nieuwsbrief NRC Rotterdam Het laatste nieuws en de beste stukken over de mooiste rotstad die er is Inschrijven