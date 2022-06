EU staat vanaf 2024 maar één type oplader voor nieuwe telefoons toe

Het einde van het tijdperk van de zogeheten Lightning-poort van Apple is nabij. Vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de Europese Raad hebben dinsdag besloten dat het techbedrijf na de herfst van 2024 geen nieuwe telefoons met die ingang meer mag maken. Alle nieuwe mobiele telefoons, tablets, camera’s, e-readers, oortjes en koptelefoons en een aantal andere apparaten in de Europese Unie moeten vanaf dat moment dan dezelfde USB-C-poort hebben. Laptops vallen ook onder de maatregel, maar hoeven pas in ongeveer 2026 een USB-C-uitgang te hebben.

De Europese Unie wil met de wet de hoeveelheid elektronisch afval laten afnemen en „het leven van de consument makkelijker maken”. Gebruikers zullen jaarlijks in totaal 250 miljoen euro besparen als ze niet meer voor elk apparaat een andere oplader hoeven te kopen, schrijft het Europees Parlement in een aankondiging van de wet. En er zal minder worden weggegooid: overbodig geworden of ongebruikte opladers zijn nu jaarlijks goed voor zo’n 11.000 ton elektronisch afval. De overgangsperiode van twee jaar die is opgenomen in de wet, die al langer in de maak is, vond Apple eerder al te kort; die zou inruil en hergebruik van oudere versies van de iPhone moeilijker maken.

Toenmalig Eurocommissaris Günter Verheugen beloofde in 2009 al dat elke telefoon het jaar erop op dezelfde manier zou kunnen worden opgeladen. Producenten gingen in de jaren erna akkoord met een vrijwillige overeenkomst, die het aantal soorten laders terugbracht naar drie, maar één oplaadmethode kwam er niet. In het najaar van 2021 werd het wetsvoorstel gepresenteerd.

Draadloos opladen

Europarlementariër Toine Manders (CDA) vond het voorstel eigenlijk alweer achterhaald, zei hij destijds tegen NRC. Hij vond het „zwaar teleurstellend” dat draadloos opladen buiten beschouwing wordt gelaten. „Mijn telefoon laadt allang draadloos. Het is een beetje alsof ze nu nog nieuwe regels voor tankdoppen bedenken voor dieselauto’s die in 2024 op de markt komen: die verdwijnen ook langzaam, dus daar heeft dan ook niemand meer iets aan!”

De Europese Commissie vond het „prematuur” om draadloos laden te reguleren terwijl de techniek nog in ontwikkeling is, maar zei in te grijpen als dat er zou worden ingegrepen als er „zorgelijke signalen van fragmentatie ontstaan”.

Lees ook: EU: straks één stekker en één oplader voor alle mobieltjes