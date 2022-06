EU: toets of minimumloon per lidstaat ‘toereikend’ is

Bijna twee jaar en acht onderhandelingsrondes waren ervoor nodig, maar ‘Brussel’ is eruit: er komen regels die ervoor moet zorgen dat werknemers aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt beter gaan verdienen. Dinsdagnacht bereikten het Europees Parlement (EP) en de lidstaten een principeakkoord over „eerlijkere minimumlonen”, aldus hoofdonderhandelaar namens het EP Agnes Jongerius (PvdA). Het is een zwaarbevochten akkoord, maar de regels lijken geen moment te vroeg te komen nu de inflatie recordniveaus bereikt. Vijf vragen over het plan.

1Wat behelst het akkoord?

De details moeten nog bekendgemaakt worden, maar Jongerius zette dinsdagnacht alvast de hoofdlijnen uiteen. Hoeksteen is dat lidstaten straks elke twee jaar moeten toetsen of hun wettelijk minimumloon „toereikend” is. Ofwel: of werknemers daarvan fatsoenlijk kunnen leven. Zo niet, dan moet het loon omhoog. Nu al is volgens Jongerius duidelijk dat dit in het gros van de EU-landen moet gebeuren. In 22 EU-landen, waaronder Nederland, zou het minimumloon onvoldoende zijn.

Voor het bepalen wat ‘toereikend’ precies is, moeten alle EU-landen een uniforme methode hanteren, die rekening houdt met de koopkracht van burgers en andere loonniveaus in de lidstaat. De richtlijn houdt dus nadrukkelijk niet in dat alle lidstaten straks hetzelfde minimumloon krijgen; het gaat om uniforme regels voor het bepalen wat een goed minimumloon is. Zo’n Europees minimumloon zou onacceptabel geweest zijn voor lidstaten; lidstaten gaan van oudsher zelf over de hoogte van het minimumloon.

2Waarom zijn de regels nodig?

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen wees eerder op de groeiende inkomensongelijkheid en (verborgen) armoede. Dat probleem wordt met de torenhoge inflatie steeds erger – vorige maand brak het prijsniveau opnieuw records, wat tot zorgen leidt dat burgers hun energierekening en boodschappen niet meer kunnen betalen.

Jongerius wees voor Nederland specifiek op achterblijvende salarissen. „In de dertig jaar na de invoering van het minimumloon is de arbeidsproductiviteit met 89 procent gestegen en het minimumloon maar met 18 procent.” Vooral kwetsbare maar onmisbare arbeiders, zoals thuishulpen, logistiek medewerkers en vakkenvullers, zouden de dupe zijn.

3Hoe bijzonder is dit plan?

Minimumlonen zijn al jaren een nationale bevoegdheid, sociale wetgeving is zelfs verankerd als nationale competentie in de Europese verdragen. Dat maakt dit voorstel zo uitzonderlijk. Dat de Commissie toch iets wil doen aan die lonen is volgens haar pure noodzaak (en voor eurocommissaris Frans Timmermans wordt er een verkiezingsbelofte deels mee ingelost). Probleem was steeds dat lidstaten, ook al erkenden die het probleem, zelf niet de minimumlonen durfden te verhogen. Daarmee zou een land zijn concurrentiepositie verzwakken. Met een tweejaarlijks toets zou die rem weggenomen kunnen worden.

4Wat betekent het plan voor Nederland?

Volgens Jongerius moet het minimumloon in Nederland gaan stijgen van 10,48 euro per uur (bruto) naar 14,00 euro. Zij komt tot dat niveau op basis van normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), die voorschrijven dat het minimumloon minimaal zo hoog moet zijn als 50 procent van het gemiddelde bruto-uurloon in een land, of 60 procent van de mediaan. Dat is fiks meer dan wat het kabinet van plan is. In het regeerakkoord is afgesproken dat het minimumloon in 2024 en 2025 omhoog gaat met in totaal 7,5 procent, naar 11,73 euro.

5Hoe dwingend is het plan?

Niet heel erg. De ILO-normen die Jongerius gebruikt, hoeven niet door lidstaten gebruikt te worden, andere (soepelere) normen zijn ook toegestaan – mits alle landen maar dezelfde methodiek gebruiken, waarbij rekening wordt gehouden met koopkracht en andere loonniveaus. Het Nederlandse kabinet vindt de ILO-norm niet per se geschikt.

Ook zijn er uitzonderingen voor de tweejaarlijkse toets. Landen die hun wettelijk minimumloon al automatisch om de zoveel tijd indexeren, zoals Nederland, hoeven zo’n ‘volledige’ check slechts om de vier jaar te doen. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken, CDA) loofde in een reactie het plan als kans om de „sociale gelijkheid te verbeteren”, maar benadrukte dat „lidstaten de vrijheid houden om zelf keuzes te maken over de hoogte van het minimumloon”.

